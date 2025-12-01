időjárásjelentésidőjárásidőjárásváltozás

Itt van a tél, de nem sokat látunk belőle + videó

Naptár szerint belépünk a leghidegebb évszakba, ugyanakkor az időjárás ezt nem igazán követi le. Lényeges változás nem várható, folytatódik a nagyrészt enyhe idő, alapvetően sok felhővel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 6:37
Borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható. A keleti, északkeleti megyékben időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, a tartósan ködös részeken szitálás is lehet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Ködös idővel indul a december (Forrás: HungaroMet)

A ködös területeken napközben lassan javulnak a látási viszonyok, leghosszabb ideig a Dunántúlon maradhat meg a sűrű köd.

Szitálás, helyenként ónos szitálás előfordulhat.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul,

a tartósan ködös részeken lesz a leghűvösebb. Késő este 0, 5 fok valószínű.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden borult, párás idő lesz. Délen, délkeleten felszakadozhat a felhőzet. Szitálás, hajnalban

ónos szitálás előfordulhat, csúszósak lehetnek az utak.

Reggel 0 fok, délután 5, 7 fok valószínű.

Szerdán borongós, párás időre van kilátás, de az Alföldön az élénk szél hatására csökkenhet a felhőzet, kisüthet a nap. A hőmérséklet 3 és 10 fok között mozoghat.

Csütörtökön nyugaton erősen, keleten változóan felhős idő várható. Elszórtan előfordul eső. Párás marad az idő.

Délután 4-12 fok várható.

Pénteken erősen felhős idő ígérkezik, keleten lehet több napsütés. Elszórtan fordulhat elő továbbra is kisebb eső, szitálás. A keleti szél többfelé megélénkül – írja a Köpönyeg.

További részletek a Magyar Nemzet időjárási oldalán.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

