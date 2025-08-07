Aranylabda-gálaaranylabdaL'ÉquipeFrance Footballjelölt

Kiderült, Szoboszlai is ott van-e az Aranylabda jelöltjei között

Csütörtökön nyilvánosságra került a 30 fős lista, az ezen szereplő labdarúgók közül kerül ki a férfi Aranylabda 2025-ös nyertese. A díjátadóra szeptember 22-én, Párizsban kerül sor, az akkori eseményen a férfi Aranylabda-díj mellett több egyéb kategóriában is győztest avatnak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 15:28
Előzetesen Szoboszlai Dominiket is esélyesnek tartották arra, hogy az Aranylabda 30 jelöltje között lesz (Fotó: Mirkó István)
Csütörtökön nyilvánosságra hozták mások mellett a 2025-ös Aranylabda megnyerésére esélyes 30 labdarúgót, akik közül szeptemberben kiderül, hogy ki volt a 2024/2025-ös idény legjobb férfi játékosa. A magyar szurkolók kíváncsian várhatták, hogy az angol bajnok Liverpoolban alapembernek számító Szoboszlai Dominik is ott van-e a jelöltek között – a lista közzétételével kiderült, 1985 után ismét van-e magyar labdarúgó a díj aspiránsai között. A válasz: ezúttal nincsen.

2024-ben a Manchester City spanyol középpályása, Rodri nyerte a férfi Aranylabda-díjat
2024-ben a Manchester City spanyol középpályása, Rodri nyerte a férfi Aranylabda-díjat (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A 2025-ös Aranylabda-szavazás menete

Az első körben a 30-as listát a France Football és a szintén francia L'Équipe újságírói állították össze. (Néha korábbi játékosok is segítenek a jelöltek kiválasztásában.)

A következő körben a FIFA-világranglista első száz nemzetéből egy-egy újságíró felállít egy tízes listát. Az első helyezett 15, a második 12, majd a 3–10. helyezettek sorrendben 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kapnak. Ezeket utána összesítik, és a legtöbb egységet begyűjtő labdarúgó kapja a legnagyobb egyéni elismerést, az Aranylabdát. 

A férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje

  • Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (francia, PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
  • Désiré Doué (francia, PSG)
  • Denzel Dumfries (holland, Inter)
  • Serhou Guirassy (guineai, Dortmund)
  • Gyökeres Viktor (svéd, Sporting)
  • Erling Haaland (norvég, Manchester City)
  • Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
  • Harry Kane (angol, Bayern München)
  • Hvicsa Hvarackelia (georgiai, Napoli, majd PSG)
  • Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool)
  • Lautaro Martínez (argentin, Inter)
  • Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
  • Scott McTominay (skót, Napoli)
  • Nuno Mendes (portugál, PSG)
  • Joao Neves (portugál, PSG)
  • Michael Olise (francia, Bayern München)
  • Cole Palmer (angol, Chelsea)
  • Pedri (spanyol, Barcelona)
  • Raphinha (brazil, Barcelona)
  • Declan Rice (angol, Arsenal)
  • Fabián Ruiz (spanyol, PSG)
  • Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
  • Virgli van Dijk (holland, Liverpool)
  • Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)
  • Vitinha (portugál, PSG)
  • Florian Wirtz (német, Leverkusen)
  • Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)

A férfi mellett a női szakágban is kiosztják az Aranylabdát, emellett többek között a legjobb U21-es játékos (Kopa-díj), a legjobb kapus (Lev Jasin-díj), a legjobb edző (Johan Cruyff-díj), illetve az év klubcsapata is külön elismerést kap majd mindkét nemnél szeptember 22-én, a francia fővárosban. 

A női Aranylabda-díj jelöltjei:

Lucy Bronze (angol, Chelsea), Barbra Banda (zambiai, Orlando Pride), Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona) , Sandy Baltimore (francia, Chelsea), Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal), Klara Bühl (német, Bayern München), Sofia Cantore (olasz, Juventus, majd Washington Spirit), Steph Catley (ausztrál, Arsenal), Melchie Dumornay (haiti, Lyon), Temwa Chawinga (malawi, Kansas City Current), Emily Fox (amerikai, Arsenal), Cristiana Girelli (olasz, Juventus), Esther González (spanyol, Gotham), Caroline Graham Hansen (norvég, Barcelona), Patri Guijarro (spanyol, Barcelona), Amanda Gutierres (brazil, Palmeiras), Hannah Hampton (angol, Chelsea), Pernille Harder (dán, Bayern München), Lindsey Heaps (amerikai, Lyon), Chloe Kelly (angol, Manchester City, majd Arsenal), Marta (brazil, Orlando Pride), Frida Leonhardsen Maanum (norvég, Arsenal), Ewa Pajor (lengyel, Barcelona), Clara Mateo (francia, Paris FC), Alessia Russo (angol, Arsenal), Claudia Pina (spanyol, Barcelona), Alexia Putellas (spanyol, Barcelona), Johanna Rytting Kaneryd (svéd, Chelsea), Caroline Weir (skót, Real Madrid), Leah Williamson (angol, Arsenal)

A Kopa-díj jelöltjei:

A Lev Jasin-díj jelöltjei:

A Johan Cruyff-díj jelöltjei (férfi csapatok):

A Johan Cruyff-díj jelöltjei (női csapatok):

Az Év klubcsapata-díj jelöltjei (férfi):

Az Év klubcsapata-díj jelöltjei (női):

A 2024-es díjátadó:

