Aranylabdások eshetnek a rákbetegségét többször is legyőző kapus áldozatául

Nem lehet mondani, hogy tele volt óriási meglepetésekkel a női Eb, hiszen a legjobb négy közé csupa olyan válogatott jutott be Svájcban, akikre az ágrajzok alapján előzetesen is lehetett számítani – még ha köztük három csoportmásodikként végzett is van. Noha Olaszország 1997 óta először játszhat Európa-bajnoki elődöntőt, a sorsolás miatt a negyeddöntőben az elmúlt években jócskán visszaeső norvégokkal szemben aratott 2-1-es siker papírformának mondható. Az olaszokat a 2023-as világbajnok Spanyolország előzte meg a csoportban, a legmagasabban rangsorolt európai együttesnek pedig a házigazda sem jelentett gondot a legjobb nyolc között. A címvédő Anglia a Franciaország elleni vereség miatt a csoportelső Svédországgal mérkőzött meg a negyeddöntőben, de kétgólos hátrányt ledolgozva sikerült továbbjutnia. A franciák pedig hiába nyerték meg a kvartettjüket, majd voltak bő száz percig emberelőnyben Németország ellen, tizenegyespárbaj után kiestek a nyolcszoros bajnokkal szemben. A világranglista három legjobb európai válogatottja – Spanyolország, Németország és Anglia – tehát továbbra is versenyben van az Eb-trófeáért, akárcsak a korábban kétszeres ezüstérmes olaszok.

Cristiana Girelli a női Eb eddigi olasz hőse, hazája válogatottját 28 év után lőtte elődöntőbe (Fotó: NurPhoto/Andrea Amato)

Anglia–Olaszország: Girelli a zaklató üzenetekkel bombázott címvédő ellen is megvillanhat

A vb-döntős és Eb-címvédő angolok a franciák elleni csoportrangadó elvesztése után két meccsen tíz gólt lőve jutottak tovább, majd 0-2-ről felállva, tizenegyesek után búcsúztatták a svédeket. A 2022-ben társgólkirály Bethany Mead ugyan eddig nem különösebben remekel Svájcban, a saját tizenegyesét is kihagyta, ellenben a társak kisegítik. Így tett a jobbhátvéd Lucy Bronze, aki berúgta az utolsó angol kísérletet, és aki immáron 138-szoros válogatottnak mondhatja magát.

Rutinos játékosként ki is állt a női futballisták, köztük csapattársa, Jess Carter mellett, aki eltávolodott a közösségi médiától, miután társaihoz hasonlóan az Eb alatt rengeteg zaklató, esetenként rasszista üzenetet kapott.

Bronze Cartert megvédve elmondta, hogy a női futball fejlődésével egyre nagyobb az online bántalmazás veszélye, de az ilyen, játékosokat ért támadásokat ettől még elfogadhatatlannak tartja.

Cristiana Girelli is számtalan üzenetet kapott az olasz női válogatott mérkőzései után, ő azonban leginkább pozitív kritikákat. Ez nem is véletlen, ugyanis a portugálok elleni csoportmeccsen és a norvégok elleni negyeddöntőben is ő szerezte csapata továbbjutást érő góljait. A Juventus 35 éves támadója csapatkapitányként és a mérkőzések hőseként címlapokra került hazájában, és azt is elárulta, hogy a férfiak között világbajnok és BL-győztes legenda, Alessandro Del Piero is gratulált neki az elődöntőbe jutás után.

Aitana Bonmatí (balra) egyre jobb teljesítményt nyújt az Eb-n, de még messze van a csúcsformájától (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Németország–Spanyolország: Berger a világbajnok ellen is parádézik?

A legutóbbi két Aranylabda-díjat megnyerő Aitana Bonmatí a kontinenstorna előtt agyhártyagyulladást kapott, és az is kisebb csoda, hogy játszani tud Svájcban, a spanyol szurkolók mégis elégedetlenek lehetnek a játékával. Az első két csoportmeccsen még csak csere volt, az azóta lejátszott két találkozót pedig végigjátszotta, de a négy közül egyiken sem tartozott a legjobb játékosok közé. Noha Svájc ellen kiosztott egy gólpasszt, de hazájában ennél jóval többet vártak a Barcelona 27 éves középpályásától, aki az elmúlt évek majdnem minden sorozatának álomcsapatában szerepelt. Persze Bonmatí a klasszis futballistákhoz méltó módon a legfontosabb mérkőzéseken javulhat fel, és Spanyolországnak egyébként sem biztos, hogy erre szüksége van – négy meccsen ugyanis tizenhat gólnál jár a története első Eb-döntőjéért harcoló vb-címvédő.

Az elődöntőben azonban nem várható ilyen diadalmenet, már csak azért sem, mert Spanyolország története során még sosem győzte le a németeket.

Az elmúlt években vb-n, majd Eb-n, legutóbb pedig a tavalyi olimpia bronzmérkőzésén is Németország bizonyult jobbnak. Ami biztos, hogy a franciák elleni mérkőzésen hajhúzás miatt korán kiállított Kathrin Hendrich nem tud segíteni az újabb sikerben, de a negyeddöntőből nélküle is továbbjutott a csapata. Ez elsősorban a kapusnak, Ann-Katrin Bergernek volt köszönhető, aki kilenc védést – köztük egy földöntúli bravúrt – mutatott be a 120 perc alatt, majd a tizenegyespárbajban két lövést is kivédett és ő maga is betalált. Ha Bonmatítól csoda, hogy pályára léphet a kontinenstornán, akkor Bergertől még inkább az, ugyanis az Eb-történelem legidősebb németévé váló, 34 éves játékosa az elmúlt években kétszer is legyőzte a pajzsmirigyrákot, és visszatért a kapuba.

Ann-Katrin Berger minden idők egyik legjobb kapusteljesítményét nyújtotta az Eb-negyeddöntőben (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

A szerdai elődöntőben az ő bravúrjaira is minden bizonnyal szüksége lesz Németországnak, ha tovább akar jutni a Bonmatí mellett egy másik kétszeres aranylabdással (Alexia Putellasszal) és a góllövőlistát vezető Esther Gonzálezzel is felálló spanyolok ellen. Előtte pedig kedden (ma) az olaszok még nagyobb szenzációra készülnek a 2022-es győztes angolok ellen. Mindkét elődöntő 21 órakor kezdődik, a vasárnapi, bázeli fináléra pedig 18 órától kerül majd sor a két továbbjutó részvételével.