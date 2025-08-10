A nemi erőszakkal vádolt sztárfocista már az Aranylabdáról álmodozik

Augusztus elsején látott napvilágot a hír, hogy a francia Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győztes játékosa, Asraf Hakimi múltjából előkerült egy sötét történet. Még 2023-ban történt, amikor a nős marokkói jobbhátvéd áthívott magához egy ifjú hölgyet, amikor párja és gyerekei nem voltak otthon. A nő vallomása szerint Hakimi megerőszakolta, az ügyészség pedig kérvényezte, hogy a játékost büntetőeljárás alá vonják. Az elhúzódó ügy vége akár 15 éves börtönbüntetés is lehet.

Asraf Hakimi meghatározó játékos lett a PSG-nél, már az Aranylabdára vágyik (Fotó: AFP/Franck Fife)

Hakimi és az ügyvédje idáig is nyugodt volt, mert szerintük az említett hölgy beteges hazudozó Egyetlen célja van, minél több pénzt szerezni az ügy végén. Most a játékos is megszólalt, Hakimi a Canalnak adott interjút.

Teljesen nyugodt vagyok. Senkinek sem kívánom, hogy hamis vádakat vágjanak a fejéhez. De tudom, hogy az igazság ki fog derülni. Nem hibáztatom magam semmiért, a körülöttem lévők tudják ezt.

Hakimi a legjobb futballista lenne

Az interjú során az Aranylabda is előkerült, miután a marokkói játékos a francia bajnokság és kupa mellett BL-győzelem során is kiemelkedő játékosa volt Luis Enrique együttesének, így nem véletlen, hogy rajta van a 30 fős listán.

Az Aranylabda megnyerése az álmom... Ha lehetőségem van megnyerni, akkor szerintem meg is érdemlem. Tudom, hogy védőként nagyon nehéz ezt az elismerést megkapni, de az idei mutatóim nem egy átlagos védőié, annál jobb.

Hakimi ezzel arra utalt, hogy az Aranylabdát legutóbb védő 2006-ban nyerte. Akkor az olaszok világbajnoka, Fabio Cannavaro vihette haza a díjat.