Orbán Viktor mellett állnak az erdélyi magyarok

– Az erdélyi magyarok fontosnak tartják, mi történik a jövő tavaszi magyarországi választásokon és mi következik utána – mondta a Maszolnak az RMDSZ stratégiai igazgatója. Antal Árpád felidézte: novemberben a kolozsvári SoDiSo Research készített egy, az erdélyi magyar felnőtt lakosságra reprezentatív felmérést.

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ stratégiai igazgatója és Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Kátai Edit)

Szociológusként elemezte a kutatást, és megállapította, Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla.

– Ugyanakkor az ellenzéki politikusokkal szemben rendkívül magas arányú a bizalmatlanság. Érdekes adat, hogy a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom nagyjából megegyezik a román pártok irántival, vagyis nagyon alacsony – tette hozzá.

A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek 80 százaléka biztosan vagy valószínűleg részt venne a magyarországi választásokon, a regisztráltak körében ez az arány még magasabb.

Az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást

– hangsúlyozta, hozzátéve: a pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna, ami összhangban van azzal, hogy megközelítőleg ugyanennyien azt szeretnék, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök. Antal Árpád szerint ez a támogatottság annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját, amely a szülőföldön való megmaradást és boldogulást szolgálta.

A stratégiai igazgató beszélt arról is, hogy mit gondolnak ma az erdélyi magyarok az RMDSZ szerepéről, milyen elvárásokat fogalmaznak meg a szövetséggel és a román kormánnyal szemben. Minderről bővebben a Maszol cikkében ide kattintva olvashat.