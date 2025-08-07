Kiderült, Szoboszlai is ott van-e az Aranylabda jelöltjei között

Csütörtökön nyilvánosságra hozták mások mellett a 2025-ös Aranylabda megnyerésére esélyes 30 labdarúgót, akik közül szeptemberben kiderül, hogy ki volt a 2024/2025-ös idény legjobb férfi játékosa. A magyar szurkolók kíváncsian várhatták, hogy az angol bajnok Liverpoolban alapembernek számító Szoboszlai Dominik is ott van-e a jelöltek között – a lista közzétételével kiderült, 1985 után ismét van-e magyar labdarúgó a díj aspiránsai között. A válasz: ezúttal nincsen.

2024-ben a Manchester City spanyol középpályása, Rodri nyerte a férfi Aranylabda-díjat (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A 2025-ös Aranylabda-szavazás menete

Az első körben a 30-as listát a France Football és a szintén francia L'Équipe újságírói állították össze. (Néha korábbi játékosok is segítenek a jelöltek kiválasztásában.)

A következő körben a FIFA-világranglista első száz nemzetéből egy-egy újságíró felállít egy tízes listát. Az első helyezett 15, a második 12, majd a 3–10. helyezettek sorrendben 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kapnak. Ezeket utána összesítik, és a legtöbb egységet begyűjtő labdarúgó kapja a legnagyobb egyéni elismerést, az Aranylabdát.

A férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje