Los Angelesre készülve Ausztráliában karácsonyozik Érdi Mária

A világ- és Európa-bajnok versenyző számára a Sail Melbourne nem egyszerűen egy szezon eleji állomás volt, hanem az új olimpiai vitorlásrendszer első valódi tesztje is. Érdi Mária bronzéremmel és sokkal fontosabb tanulságokkal kezdte meg a felkészülést a következő olimpiai ciklusra: az ILCA 6 hajóosztály világklasszisa komoly sérülés, műtét és sikeres rehabilitáció után, a negyedik olimpiájára hangolva, a nyár közepén ünnepel majd karácsonyt Melbourne-ben.

2025. 12. 21. 12:09
Érdi Mária számára jó erőfelmérő volt a Sail Melbourne (Fotó: MTI/Kovács Tamás)
A Sail Melbourne volt az első verseny, ahol a vitorlázók az új olimpiai rendszert élesben próbálhatták ki. Hogy mit jelent ez pontosan a gyakorlatban? Erről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Érdi Mária.

A világ- és Európa-bajnok Érdi Mária versenykörülmények között tesztelhette az új rendszert
A világ- és Európa-bajnok Érdi Mária versenykörülmények között tesztelhette az új rendszert (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

– Valóban ez volt az első alkalom, hogy az új olimpiai versenyrendszert valódi tudtuk tesztelni – kezdte Érdi Mária. – A legnagyobb változás az, hogy kevesebb nap áll rendelkezésre: a korábbi hat helyett négy nap alatt kell lebonyolítani szinte ugyanannyi futamot. Emiatt a futamok rövidebbek lettek, 45 percről 30 percre csökkentették az időtartamot. Három napon át kvalifikációs futamokat mentünk, összesen kilencet, majd a zárónapon – amikor az érmekről döntöttünk – nem egy dupla pontos éremfutam volt, hanem két szimpla pontokat adó finálé. Ez teljesen más dinamikát ad az utolsó napnak, másképp kell gondolkodni a kockázatról és a taktikáról. Egyetlen verseny alapján még nem lehet mindent levonni, de nagyon hasznos tapasztalat volt.

Érdi Mária három hónapnyi kihagyás után tért vissza

– Hogy érezte magát a vízen, különösen úgy, hogy az Európa-bajnokság óta ez volt az első komoly versenye?

– Meglepően jól. Az edzőmmel együtt is csodálkoztunk azon, hogy mennyire rendben volt a sebességem. Érződött persze, hogy a versenyrutin még nem százszázalékos: volt egy borulásom, és egy futam, amelyből kióvtak, tehát akadt néhány kisebb hiba. De mind erős, mind gyenge szélben azt éreztem, hogy gyors vagyok, sőt őszintén úgy gondolom, hogy a héten én vitorláztam a legjobban. A bronzérem végül ezekből a bakikból jött össze, de most egyáltalán nem az eredmény volt a fókusz.

– Akkor ez inkább edzőversenynek számított?

– Abszolút. A szezon elején vagyunk, most kezdtük el újra az alapozást hajóban. Három hónapig gyakorlatilag nem vitorláztam, novemberben ültem vissza komolyabban a hajóba. Ilyenkor nem az a cél, hogy mindenáron érmet nyerjek, hanem hogy lássuk, hol tartunk. Az viszont nagyon biztató, hogy ilyen kevés vízen töltött nap után már itt tartok, és hogy mennyi minden van még bennem, amit fejleszteni lehet.

Érdi Mária erős és gyenge szélben is gyors tudott lenni
Érdi Mária erős és gyenge szélben is gyors tudott lenni (Fotó: Magyar Nemzet)

Nincsenek fájdalmak, jó az irány

– Hogyan folytatódik a felkészülés?

– Januárban még itt lesz az ausztrál bajnokság Tasmániában, addig pedig egy hosszabb edzésblokk következik. Belga és lengyel edzőpartnerekkel dolgozunk majd együtt, elsősorban a sebességen. Nagyon erős a nemzetközi csapat, ez sokat hozzátesz az edzésminőséghez.

– Milyenek a körülmények Melbourne-ben?

– Nagyon jók. Nemcsak a szél és a hullámzás miatt, hanem az infrastruktúra miatt is. A Royal Brighton Yacht Clubban vagyunk, ahol rendkívül segítőkészek. Tudom használni a konditermet, ott csinálom a bemelegítést és a levezetést is az edzések előtt és után. Az ausztrál csapat és a nemzetközi mezőny együttléte szakmailag óriási plusz.

– Fizikailag hol tart most?

Nagyon pozitívan érzem magam. A hosszú fizikai edzésblokk egyértelműen hozzátett: érzem a hajóban, a sebességben, és az is fontos, hogy nincsenek fájdalmaim, nem fáj a bokám, a térdem vagy a hátam. Persze még vissza kell rázódni, mert három hónap kihagyás után ez természetes, de jó irányba haladunk.

– Mikor kezdődik majd igazán a szezon?

– A hagyományos szezonnyitó a Princess Sofia Trophy április elején Palma de Mallorcán. Az első olimpiai kvalifikációs verseny 2027 januárjában lesz Brazíliában, a világbajnokságon. Addig jövőre májusban Európa-bajnokság Horvátországban, szeptemberben világbajnokság Dublinban.

– A Sail Melbourne bronzérme mennyire ad önbizalmat a felkészülés elején?

– Nagyon jó visszajelzés. Nem az érem önmagában a fontos, hanem az, amit mögötte látunk: a sebességet, az alapokat. Az a legjobb érzés most, hogy látom, mennyi tartalék van még bennem, és már most ilyen szinten tudok vitorlázni. Ez az alapozás bátorsága – és erre lehet majd építeni az egész szezont.

Érdi Mária számára remek visszajelzés volt a Sail Melbourne bronzérme (Fotó: Magyar Nemzet)

Karácsony nyárias melegben

– Sportolói pályafutása során ez már a második karácsony, amit Ausztráliában tölt. Más így az ünnep hangulata?

– Teljesen más. Itt nyár van, meleg, sokszor szeles idő, és közben készülünk edzésre vagy versenyre. De ettől még megvan a maga varázsa, csak másképp. Az ember alkalmazkodik, és elfogadja, hogy most ez része az útnak.

– Kivel tölti majd a karácsonyt?

– A barátom családjával. Ő ausztrál, így itt is megvan a családi hangulat, csak éppen egy másik kontinensen.

– Az itthoni családi karácsonyból mennyit tud megőrizni ilyen távolságból?

– Nem maradok ki abból sem teljesen. Kisorsoltuk, ki kinek ad ajándékot – ez nálunk már hagyomány. Az én ajándékom postán érkezik majd meg a fa alá, Ausztráliából.

– Elárulja, kinek küldi a meglepetést?

– Nem, mert az érintett sem tudja, hogy az ő csomagja a kenguruk földjéről érkezik majd. Ez így maradjon meglepetés.

 

