Újabb lejáratási akció Brüsszelből

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

Földi László
Európai UnióBrüsszelkémügylejárató kampányMagyarországtitkosszolgálatok 2025. 10. 24. 6:00
Fotó: Gorodenkoff/Shutterstock

Nyilván létezik kémügy Brüsszelben – de nem ott, nem akkor és nem úgy, ahogy most a médiában az állítólagos beavatott vagy a partvonalról bekiabálók elhitetni szeretnék. Egy elvont példát idézve: családon belül kémkednie kellene férjnek és feleségnek vagy akár a többi családtagnak, mert, mondjuk, nem voltak jelen fontos megnyilatkozások idején? Ilyenkor egyszerűen megkérdezhetik: Mi is történt, amíg távol voltam?

Miért működne ez másként egy olyan szervezetnél, mint az Európai Unió, ahol a tagországok legálisan kérhetnek és férhetnek hozzá minden információhoz, dokumentumhoz? Ki és mi lenne hát bármely tagország hírszerzésének célpontja az ­unión belül? Igaz ugyan, hogy léteznek olyan információk, előkészítés alatt lévő tervek, amelyeket csak néhány tagországgal kívántak az Európai Unió illetékesei megosztani. Ráadásul 

az Európai Unió alkotmányának durva megsértése közepette, az Európai Bizottság bürokráciája egy-egy tagország ellen nemegyszer tervezett/folytatott politikai lejárató kampányt, amelyet igyekezett titokban tartani, és amikor – ami természetes – kiderült, volt képük letagadni. 

Azonban még ekkor sem kényszerül egyetlen tagország titkosszolgálata sem operatív akcióba kezdeni, hiszen interpellációban, nyilvános üléseken rákérdezhet bárki a delegáltak közül, vajon miért nem kapott tájékoztatást egy adott kérdéskörről.

Akkor meg mire ez a magyar kémügy? Próbáljuk hát kibogozni a hátteret, „kémkedjünk” kicsit. Túl azon, hogy a magyar kormány politikai vörös posztó a nagy hatalmú brüsszeli vezérkarnak, az Európai Bizottság részéről régóta bevett formula, hogy rétegzetten kezeli a tagországokat. Vannak a jók és léteznek ellentmondani képes, számukra igencsak „izgágák”. 

Azzal pedig Magyarország szembesül leggyakrabban, hogy amit mások megtehetnek, az számunkra – büntetés terhe mellett – tilos. Gondoljunk csak a migránsok szétosztására. Magyarország pénzbüntetést kapott, mert elutasította a kötelező befogadást, miközben Lengyelország mentesült a kvóta alól.

Ugyanakkor bizonyítható, hogy vannak bőséggel kémek a belga fővárosban. Furcsa módon erről kevés információ szivárog ki, aminek nyilván létezik „belső körös” magyarázata. Azon országok, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, meglehetősen nagy operatív stábbal képviseltetik magukat Brüsszelben. Többek között Oroszország, Kína, Izrael, Szaúd-Arábia, Nagy-Britannia vagy az Egyesült Államok hírszerzései vannak jelen és végzik a dolgukat. A felsorolt országok kémcsapatai mind úgynevezett ellenérdekelt szervezetek, hiszen nem szerepelnek az EU tagjainak névsorában.

Félreértések elkerülése végett megjegyzem, hogy az „ellenérdek” nem egyenlő az „ellenség” fogalmával. Mivel az unió a felsorolt államok egyikével sincs jogi értelemben háborúban, így csak ellenérdekről beszélhetünk. Ettől persze az operatív, titkosszolgálati tevékenységük az EU intézményei ellen elfogadhatatlan, felderítendő és kiértékelésre érdemes. A valós helyzet viszont paradox módon az, hogy nemhogy elhárítási kategória­ként kezelné az Európai Unió biztonságát garantálni hivatott belga szolgálat egyik-másik „külső” érdeklődőt, hanem a felsorolt szolgálatok közül kettővel indokolatlan bizalmas viszonyban van. Kritika nélkül dolgoznak együtt az MI6 brit és a CIA amerikai hírszerzésekkel, még azt is lenyelve, hogy számtalan esetben e két szervezet utasításait kell végrehajtaniuk. Természetesen a brit és az amerikai szolgálat NATO-szövetséges, de az Európai Unió és a NATO két külön jogintézmény, így e tény negligálása azért felvethet egy parányi biztonsági vetületet. Már csak azért is, mert az utóbbi időkben Amerikával az unió még vámháborúba is keveredett.

Maradjunk azonban a „magyar ügynél”. Ha feltételezzük, hogy magyar részről tényleg történt szakmailag félreérthető helyzet, azt feltétlenül a nyilvánosság előtt kell megvitatni, és miért most, tíz évvel a vitatott eset után? Viszont 

ha a médiavihar elmúltával mégsem lesznek bizonyíthatók a vádak, az illetékes brüsszeli hölgyek és urak hogyan számolnak el azzal a ténnyel, hogy fölöslegesen hergelték a közvéleményt és járatták le egy szövetséges ország kormányát?

Talán erre még mi itt Magyarhonban is tudunk felelni: sehogy. A magyar hírszerzés tíz-egynéhány évvel ezelőtt bármit is tett, azzal nyilvánvalóan el tud számolni, persze azzal a hátránnyal, hogy azt nem tárhatja a nyilvánosság elé. Így a gyanúsítás arra tökéletesen alkalmas marad – a helyzetből adódóan örökre –, hogy az Orbán-kormányt lejárassa.

Vagyis ennyi: az akció a célját elérte! Ugyanakkor megérné közkinccsé tenni azt is, hogy a NATO-ban szövetséges, de nem uniós tagországok hírszerzései milyen alapon férnek hozzá rájuk nem tartozó információkhoz és hogyan képesek operatív módon keresztülhatolni az Európai Unió biztonsági kapuin?

De félre az elméleti frázisokkal, hiszen amin nem lehet szubjektív és objektív okok miatt változtatni, azon túl kell lépni. 

A mostani eset része egy többlépcsős akciósorozatnak, amiben olyan tételek bukkantak már fel, mint az, hogy az Európai Unió nem fizeti ki Magyarországnak a neki járó támogatási pénzeket, vagy az az állítás, hogy az Orbán-kormány tagjai közül némelyek Putyin orosz elnök elvtelen támogatói. De ezen sorba illik az is, hogy nem oly rég az ukrán tábornokok egyike nyíltan fenyegetőzött, hogy katonái fognak rendet tenni Magyarországon, mégpedig az Orbán-kormány leváltásával. 

És most – tíz év után – a magyarokról kiderült, hogy aljas módon kémkedtek a szegény, védtelen brüsszeli apparátus után.

Hát igen, közeledik 2026 áprilisa, és milyen jó is lenne, gondolják sokfelé nyugati politikai körökben, a magyar választás másnapján arra ébredni, hogy már nem Orbán Viktor Magyarország demokratikusan megválasztott miniszterelnöke. És mivel így elhatalmasodott a vágyakozás, még sok hasonló ügy fogja garantálni a szenzációt az arra alkalmas médiafelületeken a következő hónapokban.

A szerző titkosszolgálati szakértő, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke
 

