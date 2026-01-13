Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

Varga Barnabás az AEK Athén játékosa lett. Hajnal Tamás meg rá is licitált a sajtóhírekre: több mint 4,5 millió euróért – ami a görög klub történetében is jelentős, kiemelkedő összeg. Nem a Ferencváros legértékesebb, hanem legfontosabb futballistája távozott – előbbi cím Tóth Alexet illeti, akinek a piaci értékét a Transfermarkt nyolcmillió euróra teszi, de a valóság ennek talán a duplája.

Így működik a piac, a kettő nem mindig ugyanaz, mégpedig azért, mert Varga Barnabás már 31, Tóth Alex viszont csupán 20 éves. Tóth is fontos láncszem a csapatban, s nem csak azért, mert fiatal és magyar. Aranytartalék, aki egymaga olyan bevételt hozhat a klubnak, mint egy sikeres idény a nemzetközi porondon. Tóth Alex külön történet, de most tényleg csak ennyi: ő a „legértékesebb”, Varga a „legfontosabb”.

A válogatott középcsatár jelentősége elsősorban nem is eurómilliókban, hanem bajnoki címekhez, BL-selejtezőkhöz, Európa-liga-nyolcaddöntőhöz vezető gólokban mérhető. Az elmúlt idényekben a Fradi támadójátéka rá épült, és Varga feje és lába szinte sohasem remegett meg a tehertől.

A Ferencváros nem örült Varga távozásának, valószínűleg csak idén nyáron akarta elengedni. Ez egy ponton érezhető is volt: a Puskás Akadémia elleni decemberi bajnokin a középcsatár kimaradt a keretből, amire máig nincs magyarázat. Nyilván a játékos és a klub érdekei nem estek egybe, a felek szkanderoztak, méregették egymás erejét. Végül – helyesen – mégis kompromisszum született. Nem véletlenül. Varga Athénban nagyjából kétszer annyit keres, mint amennyit az FTC-nél keresett. A Fradi belátta: ha most, valószínűleg pályafutása csúcsán nem engedi el, a nyáron már kisebb mozgástérrel tárgyalhat. Kubatov Gábor elnök is erre utalt: volt egy pont, ahol a klubnak engednie kellett.

Csakhogy a realitás másik oldala sokkal kellemetlenebb.

Ki pótolja Varga Barnabást? A kérdésre házon belül nincs kielégítő válasz. Yusuf és Gruber Zsombor jön számításba, miután Pesicsről lemondott a Fradi, a szerb csatár el sem utazott a spanyolországi edzőtáborba. Ám Yusuf és Gruber sem vérbeli középcsatár, inkább ék, sőt a nigériai játékos szélső. Mindenképpen kell egy középcsatár. Nem nyáron, nem „majd”, hanem most.

A Fradi már ja­nuár 22-én Európa-liga-meccset játszik a Panathinaikosszal, és közben azt látjuk: a kiszemeltekkel – Acolatse Diósgyőrből, Lukács Dániel Felcsútról – még mindig nincs megállapodás.