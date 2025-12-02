Profik és amatőrök a politikában

A profi politikussá válás útja annyiban különbözik más szakmák elsajátításának útjától, hogy azokkal ellentétben a politikát nem lehet iskolában tanulni. Bármilyen iskolából jön is valaki, bármennyi idősen lép is be a politikába és bármit is csinált korábban, mindenképpen meg kell másznia a ranglétrát, és a tehetségétől és a szorgalmától függ, hogy milyen magasra jut.

Amikor a jelenlegi miniszterelnök extrém fiatalon, harmincöt éves korában először Magyarország kormányfője lett, már tíz év politikai tapasztalattal rendelkezett, mögötte voltak a kerekasztal-tárgyalások és a rendszerváltás, valamint nyolc év parlamenti munka és nemzetközi tárgyalások sora. Ő sem kezdhette volna azonban miniszterelnökként 1990-ben. Nem lehet ugyanis mindjárt a csúcson kezdeni, ahogyan egy kezdő sebész sem kezdhet sziámi ikrek szétválasztásával. Ha mégis, akkor abból nagy baj lehet.

Márpedig Magyar Péter és csapata – amennyiben ilyen egyáltalán van – éppen ezzel próbálkozik. Magyar Péter politikában eltöltött ideje alig másfél év, de már miniszterelnök akar lenni, az országgyűlési képviselői munkára aspiráló jelöltjei pedig száz százalékban nulla politikai múlttal és tapasztalattal rendelkeznek.

Mindezt nemcsak hogy nem titkolják, de büszkén vállalják is: „Jelöltjeink a politikai mocsáron kívülről érkeznek” – büszkélkedett Magyar Péter. Vajon mit szólnánk, ha egy életmentő műtét előtt a műtétet végző orvos azzal büszkélkedne, hogy teljes csapata – ápolók, asszisztensek, altatóorvosok – „az egészségügyi mocsáron kívülről” érkezett? Vagy ha a repülőgépünk pilótája úgy mutatná be magát és a személyzetet, hogy „a légiközlekedési mocsáron kívülről” érkeztek?

Lehet persze mondani, hogy a politikusi szakma nem nagy dolog. Mindenki ért hozzá. Sőt! Mennyivel jobb lenne, ha profi politikusok helyett szobafestők, kőművesek, ácsok és hasonló mindennapi emberek ülnének a Parlamentben. Ezt az álláspontot hangoztatja például az egyébként színvonalas Öt című műsor legszínvonaltalanabb szereplője, az anarchomarxista nézeteket valló Konok Péter. Valójában azonban a politikusi szakma nagy dolog. Speciális képességek: ritmusérzék, ütésállóság, szívósság, szorgalom, emberekkel bánni tudás, motiválási képesség, meggyőzőképesség, empátia – hogy csak néhányat említsünk – szükségesek hozzá. És iszonyatosan sok politikai munka. Nem árt persze egy felsőfokú végzettség sem, külföldi tanulmányok, ezek mégiscsak adnak valamiféle horizontot, ami szintén szükséges ahhoz, hogy az ember jó politikus legyen, és amit az iparosiskolában nem lehet megszerezni.