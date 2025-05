Magyar Péter ukrán kapcsolata Orbán Viktort patkányozza és fenyegeti

Orbán Viktor miniszterelnököt fenyegeti Facebook-posztjában Tseber Roland – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel. Tseber Roland szervezte Magyar Péter tavalyi ukrajnai utazását, és kiderült róla, hogy az ukrán hírszerzésnek dolgozik, ezért már tavaly ősszel kitiltották Magyarországról.

Mint a Magyar Nemzet is beszámolt róla, először az derült ki, hogy Tseber Roland szervezhette meg az ukrajnai utazást. Tseber végigkísérte Magyar Pétert Ukrajnán, és ezt a közösségi médiában szelfik tömkelegével dokumentálta is. Tseber közzétett saját magáról egy olyan fotót is amelyen Kirilo Olekszijovics Budanovval, az ukrán katonai hírszerző szolgálat, a felderítő főcsoportfőnökség (HUR) vezetőjével pózol.

Később kiderült az is, hogy Tseber beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll Magyarországon. A Kormányzati Tájékoztatási Központ részleteket nem közölt arra hivatkozva, hogy az ezzel kapcsolatos információk kizárólag a nemzetbiztonsági bizottság hatáskörébe tartoznak.

Bohár Dániel Facebook-oldalán most arra hívta fel a figyelmet, hogy Tseber a következőt posztolta: „Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.”