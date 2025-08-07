Kiderült, Szoboszlai is ott van-e az Aranylabda jelöltjei között

Csütörtökön nyilvánosságra hozták mások mellett a 2025-ös Aranylabda megnyerésére esélyes 30 labdarúgót, akik közül szeptemberben kiderül, hogy ki volt a 2024/2025-ös idény legjobb férfi játékosa. A magyar szurkolók kíváncsian várhatták, hogy az angol bajnok Liverpoolban alapembernek számító Szoboszlai Dominik is ott van-e a jelöltek között – a lista közzétételével kiderült, 1985 után ismét van-e magyar labdarúgó a díj aspiránsai között. A válasz: ezúttal nincsen.
A 2025-ös Aranylabda-szavazás menete
Az első körben a 30-as listát a France Football és a szintén francia L'Équipe újságírói állították össze. (Néha korábbi játékosok is segítenek a jelöltek kiválasztásában.)
A következő körben a FIFA-világranglista első száz nemzetéből egy-egy újságíró felállít egy tízes listát. Az első helyezett 15, a második 12, majd a 3–10. helyezettek sorrendben 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kapnak. Ezeket utána összesítik, és a legtöbb egységet begyűjtő labdarúgó kapja a legnagyobb egyéni elismerést, az Aranylabdát.
A férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje
- Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (francia, PSG)
- Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
- Désiré Doué (francia, PSG)
- Denzel Dumfries (holland, Inter)
- Serhou Guirassy (guineai, Dortmund)
- Gyökeres Viktor (svéd, Sporting)
- Erling Haaland (norvég, Manchester City)
- Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
- Harry Kane (angol, Bayern München)
- Hvicsa Hvarackelia (georgiai, Napoli, majd PSG)
- Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona)
- Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool)
- Lautaro Martínez (argentin, Inter)
- Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
- Scott McTominay (skót, Napoli)
- Nuno Mendes (portugál, PSG)
- Joao Neves (portugál, PSG)
- Michael Olise (francia, Bayern München)
- Cole Palmer (angol, Chelsea)
- Pedri (spanyol, Barcelona)
- Raphinha (brazil, Barcelona)
- Declan Rice (angol, Arsenal)
- Fabián Ruiz (spanyol, PSG)
- Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
- Virgli van Dijk (holland, Liverpool)
- Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)
- Vitinha (portugál, PSG)
- Florian Wirtz (német, Leverkusen)
- Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)