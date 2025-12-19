Karácsonyi esély az újragondolásra

Hajnali 4 óra van. Ülök tollal a kezemben egy üres papírt bámulva. Írnom kellene háborúról, megvásárolt vagy csak félművelt, ostoba politikusok gőgjéről, esetleg életünk egyre zűrzavarosabb kétségbeeséséről. Valahogy hajnali 4-kor egészen más gondolat tolakodik elő. A sötét, a csend másra emlékeztet. Azt képzelem, karácsony estéje van, mert éppen ilyen a kiszámítható nyugalom. És a képzelet nagy „úr”, aki adventet idézi: „Fordulj el a rossztól, ne elemezd a szóra sem érdemes filozofálgatását, adj esélyt – legalább ebben a percben – a valóban igaznak”. Életünk gyakran olyan, mint egy alagút, amelyről kiderül, hogy nincs kijárata, csak bejárata van. Ahogy bent bolyongunk, ráébredve érzékeljük, hogy a fény is halványabb, ami még képes volt valamennyire eligazítani botorkálásunk idején. Ott állunk a vaksötétben, mert képtelenek voltunk elfogadni, hogy az alagútból kivezető út egyben a visszafordulás az eredet felé, az emberi létezés normáihoz.

Életünk alagútjainak félhomályában két meghatározó, egyben homlokegyenest ellentétes fogalom állít kihívás elé: konfrontáció vagy konszolidáció. A két „kon”, amit a frontáció/szolidáció követ, jelenti az ember számára felkínált „szabad akarat” kiteljesedését. Vagyis hogy melyik úton megyünk tovább, kizárólag tőlünk függ.

Advent idején könnyebb felismerni a nyilvánvalót, valamint azt is, hogy karácsony éjjelén – az Úr akaratából – a megtestesült Megváltó üzenete érkezik arról, hogyan kellene méltányolni az emberi létezést.

Ahogy pirkad és még mindig csak az üres papírt bámulom, a valóság kezdi kimutatni erőszakos létezését. A kiválasztott és a szabad akarattal rendelkező ember kiteljesedése már régen nem a cél.

A történelemben mindig is a kisebbség – uralkodók, vagyont felhalmozók –, vagyis mai szóval a politikai kaszt irányította a többség életét. Eldöntik, mi a jó nekünk. Narratívákat, filozófiákat mellékelve erősítik akaratukat, ahogy jelenleg a „fenntartható fejlődés” vízióját.

Persze a legritkább esetben bizonyítják tényekkel, hogy elképzeléseik a többség érdekeit fogják szolgálni, ezzel szemben bármikor rákényszeríthetnek minket vágyaik elfogadására az egyébként tőlünk – választás útján – kapott hatalom birtokában.