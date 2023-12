Az Amnesty-vezér testvéréhez, a számlagyáras ügyvédhez köthető cégtemetőben végezte Gyurcsányék bizalmasának vállalkozása is

Gyurcsány és Bajnai bizalmasa

Dessewffy Tibor neve igen ismert a baloldalon, kötődését jól mutatja, hogy a nemrég Gyurcsány Ferenc által indított podcastnak is a vendége volt. Dessewffy az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója, a Szociálpszichológiai Tanszék vezetője. A kutató már a Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt is rendszeresen kapott állami megrendeléseket két cége, a Vision Consulting Kft. és a Demos Kft. révén.

A számlagyáras ügyvéd

Érdemes felidézni azonban azt is, hogy Vig Mór nevét egy november végi látványos adóhatósági razzia kapcsán ismerhette meg a közvélemény. A házkutatások után az adóhatóság több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával vette őrizetbe a praxistól egyébként eltiltott ügyvédet, akinek letartóztatását a bíróság el is rendelte. Csakhamar az is kiderült, hogy nem ez Vig Mór egyetlen ügye: a férfi egy körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban. Legutóbb pedig a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető Vig Mórhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve.