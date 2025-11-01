Rába Tímea is DPK-tag lett, felrobbant az internet

Képzeljétek, jelenleg a nevem az egyik leggyakoribb keresés a Google-on – adta hírül Rába Tímea egy nappal azután, hogy maga is a digitális polgári körök tagja lett.

Tóbiás József egykori szocialista országgyűlési képviselő, MSZP-elnök felesége október végén jelentette be, hogy úgy döntött,

csatlakozik a nemzeti kormány által életre hívott DPK-hoz.

– Háromgyermekes anyukaként számomra mindig a család és a biztonság volt a legfontosabb. Gyermekeim nevelése során igyekeztem megteremteni számukra az otthon melegét, és átadni mindazokat az értékeket, amelyek számomra is kapaszkodót jelentettek az életben.

Most, hogy felnőttek, még erősebben érzem a felelősséget: szeretném, ha ők is olyan világban alapíthatnának családot, amelyben nyugalom, biztonság és szeretet veszi körül őket. Hiszem, hogy ahhoz, hogy majd az unokáim is egy ilyen közegben nőhessenek fel, nekem is meg kell szólalnom, és ki kell állnom a számomra fontos értékek mellett – írta Rába Tímea, aki saját bevallása szerint ezért döntött úgy, hogy csatlakozik a digitális polgári körhöz.

Mint fogalmazott, „hiszem, hogy a család, a szeretet és az összetartás jelenti az erőt és a biztonság alapját, és boldog vagyok, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, ahol ezek az értékek valóban számítanak”.