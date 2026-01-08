Üzenet a történelem szemétdombjáról

Van annak némi diszkrét bája, amikor a teljesen lenullázódott, még az ellenzéki szavazók zöme által is körberöhögött, jövőre a választáson elindulni sem merészelő Momentum a „történelem szemétdombjáról” értekezik. Ha és amennyiben lenne humorérzékük, belátóképességük, csepp öniróniájuk, akkor nyilvánvalóan saját ügynökpártjuk jelenlegi és egyben végső tartózkodási helyeként emlegetnék azt a bizonyos szemétdombot, ahová a magyarok elsöprő többségének megvetése, a közutálat taszajtotta őket.

Ám minthogy az ilyen típusú politikai létformáktól (lásd még: politikai komisszár, ügynök, birodalmi lerakat, globalista hüllőkeltető stb.) mi sem áll távolabb, mint a humor, a belátóképesség, az önirónia vagy az egészséges önértékelés,

így természetesen nem önmagukat látják a történelmi ganédomb tetején,

hanem néhány kedves kollégámat (Ba­yer Zsoltot, Bohár Dánielt és Deák Dánielt), akikkel a napokban körbeplakátolták az országot. A plakátokra pedig rávésték: „A te pénzedből hazudnak neked. Váltsunk kormányt április 12-én!”

Jó, mi? Egy úgynevezett politikai párt helyez célkeresztbe újságírókat, véleményvezéreket. Eddig úgy tudtuk, ez eredetileg fordítva szokás: véleményformálók ellenőrzik, kérik számon, leplezik le a közhatalmat gyakorlókat. Márpedig – tudom, ez néhány ellenzéki szavazónak meglepő – egy ellenzéki párt, vagy legalábbis annak látszatát kelteni próbáló külföldi zsoldosbrigád is a közhatalom része, tudniillik bent ülnek a parlamentben, az ország sorsáról, törvényekről szavaznak-szavazgatnak. (Az most mellékes, hogy ősz óta a momentumosok nem járnak be az Országgyűlésbe, büdös nekik a munka, ám a fizetést azért fölveszik. Pont mint az övcsatos haverjuk Brüsszelben. Amennyit előzőleg hozzátettek a törvényhozás munkájához, nagy űrt nem hagytak maguk után. A füstbombás akcióik alapján kész föllélegzés, hogy nem rontják odabent a levegőt.)

De vissza a szemétdombozáshoz! Szóval ezek a lókötők teleplakátolták a csonka hont kedves kollégáim arcképével, és bukott pártelnökük, éleselméjű Fekete-Győr András a következőket írta ki az internetre Bohár Daninak címezve: „De hidd el, vannak még becsületes emberek Magyarországon. Sőt! Olyan sokan vannak, hogy hamarosan el is fognak küldeni titeket oda, ahová valók vagytok: a történelem szemétdombjára.” Utóbbi mondatnál sikítva fölnevettem. Mintha a pöcéből kiszólna egy számonkérő hang: büdösek vagyunk.

Ezek az emberek tényleg nem látják, tényleg nem érik föl ésszel, hova jutottak? Hogy milyen irgalmatlan nagyot buktak? Hogy a valag brüsszeli meg francia pénzből gründolt, a fősodratú lügenpresse címlapjain és piárinterjúk százaival gondosan építgetett ügynökpártjuk mára mérhetetlen, kuka?

Rájuk pedig még egykori híveik is röhögve, ujjal mutogatnak? Hogy tehetségtelenségüknél és becstelenségüknél legfeljebb az ostobaságuk nagyobb? Hogy a magyar olimpiarendezés megfúrásával olyan történelmi bűncselekményt követtek el a hazájuk ellen, amely megbocsáthatatlan, és amelyért földi hányódásuk után is a magyarok örök megvetése fogja őket kísérni? Nem, nyilvánvalóan nem értik. A bolsevik be van oltva értelem, érzelem, hazaszeretet ellen. Vagy oltás sem kell nekik, így vannak huzalozva. Gyűlöletből készültek.