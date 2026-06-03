Ibrahim CissécsapatkapitányFradiStefan GartenmannBorbély Balázstávozás

Az mondott nemet a Fradinak, aki csapatkapitányként is vezette a csapatot

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Javában zajlik a bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Ferencváros átalakulása, a játékosok közül egyre több a távozó, míg a kispadot immár hivatalosan is megkapta a Győrtől hazacsábított Borbély Balázs. A legújabb hírek szerint a nemrég véget ért szezonban többször is a csapatkapitányi szerepkört betöltött francia belső védő, Ibrahim Cissé nem fogadta el a klub szerződéshosszabbítási ajánlatát, így távozik a klubtól. Eddig csak távozókról hallani – Stefan Gartenmann helyzete is elég bizonytalan –, új igazolást még nem jelentett be az Európa-liga selejtezőjére készülő zöld-fehér csapat.

Molnár László
2026. 06. 03. 8:34
Ibrahim Cissé és menedzsere nem tudott megegyezni a Fradival a folytatásról
Ibrahim Cissé és menedzsere nem tudott megegyezni a Fradival a folytatásról Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
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Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a sérüléséből visszatérő Stefan Gartenmann (középen) marad-e a Fradiban, ugyanis június 30-án lejár a szerződése
Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a sérüléséből visszatérő Stefan Gartenmann (középen) marad-e a Fradiban, ugyanis június 30-án lejár a szerződése. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Gartenmann helyzete sem biztos, a hátvéd szerződése is lejár

Nincs még hivatalos bejelentés arról, hogy a Ferencváros aktiválja-e a plusz egyéves opciót Stefan Gartenmann szerződésében. A döntést és a tárgyalásokat a háttérben több fontos tényező befolyásolja. A hátvéd a sérülése előtt a Ferencváros egyik legstabilabb és legmegbízhatóbb pontja volt a védelemben. Ugyanakkor egy hosszan tartó, csaknem féléves sérülésből lábadozik, amely miatt a szezon jelentős részét ki kellett hagynia. 

Gartenmann statisztikája a Fradi játékosaként

2024/25-ös szezon

  • NB I: 28 meccs, három gól
  • Európa-liga: tíz meccs
  • Magyar Kupa: öt meccs
  • Összesen: 43 meccs, három gól

2025/26-os szezon

  • NB I: hat meccs, egy gól, egy gólpassz
  • BL-selejtező: öt meccs
  • Európa-liga: három meccs
  • Magyar Kupa: két meccs, egy gól
  • Összesen: 16 meccs, két gól, egy gólpassz

Bár tavasszal már újra elkezdhette a futóedzéseket és a rehabilitációt, a bajnokság hajrájában még nem állt készen a játékra. A klubnak mérlegelnie kell, hogy a hosszabb kihagyás után milyen állapotban tér vissza, és hosszú távon számolhat-e vele a Borbély Balázs vezette szakmai stáb, amely magyar játékosokkal bővítené a keretet.

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