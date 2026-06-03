Az mondott nemet a Fradinak, aki csapatkapitányként is vezette a csapatot

Gartenmann helyzete sem biztos, a hátvéd szerződése is lejár
Nincs még hivatalos bejelentés arról, hogy a Ferencváros aktiválja-e a plusz egyéves opciót Stefan Gartenmann szerződésében. A döntést és a tárgyalásokat a háttérben több fontos tényező befolyásolja. A hátvéd a sérülése előtt a Ferencváros egyik legstabilabb és legmegbízhatóbb pontja volt a védelemben. Ugyanakkor egy hosszan tartó, csaknem féléves sérülésből lábadozik, amely miatt a szezon jelentős részét ki kellett hagynia.
Gartenmann statisztikája a Fradi játékosaként
2024/25-ös szezon
- NB I: 28 meccs, három gól
- Európa-liga: tíz meccs
- Magyar Kupa: öt meccs
- Összesen: 43 meccs, három gól
2025/26-os szezon
- NB I: hat meccs, egy gól, egy gólpassz
- BL-selejtező: öt meccs
- Európa-liga: három meccs
- Magyar Kupa: két meccs, egy gól
- Összesen: 16 meccs, két gól, egy gólpassz
Bár tavasszal már újra elkezdhette a futóedzéseket és a rehabilitációt, a bajnokság hajrájában még nem állt készen a játékra. A klubnak mérlegelnie kell, hogy a hosszabb kihagyás után milyen állapotban tér vissza, és hosszú távon számolhat-e vele a Borbély Balázs vezette szakmai stáb, amely magyar játékosokkal bővítené a keretet.
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