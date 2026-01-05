Visszafoglalás - Az öngyarmatosítás és a felsőbbrendűség + videó

Az öngyarmatosítás fogalmának eredetére, megjelenésére is részletesen kiért a két eszmetörténész, amely korában azt jelentette, hogy „mi, a Nyugat vagyunk a civilizáció”. Megadja Gábor szerint ez India és Kína szemszögéből nézve meglehetősen vicces, akik visszakérdezhetnének, hogy ti akarjátok nekünk megtanítani, hogy mi is a civilizáció? Majd áttértek a kert és a dzsungel értelmezésére, pontosabban Josep Borell volt EU-s politikus- akit „külügyi népbiztosként” emlegetnek- 2002-ből származó idézetére, amelyben arról értekezik, hogy építettünk egy kertet, ez a politikai szabadság, a gazdasági virágzás és a társadalmi összetartozás legjobb kombinációja, vagyis egy olyan legjobb dolgot építettek meg, amire az emberiség eddig képes volt. Mint fogalmazott, a világ többi része nem egy kert, hanem egy dzsungel, amely betörhet a kertbe, de egy fal nem fogja megvédeni, a kertésznek ki kell mennie, hogy levágja a dzsungelt, mert nem lehet elég magas falat építeni.

Ebben azt is megírta Borell, hogy az európaiaknak sokkal többet kell foglalkozni a világ többi részével, különben meg fognak szállni minket különféle módokon és eszközökkel, aki ezt tartotta akkor a legfontosabb üzenetnek, valamint azt, hogy Európa kiváltságos, de támogatni kell a világ többi részén azokat, akik szembe néznek a kor nagy kihívásaival. Miután ezt hosszasan és szó szerint is felolvasta Megadja Gábor, hozzátette: ebben az idézetben lenézés és hihetetlen önhittség van. Adásunkban elhangzott, az, hogy majd a Nyugat civilizálja a világot, a mai európai politikát nézve ez nem igazán állta meg a helyét. Vannak kételyek és kikezdhető dolgok a politikai szabadsággal, a gazdasági virágzással kapcsolatban láthatóan, valamint a társadalmi kohézió sem olyan Nyugat-Európában, amit megfogalmazott, főleg a bevándorlás miatt, de amerikai szerzőktől is idéztek. Hogy ki és miként törekszik az öngyarmatosításra, a Visszafoglalásban ezt is részletezte két eszmetörténészünk.



