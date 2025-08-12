Rendkívüli

A Patrióta Extrában mondja el Orbán Viktor, hogy miként érhet véget a háború

Tseber RolandTisza SzigetnemzetbiztonságiMagyar Péter

Mesterházy és Márki-Zay után most Magyar Péterék körül szövi a hálóját az ukrán kém

Tisza-szigetet alapított Kárpátalján, Minaj településen a kémkedés miatt Magyarországról kiutasított, Magyar Péternek 24 óra alatt hivatalos ukrajnai utat szervező Tseber Roland. Az ukrán titkosszolgálatokkal kapcsolatba hozott férfi lojális Volodimir Zelenszkijhez, kiváló viszonyban van Magyar Péterrel és a magyar baloldal egyes korábbi vezető politikusaival. De nézzük, mit derített ki eddig a sajtó Tseber Rolandról!

Munkatársunktól
2025. 08. 12. 15:32
Peter Magyar and Roland Tseber (Source: Facebook/Mate Kocsis)
Peter Magyar and Roland Tseber (Source: Facebook/Mate Kocsis)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Április 29-én jegyezték be Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet” – tudta meg a Mandiner. Az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland Ivanovics van feltüntetve. A legutóbbi adatfrissítés idején, 2025. augusztus 11-én a jogi személy státusa „bejegyzett”. Minaj egyébként Ungvártól délnyugatra négy kilométerre fekszik. A portál birtokában lévő dokumentumból kiderült az is, hogy a jogi személy alaptőkéjéről nincs adat.
 

Tseber Roland nevét a kémbotrány és az tette országosan ismertté, hogy a férfi nagyon jó viszonyt ápol Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével.

A Tisza-sziget-alapítás kapcsán pontokba szedve bemutatjuk, mi derült ki eddig Tseber Rolandról.

Az illegális tiszt

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság május 20-i ülése után beszélt részletesen Tseber Rolandról, akit tavaly ősszel utasítottak ki az országból. A magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották a férfit, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. Kocsis Máté elmondta: a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt.

Magyar Péter utazásszervezője

Tseber neve ugyanakkor már korábban, Kocsis Máté sajtótájékoztatója előtt felbukkant a hazai sajtóban. A Ripost írta meg: 

Magyar Péter tavaly júliusi ukrán túráját Tseber Roland végigszelfizte, ő volt ugyanis a szervező.

Magyar így mutatta be a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat, és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral” (egy kijevi gyermekkórház vezetőjével – a szerk.).
A Ripost rámutatott: Tseber Roland a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban.

Megfenyegette Orbán Viktort

Tseber nem örülhetett túlságosan annak, hogy leleplezték, hiszen odáig elment, hogy megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Az ukrán hírszerző a következőt posztolta a Facebookon: 

„Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.”

Találkozó Teplicében

Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között, és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető pedig Ruszin-Szendi Romulusz volt. Az egykori vezérkari főnök ma Magyar Péter katonai szakértője, a Tisza rendszeres megszólalója. 
Efféle találkozó helyszíne volt a csehországi Teplice. Egy cseh üzletembert és egy magyar fegyverkereskedőt is érintő, kémregénybe illő szövevényes történet részleteit ebben a cikkünkben tártuk fel.

Az MSZP volt elnökét is be akarta hálózni

Tseber Roland nemcsak Magyar Péterrel, hanem a magyar ellenzék több más szereplőjével is felvette a kapcsolatot. Többek között ide sorolható Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke is. Mesterházyhoz a férfi úgy jutott el, hogy 2020. december 10-én az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára bukkantak Legény Zsolt akkori MSZP-s politikus autójának csomagtartójában. 

Legényt – úgy tudjuk – Tseber Roland húzta ki a slamasztikából, azonban kellett neki valami cserébe. Mégpedig uniós, illetve NATO-kapcsolatok.

Mesterházyt, aki éveken keresztül alelnöke, majd elnöke volt a NATO parlamenti közgyűlésének, Legény Zsolt mutatta be Tsebernek.

Márki-Zaytól Karácsony Gergelyig

Tseber ugyanakkor nem csak a szocialistákhoz keresett és talált kapcsolatot: képek tucatjain pózolt együtt Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos politikusokkal, köztük Gelencsér Ferenc korábbi elnökkel, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt a 2022-es országgyűlési választáson.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.