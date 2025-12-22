Bayer Zsolt: Csak hogy világos legyen!

És el ne felejtsük: Dickhead azonnal a tüntető fuvarozók mellé állt – vagyis a fuvarozók 0,7 százaléka mellé. Azon 0,7 százalék mellé, akik magasról tesznek a települések biztonságára és életminőségére, ugyanis nekik fontosabb a szaros zsebük – amit egyébként megóvhatnának, ha az autópályákat használnák és nem az alsórendű utakat. De ennek a 0,7 százaléknak semmi nem számít, csak a saját önző önmaguk.

Pont olyanok, mint Dickhead.

Egymásra is találtak.