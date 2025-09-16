Progresszív szja: baj lenne belőle

Amióta az Orbán-kormány 2011-ben bevezette az egykulcsos személyi jövedelemadót, a mindenkori ellenzék folyamatosan támadja, és hatalomra kerülése esetén a többkulcsos, progresszív rendszerhez való visszatérést ígéri. Még azzal is odaszúrnak a magát a liberalizmussal szemben meghatározó orbáni kormányzásnak, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó liberális. Pedig valójában az egykulcsos adórendszer nem liberális, hanem nagyon is konzervatív.

Egyrészt a konzervatívok alkatilag idegenkednek mindentől, ami progresszív, és a progresszív személyijövedelem-adóztatás nemcsak matematikai, hanem ideológiai és társadalompolitikai értelemben is progresszív, amennyiben a progressziót a zászlajukra tűző baloldali politikai erők egyik eszköze abban, hogy a gazdagabbak munkáját értéktelenebbnek, a szegényebbek munkáját pedig értékesebbnek tüntessék fel, és a munkával megszerzett jövedelmeket a gazdagabbaktól a szegényebbek felé csoportosítsák át. Ezen túlmenően pedig az igazán konzervatív – régi, egyszerű és jól működő – adók is egykulcsosak voltak (tized, kilenced).

Az egykulcsos személyi jövedelemadó az ideologizálást félretéve is minden tekintetben sokkal kedvezőbb, mint a progresszív többkulcsos, annak ellenére, hogy baloldali közgazdászok következetesen ennek az ellenkezőjéről igyekeznek meggyőzni bennünket. Nekik általában három érvük van a progresszív adóztatás mellett, amelyeket az alábbiakban ismertetek és cáfolok is.

Az első érv szerint a progresszív személyi jövedelemadó igazságosabb, mint az egykulcsos, hiszen igazságos az, ha a gazdagabbak többel járulnak hozzá a közös költségeink­hez, mint a szegényebbek.

A valóságban azonban az egykulcsos személyi jövedelemadó ennek az elvárásnak megfelel, hiszen egykulcsos adó esetén a kétszer annyit keresők éppen kétszer annyit tesznek be a közösbe, mint a hozzájuk képest feleannyit keresők.

Nem az egykulcsos adó igazságtalan a kevesebbet keresőkkel szemben, hanem a többkulcsos adó igazságtalan a magasabb keresetűekkel szemben, mivel a jövedelmüknek nagyobb részét vonja el. Különösen igazságtalan a családokkal szemben, mert nem a családot, hanem az egyént kezeli gazdasági egységként (egykulcsos adó esetében ez indifferens), és nem veszi figyelembe az adott jövedelemre jutó eltartottak számát. Ennek a problémának a kezelésére a progresszív szja-rendszer nem vagy csak rendkívül bonyolult technikákkal képes.