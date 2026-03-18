idezojelek
Vélemény

A magyar miniszterelnök fenyegetése nem vicc

Az államiság mellett a magyar kormányfő a magyar függetlenség megtestesítője is.

Felföldi Zoltán avatarja
Felföldi Zoltán
Cikk kép: undefined
2026. 03. 18. 5:25
Fotó: Wikipedia
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

1849. október 6.: a pesti Újépületben agyonlövik gróf ­Batthyány Lajost. Eredetileg kötél általi halálra ítélték, de mivel a felesége által kenyérbe sütött és a börtönbe becsempészett késsel több helyen megvágta a nyakát, az akasztása lehetetlenné vált.
1918. október 31.: gróf Tisza István Hermina úti villájába fegyveresek hatolnak be, és több pisztolylövéssel megölik. Három korábbi, sikertelen merényletkísérlet után a negyedik merényletkísérlet célt ért: Tisza István meghalt.
1941. április 3.: pisztolygolyó végez Teleki Pállal, aki a történészi konszenzus szerint önkezével vetett véget az életének, de akinek halálával kapcsolatban újra és újra felmerül az idegenkezűség kérdése.
1945. december 6.: Bethlen Istvánt a Szovjetunióba hurcolják, ahol 1946. október 5-én meghal.
1946. január 10.: a Markó utcai börtönben agyonlövik Bárdossy Lászlót.
1946. február 28.: a Markó utcai börtönben agyonlövik Imrédy Bélát.
1946. március 12.: a Markó utcai börtönben felakasztják Szálasi Ferencet.
1946. augusztus 22.: a Markó utcai börtönben agyonlövik Sztójay Dömét.
1958. június 16.: a Kisfogház udvarán felakasztják Nagy Imrét.

Mi a közös a kilenc emberben? Valamennyien Magyarország miniszterelnökei voltak. Igaz, Szálasi Ferenc és Sztójay Döme, valamint második – néhány napos – miniszterelnökségét megelőzően Nagy Imre csak névleg volt egy önálló ország kormányfője. Valójában idegen megszállók által kinevezett, a nemzettel szemben a megszállókat képviselő birodalmi helytartókként működtek. Sztójay és Szálasi a német, Nagy Imre a szovjet birodalom magyarországi helytartója volt.

Az 1848 és 2026 közötti 178 év 59 miniszterelnökéből 9 halt erőszakos halált, ami több mint 15 százalék. Ha a német és a szovjet megszállás 47 évének 18, közjogilag miniszterelnöki tisztséget betöltött birodalmi helytartóját nem tekintjük, akkor 41 miniszterelnökből hat halt erőszakos halált.

 A második miniszterelnöksége után és következtében kivégzett, ezáltal a magyaroktól korábbi tevékenységéért részben bocsánatot nyert kommunista Nagy Imrét is ideszámolva hét. Ez 17 százalék.

Mi, magyarok, érzékenyek vagyunk, ha megfenyegetik a miniszterelnökünket. Persze nyilván mindenki érzékeny lenne, hiszen egy halálos fenyegetés nem vicc. Különösen nem az, ha egy közösség vezetője ellen irányul, hiszen így a fenyegetés áttételesen az egész közösségnek szól. De nem csak erről van szó. Nekünk ilyenkor több okból kifolyólag is összerándul a gyomrunk.

Először ott van a fenti statisztika. Miniszterelnökeink egyhatoda halt erőszakos halált. Más európai országok hasonló számainak ismerete nélkül is biztosan állítható, hogy ez magas szám. Másodszor, 

a miniszterelnök megfenyegetése, horribile dictu megölése nemcsak a konkrét személy és az általa vezetett közösség elleni támadás, hanem támadás a magyar államiság és a magyar függetlenség ellen. 

Vannak nemzetek, amelyek számára teljesen természetes, hogy saját állammal bírnak, és államiságukat – szerencsés földrajzi elhelyezkedésük következtében – senki nem kérdőjelezte meg, illetve nem fenyegette. Mások számára az államiság hosszú időn keresztül nem bírt különösebb jelentőséggel, mindössze százegynéhány éve verődtek össze egy állammá, vagy néhány évtizede a történelem egy számukra szerencsés fordulata következtében hullott ölükbe az önálló államiság. Most éppen egy ilyen állam szórakozik velünk, amely egyrészt alig harmincöt éve létezik, másrészt gyakorlatilag képtelen állami létének saját erőből történő fenntartására. Nekünk, magyaroknak, több mint ezeregyszáz éve van saját államunk. Identitásunk jelentős részét képezi ez az államiság, amelyet ez alatt a több mint ezeregyszáz év alatt sokszor fenyegetett veszély és amelyet rengeteg véráldozat árán sikerült megőriznünk.

