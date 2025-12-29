Magyar PéterTisza Pártkritika

Az MSZP volt elnökének felesége keményen kritizálta Magyar Pétert

Rába Tímea szerint egy demokráciában elfogadhatatlan, ahogyan a Tisza Párt elnöke viselkedik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 7:17
Forrás: Facebook
Újabb bejegyzéseben kritizálta az ellenzéket Rába Tímea, Tóbiás József volt MSZP-elnök felesége a közösségi oldalán. Posztjában kemény kritikával illette Magyar Pétert.

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Polyák Attila

Egy demokráciában elfogadhatatlan, hogy az embereket állatokhoz hasonlítja Magyar Péter! Csak azért, mert máshogy gondolkodnak. Aki a szavazókat lekezeli, megbélyegzi, vagy gúnyolja, az nem jobb alternatíva! Mert nem a demokráciát védi, hanem az alapjait bontja le

– jelentette ki Rába Tímea.

Az MSZP volt elnökének felesége szerint „ott kezdődik a valódi veszély”, ahol az emberi méltóságot megtapossák. „Én nem ilyen jövőt szeretnék a gyermekeimnek! Olyan jövőben hiszek, amely tiszteli az emberi méltóságot, teret ad a gondolkodásnak, és felelőséget vállal a saját és az ország sorsa iránt.” – tette hozzá.

Rába Tímea az utóbbi időben egyre aktívabb közéleti kérdésekben, és nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéket kritizálja. A modell-műsorvezető nemrégiben megköszönte, hogy a magyar kormány ma kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra. Emiatt neki is esett a baloldal, olyan gyűlöletcunamit zúdítottak rá, ami miatt újra meg kellett szólalnia az ügyben.

 Október végén pedig bejelentette, hogy ő is csatlakozik a kormánypárt által életre hívott Digitális Polgári Körökhöz.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Facebook)

