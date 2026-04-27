Mi vagyunk Rákóczi talpasai

De vissza a jobboldali nyilvánossághoz, Somogyi Zoltán kérdéseihez, felszólításaihoz!

Ami az első kérdését illeti, eltekintek attól, hogy megszámoljam,

az elmúlt években hány véleménycikket írtam. Volt jó néhány. Ezeket különböző jobboldali médiafelületeken közöltem. Egyszer-kétszer még a Válasz Online-on is, egészen addig, amíg egyik megküldött írásom kapcsán – az általuk felvállalt véleménypluralizmus és párbeszéd nagyobb dicsőségére – úgy nem döntöttek, hogy túlságosan kormánypárti az írásom, és ez náluk nemkívánatos.

Volt, aki fizetett honoráriumot, volt, aki nem. Hogy ki és mennyit, arról nincsen felhatalmazásom nyilatkozni, de annyit elárulhatok, hogy óradíjra vetítve ez kevesebb volt, mint amennyit egy napszámos vagy egy takarítónő keres.

Somogyi Zoltánnal nemcsak kortársak, hanem társadalomtudományi tanulmányaink kapcsán, szegről-végről kollégák is volnánk – magam is politológiai stúdiumokat hallgattam a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Széchenyi István Szakkollégiumában, a Bristoli Egyetem Társadalomtudományi Karának Politika Tanszékén, valamint a Közép-európai Egyetemen, ahol politológus-mesterdiplomámat személyesen Soros Györgytől vettem át. A kenyeremet főállású gazdálkodóként és vidéki szálláshely-szolgáltatóként keresem, és mint ilyen, gyakran kerülök kapcsolatba napszámosokkal és takarítókkal. A megrendelőkkel és a fizetéssel tehát megvolnánk.

Az adományozásra történő felszólítással kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy az adományozás akkor igazán nemes cselekedet, ha diszkréten végzik, és az adományozó ezzel nem kérkedik. Én sem kívánom ezt itt megtenni – Somogyi Zoltán meglehetősen udvariatlan felszólítása ellenére sem. Annyit azért elárulok, hogy

sokan vagyunk a jobboldalon, akik komoly összegekkel támogatunk egyházközségeket, csonka-magyarországi és határon túli magyar oktatási intézményeket, valódi civil szervezeteket és rászoruló magánszemélyeket.

Az általam erre a célra fordított összeg nagyságát sem kívánom Somogyi Zoltánnal megosztani, maradjunk annyiban, hogy ez sokkal több pénz annál, mint amennyit az írásaimért kaptam.