Míg a régi rendes időkben az államiság megtestesítője a király volt, amióta királyainktól megfosztottak bennünket, az államiságot de jure előbb egy kormányzó, majd a pótlék pótlékaként valamiféle „államfő” (egyszer az Elnöki Tanács elnöke, újabban a köztársasági elnök) jeleníti meg személyében. Utóbbiak mögött azonban nincsen ott a királyi intézmény szakralitása és tekintélye, és a magyar közjogi berendezkedés következtében hatalmilag is súlytalan szereplők. Magyarázhatják nekünk, hogy a köztársasági elnök jeleníti meg a nemzet egységét és hogy ő jeleníti meg személyében a magyar államiságot. Számunkra a magyar államiságot személyében megjelenítő utolsó államfő Horthy Miklós volt, aki mögött még ott állt a királyság intézménye. Parlament által választott államfő ide, a nemzet egységét megjelenítő köztársasági elnök oda, 1990 óta inkább a miniszterelnöki tisztség betöltőjére tekintünk úgy, mint a magyar államiság megtestesítőjére – még ha államtudományilag ez nem is feltétlenül helyes.

Az államiság mellett a magyar miniszterelnök a magyar függetlenség megtestesítője is – egészen 1848-tól kezdődően. A függetlenség azt jelenti, hogy – még ha egy nagyobb egység részeként is – a saját dolgainkról saját magunk döntünk, saját életünket a saját szabályaink alapján szervezzük meg és éljük.

 Ez így volt 1848–49-ben, 1867 és 1944 márciusa között (egy 1918–19-es intermezzótól eltekintve), valamint így van 1990 óta. Amikor a miniszterelnökünket külső hatalmak és helyi megbízottjaik eltávolítják, ne adj’ Isten, megölik, és helyette ők neveznek ki vezetőt, akkor a fenti értelemben megfogalmazott magyar függetlenség sérül, sőt szűnik meg.

Harmadszor, valahányszor egy magyar miniszterelnököt megöltek, utána mindig valami olyan következett, amit a legkevésbé sem kívántunk. Batthyány Lajos kivégzése után a Habsburg-abszolutizmus. Tisza István meggyilkolása után az őszirózsás forradalomnak nevezett anarchia, vörösterror és trianoni országvesztés. Teleki halála után a vesztes második világháborúba sodródás. Bethlen István elhurcolása, Bárdossy és Imrédy kivégzése után a kommunista diktatúra kiépülése. Nagy Imre felakasztása után a több, mint négy évtizedes magyarországi kommunizmus második felvonása Kádár Jánossal, téeszesítéssel és a magyarság gerincének megroppantásával.

Negyedszer,

 a miniszterelnökök kivégzése minden alkalommal további magyarok sokaságának kivégzésével, erőszakos halálával járt együtt vagy folytatódott.

 Batthyányval egy napon végezték ki a tizenhárom aradi vértanút, majd utánuk még több mint száz embert. Tisza István halála után jött a vörösterror, félezret is meghaladó áldozattal. Teleki Pál halála után tízezrek hősi halála a Don-kanyarban. Bethlen István, Bárdossy és Imrédy után népbírósági eljárásoknak nevezett bosszúhadjáratban további több száz kivégzés. Végül 1956 után Nagy Imre kivégzése is csak egy volt a közel háromszáz közül.

Nem árt mindezt észben tartani. 

A magyar miniszterelnök halállal fenyegetése nem vicc. És akik magyarként most Orbán Viktor halálát kívánják, azzal viccelődnek, tiszásként egyetértően bólogatnak az ukrán elnöknek, vagy éppen bagatellizálni próbálják a fenyegetést, jó, ha tisztában vannak azzal, hogy a magyar miniszterelnök megölése minden esetben olyan események előtt nyitja meg az utat, amelynek a teljes magyar nemzet – beleértve őket is – az áldozatává válik.

A szerző közgazdász, politológus

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu