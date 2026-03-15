Celebek játszóterévé vált a brit futball: a hírességek a klubok megmentői?

Bármilyen hihetetlen, de a hírességek, celebek körében újfajta divat tötte fel a fejét: alacsonyabb osztályokban játszó brit labdarúgócsapatokba fektetik be a pénzüket. Ez a jelenség azonban nem csupán hóbort: egy tudatos üzleti stratégia része, ahol a globális hírnév és a modern tartalomgyártás találkozik a sport hagyományaival, és a befektető sztár klubtulajdonos lesz, majd az angol foci népszerűségét és a benne lévő gazdasági lehetőséget kihasználva nagy hasznot szerez. Amint azt a BBC Sportsnak nyilatkozó Dan Plumley, a Sheffield Hallam Egyetem sportfinanszírozási tanszékének vezető előadója elmondta, természetesen a klubok is jól járnak a hírességekkel, ugyanis ők képesek teljesen új térbe helyezni az egyesület életét, új és számos megjelenési lehetőséget biztosítanak a számukra, különösen az online terjedés tekintetében.
Az új klubtulajdonos szemlélete komoly gazdasági előnyöket hozhat a kluboknak
Ezt a folyamatot még Ryan Reynolds és Rob McElhenney indította el 2020-ban. Bár a Wrexham akkoriban az ötödosztályban (National League) szerénykedett, a két színész meglátta benne a sztorit. A Welcome to Wrexham című dokumentumfilm-sorozat világsikert aratott, a klub pedig rekordidő alatt jutott a Championshipbe (másodosztály), ahol jelenleg a 6. helyen áll, ami egyben azt is jelenti, ha nem esnek vissza a hátralévő fordulókban, akkor osztályozót játszhatnak a Premier League-be való feljutásért. A két színész mutatta meg a világnak, hogy az úgynevezett „történetmesélés" képes globális márkát faragni egy kisvárosi csapatból.
De nézzük, mely celebek, világsztár színészek, zenészek fektettek be az elmúlt években különböző brit futballklubokba.
- Ryan Reynolds and Rob McElhenney: színészek, Wrexham, jelenleg Championship, 2020
- Michael B. Jordan: színész, Bournemouth, jelenleg Premier League, 2022
- Tom Brady: NFL-sztár, Birmingham, jelenleg Championship, 2023
- Ed Sheeran: zenész, Ipswich, jelenleg Championship, 2024
- Snoop Dogg: zenész-rapper, Swansea, jelenleg Championship, 2025
- KSI: influenszer, zenész, színész, Dagenham and Redbridge, jelenleg National League South (hatodosztály), 2026
Legutóbb a népszerű influenszer és zenész, KSI is beszállt a bizniszbe a National League South-ban (hatodosztály) szereplő Dagenham & Redbridge támogatójaként és befektetőjeként. Ez a lépés jelzi, hogy a sportbefektetések már nemcsak a hagyományos celebek, hanem a Z generációs tartalomgyártók számára is vonzóak, akik a közösségi médián keresztül azonnali, sokmilliós elérést biztosítanak egy kiscsapatnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!