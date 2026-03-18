A magyar miniszterelnök fenyegetése nem vicc

1849. október 6.: a pesti Újépületben agyonlövik gróf Batthyány Lajost. Eredetileg kötél általi halálra ítélték, de mivel a felesége által kenyérbe sütött és a börtönbe becsempészett késsel több helyen megvágta a nyakát, az akasztása lehetetlenné vált.
1918. október 31.: gróf Tisza István Hermina úti villájába fegyveresek hatolnak be, és több pisztolylövéssel megölik. Három korábbi, sikertelen merényletkísérlet után a negyedik merényletkísérlet célt ért: Tisza István meghalt.
1941. április 3.: pisztolygolyó végez Teleki Pállal, aki a történészi konszenzus szerint önkezével vetett véget az életének, de akinek halálával kapcsolatban újra és újra felmerül az idegenkezűség kérdése.
1945. december 6.: Bethlen Istvánt a Szovjetunióba hurcolják, ahol 1946. október 5-én meghal.
1946. január 10.: a Markó utcai börtönben agyonlövik Bárdossy Lászlót.
1946. február 28.: a Markó utcai börtönben agyonlövik Imrédy Bélát.
1946. március 12.: a Markó utcai börtönben felakasztják Szálasi Ferencet.
1946. augusztus 22.: a Markó utcai börtönben agyonlövik Sztójay Dömét.
1958. június 16.: a Kisfogház udvarán felakasztják Nagy Imrét.
Mi a közös a kilenc emberben? Valamennyien Magyarország miniszterelnökei voltak. Igaz, Szálasi Ferenc és Sztójay Döme, valamint második – néhány napos – miniszterelnökségét megelőzően Nagy Imre csak névleg volt egy önálló ország kormányfője. Valójában idegen megszállók által kinevezett, a nemzettel szemben a megszállókat képviselő birodalmi helytartókként működtek. Sztójay és Szálasi a német, Nagy Imre a szovjet birodalom magyarországi helytartója volt.
Az 1848 és 2026 közötti 178 év 59 miniszterelnökéből 9 halt erőszakos halált, ami több mint 15 százalék. Ha a német és a szovjet megszállás 47 évének 18, közjogilag miniszterelnöki tisztséget betöltött birodalmi helytartóját nem tekintjük, akkor 41 miniszterelnökből hat halt erőszakos halált.
A második miniszterelnöksége után és következtében kivégzett, ezáltal a magyaroktól korábbi tevékenységéért részben bocsánatot nyert kommunista Nagy Imrét is ideszámolva hét. Ez 17 százalék.
