Orbán Viktor: Adni jó!

Orbán Viktor miniszterelnök fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen Másként című könyvét dedikálja.

Adni jó!

– írta bejegyzésében az ünnepekre készülődés jegyében, advent negyedik vasárnapján a kormányfő.

„Mindig örültem, ha maradt időm és erőm ki- vagy elkalandozni a politika hatalmi gépezetének hatósugarán túlra. Ilyenkor ugyanaz a cél és meggyőződés vezetett, mint a politika szokásos napi malmában: mozgósítani a magyar nemzet erőforrásait, ahol pedig még hiányok vannak, ott létrehozni azokat a szellemi és lelki erőket, amelyek segítségével ismét elfoglalhatjuk a világban azt a helyet, amit ez a nép tehetsége, jelleme és történelme alapján megérdemel. Ebből a szándékból születtek az itt közölt beszédek” – olvasható Orbán Viktor könyvének ajánlójában.