Mesterházy és Márki-Zay után most Magyar Péterék körül szövi a hálóját az ukrán kém

Április 29-én jegyezték be Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet” – tudta meg a Mandiner. Az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland Ivanovics van feltüntetve. A legutóbbi adatfrissítés idején, 2025. augusztus 11-én a jogi személy státusa „bejegyzett”. Minaj egyébként Ungvártól délnyugatra négy kilométerre fekszik. A portál birtokában lévő dokumentumból kiderült az is, hogy a jogi személy alaptőkéjéről nincs adat.



Tseber Roland nevét a kémbotrány és az tette országosan ismertté, hogy a férfi nagyon jó viszonyt ápol Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével.

A Tisza-sziget-alapítás kapcsán pontokba szedve bemutatjuk, mi derült ki eddig Tseber Rolandról.

Az illegális tiszt

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság május 20-i ülése után beszélt részletesen Tseber Rolandról, akit tavaly ősszel utasítottak ki az országból. A magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották a férfit, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. Kocsis Máté elmondta: a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt.

Magyar Péter utazásszervezője

Tseber neve ugyanakkor már korábban, Kocsis Máté sajtótájékoztatója előtt felbukkant a hazai sajtóban. A Ripost írta meg:

Magyar Péter tavaly júliusi ukrán túráját Tseber Roland végigszelfizte, ő volt ugyanis a szervező.

Magyar így mutatta be a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat, és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral” (egy kijevi gyermekkórház vezetőjével – a szerk.).

A Ripost rámutatott: Tseber Roland a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

Megfenyegette Orbán Viktort

Tseber nem örülhetett túlságosan annak, hogy leleplezték, hiszen odáig elment, hogy megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Az ukrán hírszerző a következőt posztolta a Facebookon:

„Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.”

Találkozó Teplicében

Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között, és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető pedig Ruszin-Szendi Romulusz volt. Az egykori vezérkari főnök ma Magyar Péter katonai szakértője, a Tisza rendszeres megszólalója.

Efféle találkozó helyszíne volt a csehországi Teplice. Egy cseh üzletembert és egy magyar fegyverkereskedőt is érintő, kémregénybe illő szövevényes történet részleteit ebben a cikkünkben tártuk fel.