Orbán Viktor véleményét kérte ki Donald Trump

LudogorecFerencvárosBajnokok Ligája

A Ludogorec edzője a Fradi-szurkolók „segítségében” bízik

Az első felvonáson, hazai pályán a Fradival 0-0-t játszott a bolgár bajnok, tehát a keddi visszavágó előtt még semmi sem dőlt el. Rui Mota, a Ludogorec vezetőedzője amondó, hogy sikerült kiismerniük a Ferencváros gyengeségeit, győzni akarnak az Üllői úton, és ezzel bejutni a rájátszásba a BL selejtezőjében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 20:34
Rui Mota ismeri a Ferencváros gyengeségeit Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert
Az első meccs tanulságai alapján a bolgár Ludogorecnél bíznak a továbbjutásban a Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.

Rui Mota eligazítja a játékosait a Ferencváros elleni BL-selejtező előtt
Rui Mota eligazítja a játékosait a Ferencváros elleni BL-selejtező előtt Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Nem döntetlenre játszik a Ludogorec

Rui Mota vezetőedző szerint kielemezték a 0-0-s döntetlennel végződött első felvonást, így immár jobban fel tudtak készülni a magyar bajnok elleni, keddi visszavágóra.

– Kész tervünk van, mert tudjuk, hogy hol sérülékeny az ellenfelünk – jelentette ki az MTI érdeklődésére a hétfői sajtótájékoztatón a portugál szakember, aki szerint a múlt heti találkozó tapasztalatait felhasználva el tudják kerülni, hogy alárendelt szerepbe kerüljenek, ahogy a razgradi első félidőben. – Minden eshetőségre felkészültünk, de nem a mi mentalitásunk döntetlenre játszani.

A 46 éves tréner abban bízik, hogy a várható telt ház pozitívan hat a tanítványaira, illetve kifejtette, csakis azzal foglalkoznak, amit kontrollálni tudnak, éppen ezért a két csapat közös múltjával nem. A Ferencváros hat éve kettős győzelemmel lépett tovább a BL-selejtezőben, majd ugyanabban a szezonban az Európa-liga csoportkörében újra összekerült a két gárda, akkor a bolgárok négy pontot gyűjtöttek.

– A cél olyan messzire jutni a BL-selejtezőben, amennyire csak lehet, remélhetőleg ez a főtáblát jelenti majd – mondta Rui Mota.

A játékosok részéről Filip Kaloc az MTI-nek arról beszélt, hogy mindkét gárdának ötven százalék esélye van a továbbjutás kiharcolására, de hisz a saját csapatában, mert szerinte az első meccs tapasztalatait felhasználva ezúttal nagyobb esélyük lehet győzni. Kiemelte, már múlt szerdán is sikerült reagálniuk arra, hogy az első félidőben jobb volt a Ferencváros, mert a másodikban kiegyenlítődött a játék.

– A rendes játékidőben szeretnénk nyerni, de a futballban bármi előfordulhat, így az sem zavarna, ha tizenegyesekkel jutnánk a következő körbe, az ugyanúgy győzelemmel érne fel – mondta a cseh középpályás, aki kifejtette, minden játékos álma a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepelni, ehhez pedig nagyon jó riválisokat kell legyőzni.

Melyik csapat lehet a Ferencváros következő ellenfele?

A párharc továbbjutója az azeri Qarabag vagy az északmacedón Skendija együttesével játszik a főtáblára jutásért. Az ugyancsak kedden rendezendő visszavágót az azeri együttes az Észak-Macedóniában szerzett 1-0-s előnnyel kezdi. A Ferencváros–Ludogorec párharc vesztese átkerül az Európa-liga rájátszásába, és az azeri–északmacedón párharc alulmaradójával játszik a második számú európai kupasorozat selejtezőjének negyedik, utolsó körében.

A Groupama Arénában kedden 20.15-kor kezdődő BL-selejtezőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

