Az mondott nemet a Fradinak, aki csapatkapitányként is vezette a csapatot

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a sérüléséből visszatérő Stefan Gartenmann (középen) marad-e a Fradiban, ugyanis június 30-án lejár a szerződése. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Gartenmann helyzete sem biztos, a hátvéd szerződése is lejár

Nincs még hivatalos bejelentés arról, hogy a Ferencváros aktiválja-e a plusz egyéves opciót Stefan Gartenmann szerződésében. A döntést és a tárgyalásokat a háttérben több fontos tényező befolyásolja. A hátvéd a sérülése előtt a Ferencváros egyik legstabilabb és legmegbízhatóbb pontja volt a védelemben. Ugyanakkor egy hosszan tartó, csaknem féléves sérülésből lábadozik, amely miatt a szezon jelentős részét ki kellett hagynia.

Gartenmann statisztikája a Fradi játékosaként

2024/25-ös szezon

NB I: 28 meccs, három gól

Európa-liga: tíz meccs

Magyar Kupa: öt meccs

Összesen: 43 meccs, három gól

2025/26-os szezon

NB I: hat meccs, egy gól, egy gólpassz

BL-selejtező: öt meccs

Európa-liga: három meccs

Magyar Kupa: két meccs, egy gól

Összesen: 16 meccs, két gól, egy gólpassz

Bár tavasszal már újra elkezdhette a futóedzéseket és a rehabilitációt, a bajnokság hajrájában még nem állt készen a játékra. A klubnak mérlegelnie kell, hogy a hosszabb kihagyás után milyen állapotban tér vissza, és hosszú távon számolhat-e vele a Borbély Balázs vezette szakmai stáb, amely magyar játékosokkal bővítené a keretet.