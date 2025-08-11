A Ludogorec edzője a Fradi-szurkolók „segítségében” bízik

Az első meccs tanulságai alapján a bolgár Ludogorecnél bíznak a továbbjutásban a Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.

Rui Mota eligazítja a játékosait a Ferencváros elleni BL-selejtező előtt Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Nem döntetlenre játszik a Ludogorec

Rui Mota vezetőedző szerint kielemezték a 0-0-s döntetlennel végződött első felvonást, így immár jobban fel tudtak készülni a magyar bajnok elleni, keddi visszavágóra.

– Kész tervünk van, mert tudjuk, hogy hol sérülékeny az ellenfelünk – jelentette ki az MTI érdeklődésére a hétfői sajtótájékoztatón a portugál szakember, aki szerint a múlt heti találkozó tapasztalatait felhasználva el tudják kerülni, hogy alárendelt szerepbe kerüljenek, ahogy a razgradi első félidőben. – Minden eshetőségre felkészültünk, de nem a mi mentalitásunk döntetlenre játszani.

A 46 éves tréner abban bízik, hogy a várható telt ház pozitívan hat a tanítványaira, illetve kifejtette, csakis azzal foglalkoznak, amit kontrollálni tudnak, éppen ezért a két csapat közös múltjával nem. A Ferencváros hat éve kettős győzelemmel lépett tovább a BL-selejtezőben, majd ugyanabban a szezonban az Európa-liga csoportkörében újra összekerült a két gárda, akkor a bolgárok négy pontot gyűjtöttek.

– A cél olyan messzire jutni a BL-selejtezőben, amennyire csak lehet, remélhetőleg ez a főtáblát jelenti majd – mondta Rui Mota.

A játékosok részéről Filip Kaloc az MTI-nek arról beszélt, hogy mindkét gárdának ötven százalék esélye van a továbbjutás kiharcolására, de hisz a saját csapatában, mert szerinte az első meccs tapasztalatait felhasználva ezúttal nagyobb esélyük lehet győzni. Kiemelte, már múlt szerdán is sikerült reagálniuk arra, hogy az első félidőben jobb volt a Ferencváros, mert a másodikban kiegyenlítődött a játék.

– A rendes játékidőben szeretnénk nyerni, de a futballban bármi előfordulhat, így az sem zavarna, ha tizenegyesekkel jutnánk a következő körbe, az ugyanúgy győzelemmel érne fel – mondta a cseh középpályás, aki kifejtette, minden játékos álma a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepelni, ehhez pedig nagyon jó riválisokat kell legyőzni.