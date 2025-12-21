Los Angelesre készülve Ausztráliában karácsonyozik Érdi Mária

A Sail Melbourne volt az első verseny, ahol a vitorlázók az új olimpiai rendszert élesben próbálhatták ki. Hogy mit jelent ez pontosan a gyakorlatban? Erről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Érdi Mária.

A világ- és Európa-bajnok Érdi Mária versenykörülmények között tesztelhette az új rendszert (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

– Valóban ez volt az első alkalom, hogy az új olimpiai versenyrendszert valódi tudtuk tesztelni – kezdte Érdi Mária. – A legnagyobb változás az, hogy kevesebb nap áll rendelkezésre: a korábbi hat helyett négy nap alatt kell lebonyolítani szinte ugyanannyi futamot. Emiatt a futamok rövidebbek lettek, 45 percről 30 percre csökkentették az időtartamot. Három napon át kvalifikációs futamokat mentünk, összesen kilencet, majd a zárónapon – amikor az érmekről döntöttünk – nem egy dupla pontos éremfutam volt, hanem két szimpla pontokat adó finálé. Ez teljesen más dinamikát ad az utolsó napnak, másképp kell gondolkodni a kockázatról és a taktikáról. Egyetlen verseny alapján még nem lehet mindent levonni, de nagyon hasznos tapasztalat volt.

Érdi Mária három hónapnyi kihagyás után tért vissza

– Hogy érezte magát a vízen, különösen úgy, hogy az Európa-bajnokság óta ez volt az első komoly versenye?

– Meglepően jól. Az edzőmmel együtt is csodálkoztunk azon, hogy mennyire rendben volt a sebességem. Érződött persze, hogy a versenyrutin még nem százszázalékos: volt egy borulásom, és egy futam, amelyből kióvtak, tehát akadt néhány kisebb hiba. De mind erős, mind gyenge szélben azt éreztem, hogy gyors vagyok, sőt őszintén úgy gondolom, hogy a héten én vitorláztam a legjobban. A bronzérem végül ezekből a bakikból jött össze, de most egyáltalán nem az eredmény volt a fókusz.

– Akkor ez inkább edzőversenynek számított?

– Abszolút. A szezon elején vagyunk, most kezdtük el újra az alapozást hajóban. Három hónapig gyakorlatilag nem vitorláztam, novemberben ültem vissza komolyabban a hajóba. Ilyenkor nem az a cél, hogy mindenáron érmet nyerjek, hanem hogy lássuk, hol tartunk. Az viszont nagyon biztató, hogy ilyen kevés vízen töltött nap után már itt tartok, és hogy mennyi minden van még bennem, amit fejleszteni lehet.