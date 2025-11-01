Digitális Polgári KörGoogledpkmszpcsaládotthonTóbiás JózsefRába Tímea

Rába Tímea is DPK-tag lett, felrobbant az internet

Hiszem, hogy a család, a szeretet és az összetartás jelenti az erőt és a biztonság alapját, és boldog vagyok, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, ahol ezek az értékek valóban számítanak – fogalmazott Rába Tímea modell, Tóbiás József egykori MSZP-s politikus felesége annak kapcsán, hogy miért csatlakozott a digitális polgári körökhöz. A modell most azt írta, bejelentése óta ő az egyik leggyakoribb keresés a Google-on.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 13:19
Tóbiás József és felesége, Rába Tímea. Fotó: Fotó: Blikk Forrás: Fotó: Blikk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Képzeljétek, jelenleg a nevem az egyik leggyakoribb keresés a Google-on – adta hírül Rába Tímea egy nappal azután, hogy maga is a digitális polgári körök tagja lett. 

Tóbiás József egykori szocialista országgyűlési képviselő, MSZP-elnök felesége október végén jelentette be, hogy úgy döntött, 

csatlakozik a nemzeti kormány által életre hívott DPK-hoz.

– Háromgyermekes anyukaként számomra mindig a család és a biztonság volt a legfontosabb. Gyermekeim nevelése során igyekeztem megteremteni számukra az otthon melegét, és átadni mindazokat az értékeket, amelyek számomra is kapaszkodót jelentettek az életben. 

Most, hogy felnőttek, még erősebben érzem a felelősséget: szeretném, ha ők is olyan világban alapíthatnának családot, amelyben nyugalom, biztonság és szeretet veszi körül őket. Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett – írta Rába Tímea, aki saját bevallása szerint ezért döntött úgy, hogy csatlakozik a digitális polgári körhöz. 

Mint fogalmazott, „hiszem, hogy a család, a szeretet és az összetartás jelenti az erőt és a biztonság alapját, és boldog vagyok, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, ahol ezek az értékek valóban számítanak”.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.