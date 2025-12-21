Orbán Viktor meggyújtotta a negyedik gyertyát is az adventi koszorún

Orbán Balázs

Orbán Balázs: A következő időszakban az európai integráció történetének egyik legrizikósabb időszakára készülhetünk

A békének, a háborúból és a háborús felkészülésből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz–KDNP, a nemzeti kormány és Orbán Viktor a záloga – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.