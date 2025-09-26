Polgárháború réme fenyegeti a Nyugatot

„Az embernél nincs semmi csodálatosabb” – írja Szophoklész Antigoné című művében, ugyanakkor képesek vagyunk arra, hogy életünk hajóját abszurd helyzetek felé kormányozzuk, maradva a szophoklészi képvilágnál.

Napjaink tényei egyértelműen jelzik, hogy

tévesek az euró­pai társadalmak narratívái, mivel az ezekből kinövő belső konfliktusok feltételei nemcsak adottak, hanem veszélyes helyzetté sűrűsödve polgárháborúkhoz vezethetnek.

Csak néhány példa: Lángok Párizsban és más francia nagyvárosokban a csőd szélén táncoló francia gazdaság kiváltotta elégedetlenség hatásaként, Londonban milliós nagyságrendű patrióta tüntetés az angol értékek mellett, melyeket a beáramló – akár illegális formában is befogadott – inváziós tömeg váltott ki, vagy Berlin egy részének szó szerinti elsötétülése egyik pillanatról a másikra (vélhetően szándékos gyújtogatás miatt), jóllehet erre utoljára 1944–45-ben, a német főváros bombázásai idején volt példa.

Sajnálatosan nem arról van szó, hogy apró malőrök keletkeztek egyik vagy másik fejlett nyugati országban, hanem éppen az a kihívás, hogy

rendszerszintűvé vált az extrém helyzet. A társadalmak „ébredeznek”, látva kormányaik alkalmatlan intézkedéseit. Vagyis azt érzékelik, hogy a politikai elitnek minden fontosabb, mint saját nemzetük társadalmi és gazdasági stabilitása.

S ha ez nem lenne elég, bizonyos statisztikák tovább rontják a negatív jövőképet.

Ilyen adat, hogy a Nagy-Britanniába csónakon érkező illegális határsértők száma 182 ezer fő volt – 90 százalékban férfiak –, akik életkora 18–39 év közé tehető, miközben a brit hadsereg létszáma 180 779 hadra fogható katona. Az idegen kultúrájú tömeg inváziója az elmúlt tíz évben öltött támadó jelleget, egyértelműsítve, hogy az érkezők nemcsak integrálódni nem fognak a befogadó társadalmak rendjéhez, hanem saját világukat kívánják rákényszeríteni a csodálkozó őslakosokra. Az igazi „látványosságot” pedig olyan események és politikai baklövések még élezik is, mint a brit belügyminiszteri kinevezés, hiszen Shabana Mahmood pakisztáni hátterű hölgy a Koránra (!) tette le az esküt a londoni parlament épületében.