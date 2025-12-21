Orbán Viktor meggyújtotta a negyedik gyertyát is az adventi koszorún

„Elcsendesedés, egymásra figyelés, készülődés” – írta közösségi oldalán advent negyedik vasárnapja alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök.
Mint ismeretes, december 21-én van advent negyedik vasárnapja, ami azt jelenti, hogy az adventi koszorún az utolsó, negyedik gyertyát is meggyújtjuk.
Ez a szeretetet szimbolizálja, jelezve, már nagyon közel a karácsony és a Jézus Krisztus születésének ünnepe
– emlékeztetett a kormányfő.
