LMBTQ-agymosás a gyarmatokon

Ami a szabályozást illeti, a következő rendelkezés eltörlését követelik: „tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”. Józan ésszel nehéz belátni, hogy mi a baj ezzel a szabályozással, ami éppúgy távol kívánja tartani a gyerekeket a szexualitástól (nemcsak a homo-, hanem a heteroszexualitástól is!), mint a cigarettától és az alkoholtól. Ha ez a szabályozás „homofób”, akkor a tizennyolc éven aluliak szeszesitallal történő kiszolgálását tiltó jogszabály „alkoholfób”, a gyermekek kitiltása a dohányboltokból pedig „nikotinfób”.
A gyarmatosítók által sietve eltörölni követelt másik szabályozás szerint a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő, gyermekeknek szóló termék a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban forgalmazható (ez az úgynevezett fóliázás). Itt is nehéz belátni, hogy mi a probléma. A fóliázás ugyanis nem más, mint információ a szülő számára, hogy a megvásárolni szándékozott könyvben van-e olyan tartalom, amivel nem szeretné, hogy a gyermeke találkozzon; és hogy megveheti-e a könyvet. A fóliázás megtiltásával sérül a szülő információhoz való joga egy fontos kérdésben, mert fóliázás hiányában csak a teljes könyv alapos – nyilvánvalóan lehetetlen – áttanulmányozásával kaphatja meg ezt a lényeges információt.
