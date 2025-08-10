Rendkívüli

Itt a nagy bejelentés a digitális polgári körök országos gyűléséről

PSGAsraf HakimiAranylabda

A nemi erőszakkal vádolt sztárfocista már az Aranylabdáról álmodozik

Asraf Hakimi, a francia Paris Saint-Germain jobbhátvédje továbbra is biztos benne, hogy a nemi erőszakkal kapcsolatos vádak alaptalanok. Hakimi ezzel annyira nem foglalkozik, hogy 2025-ben Aranylabdát nyerne, emellett a marokkói már a hazai rendezésű Afrikai Nemzetek Kupájára összpontosít.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 12:56
Asraf Hakimi már a következő idényre tekintett elő
Asraf Hakimi már a következő idényre tekintett elő Fotó: DAVID RAMOS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Augusztus elsején látott napvilágot a hír, hogy a francia Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győztes játékosa, Asraf Hakimi múltjából előkerült egy sötét történet. Még 2023-ban történt, amikor a nős marokkói jobbhátvéd áthívott magához egy ifjú hölgyet, amikor párja és gyerekei nem voltak otthon. A nő vallomása szerint Hakimi megerőszakolta, az ügyészség pedig kérvényezte, hogy a játékost büntetőeljárás alá vonják. Az elhúzódó ügy vége akár 15 éves börtönbüntetés is lehet.

Asraf Hakimi meghatározó játékos lett a PSG-nél, már az Aranylabdára vágyik
Asraf Hakimi meghatározó játékos lett a PSG-nél, már az Aranylabdára vágyik (Fotó: AFP/Franck Fife)

Hakimi és az ügyvédje idáig is nyugodt volt, mert szerintük az említett hölgy beteges hazudozó Egyetlen célja van, minél több pénzt szerezni az ügy végén. Most a játékos is megszólalt, Hakimi a Canalnak adott interjút.

Teljesen nyugodt vagyok. Senkinek sem kívánom, hogy hamis vádakat vágjanak a fejéhez. De tudom, hogy az igazság ki fog derülni. Nem hibáztatom magam semmiért, a körülöttem lévők tudják ezt.

Hakimi a legjobb futballista lenne

Az interjú során az Aranylabda is előkerült, miután a marokkói játékos a francia bajnokság és kupa mellett BL-győzelem során is kiemelkedő játékosa volt Luis Enrique együttesének, így nem véletlen, hogy rajta van a 30 fős listán. 

Az Aranylabda megnyerése az álmom... Ha lehetőségem van megnyerni, akkor szerintem meg is érdemlem. Tudom, hogy védőként nagyon nehéz ezt az elismerést megkapni, de az idei mutatóim nem egy átlagos védőié, annál jobb.

Hakimi ezzel arra utalt, hogy az Aranylabdát legutóbb védő 2006-ban nyerte. Akkor az olaszok világbajnoka, Fabio Cannavaro vihette haza a díjat.

Hazai tornára készül válogatottjával

A marokkói játékosnak különleges lesz a következő szezonja, miután válogatottja rendezi az év végén és 2026 januárjában sorra kerülő Afrikai Nemzetek Kupáját (AFK). A 2022-es világbajnokságon elődöntős Marokkó idáig mindössze egyszer, 1976-ban nyerte meg a tornát.

– Marokkó először rendezi meg a tornát, ez egy egészen hihetetlen és felejthetetlen élmény lesz. A célunk nem is lehet más, mint megnyerni az AFK-t. Tudjuk, hogy ez nagy teher a vállunkon, de ezen a szinten ezzel már meg kell birkóznunk – mondta a 85-szörös válogatott védő.

A PSG felkészülési mérkőzés nélkül kezdi az új idényt, miután júniusban és júliusban még az Egyesült Államokban volt érdekelt a klubvilágbajnokságon, ahol a döntőben kikapott a Chelsea ellen. A francia sztárcsapat augusztus 13-án, szerdán az Európa-liga-győztes Tottenham ellen lép pályára az UEFA Szuperkupán Udinében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu