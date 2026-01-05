Bajnai Gordonszigetvári viktorDatAdatFicsor Ádám

Jól megy Bajnai bizalmasainak

Nem panaszkodhatnak a megélhetésükre Bajnai Gordon bizalmasai – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog rámutatott: az egykori miniszterelnök nevével fémjelzett DatAdat időközben nevet és székhelyet váltott, miközben átalakult a tulajdonosi köre is, és több, a baloldali kormányzáshoz kötődő ismert név kiszállt a vállalkozásból. Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor érdekeltségei ugyanakkor továbbra is százmilliós nagyságrendű árbevételeket produkálnak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 16:15
Jelentős bevételre tettek szert az elmúlt években Bajnai Gordon korábbi, baloldali miniszterelnökhöz köthető üzleti szereplők, köztük Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor – szúrta ki a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog közösségi oldalán azt írta, a hozzájuk kapcsolódó cégek összesített árbevétele megközelíti a másfél milliárd forintot. A tényfeltáró blog felhívta a figyelmet, hogy a 2016-ban alapított DatAdat Professional Kft. 2024 áprilisa óta AVSF Magyarország Kft. néven működik tovább.

A névváltoztatással egy időben viszont kikerült a cégből Bajnai Gordon, valamint több, a korábbi MSZP–SZDSZ-kormányzáshoz kötődő szereplő, köztük Szigetvári Viktor és Dessewffy Tibor. A vállalkozás székhelye Budapestről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szegibe került át, egy mintegy 300 lakosú településre. Ez azért vált korábban figyelemre méltóvá, mert – ahogy arról lapunk is beszámolt – a NAV itt találta meg a DatAdat jogelődjének könyvelési anyagait, és 2022-ben házkutatást is tartottak a cég ügyében.

 

Ficsor Ádám több magyarországi cégben is érdekelt

A cég tulajdonosi köre pedig egyetlen cégre szűkült: ez pedig a 35 ezer eurós alaptőkés AVSF Asset Management GmbH, amit Ficsor Ádám bécsi lakcímére jelentettek be. A hivatalos adatok szerint ezt a vállalkozást Ficsor mellett Szigetvári Viktor vezetik, a részvényesek pedig Szigetvári Viktor és a Ficsor Ádámhoz köthető Vámosinno Kft., amely 170 milliós bevételhez jutott 2024-ben.

A Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet arra is, hogy Ficsor Ádám ezen felül több magyarországi cégben is érdekelt:

  • a Boglárinno Kft. 2024-ben több mint 200 millió forint bevételt termelt,
  • a Heliszolg Kft. közel 47 millió forintot,
  • a Lat-Vin Kft. pedig mintegy 37 millió forintot.

 

Szigetvári Viktor sem panaszkodhat

Szigetvári Viktor érdekeltségei szintén eredményes éveket zártak. A Sign Out Kommunikációs Kft. 2024-ben 94 millió forintos árbevételt ért el, míg a SEFPlatform Kft. közel 800 millió forintot. Utóbbi tulajdonosa az osztrák Estratos Digital GmbH,

amely bár veszteségesnek állította be magát, de 2024-ben 252 ezer eurós (nagyjából 104 millió forintos) bevételt könyvelt el.

A DatAdat egyik korábbi alapítója, Dessewffy Tibor – a Gyurcsány-kormány idején működő Demos agytröszt volt vezetője és az ELTE oktatója – szintén jelentős árbevételt produkáló cégekkel rendelkezik. A Big Data Analytics Kft. 2022-ben közel 300 millió forintot, a Datalyze Research Kft. pedig mintegy 150 millió forintot ért el, és azóta is több tízmilliós bevételeket produkálnak.

Borítókép: Bajnai Gordon egykori miniszterelnök (Forrás: Facebook)


