Celebek játszóterévé vált a brit futball: a hírességek a klubok megmentői?

Bármilyen hihetetlen, de a hírességek, celebek körében újfajta divat tötte fel a fejét: alacsonyabb osztályokban játszó brit labdarúgócsapatokba fektetik be a pénzüket. Ez a jelenség azonban nem csupán hóbort: egy tudatos üzleti stratégia része, ahol a globális hírnév és a modern tartalomgyártás találkozik a sport hagyományaival, és a befektető sztár klubtulajdonos lesz, majd az angol foci népszerűségét és a benne lévő gazdasági lehetőséget kihasználva nagy hasznot szerez. Amint azt a BBC Sportsnak nyilatkozó Dan Plumley, a Sheffield Hallam Egyetem sportfinanszírozási tanszékének vezető előadója elmondta, természetesen a klubok is jól járnak a hírességekkel, ugyanis ők képesek teljesen új térbe helyezni az egyesület életét, új és számos megjelenési lehetőséget biztosítanak a számukra, különösen az online terjedés tekintetében.

A két hollywoodi klubtulajdonos csodát tett a Wrexhammel, a szezon végén akár a Premier League-be jutásért is játszhat a pár éve még ötödik ligás csapat Fotó: AFP

Az új klubtulajdonos szemlélete komoly gazdasági előnyöket hozhat a kluboknak

Ezt a folyamatot még Ryan Reynolds és Rob McElhenney indította el 2020-ban. Bár a Wrexham akkoriban az ötödosztályban (National League) szerénykedett, a két színész meglátta benne a sztorit. A Welcome to Wrexham című dokumentumfilm-sorozat világsikert aratott, a klub pedig rekordidő alatt jutott a Championshipbe (másodosztály), ahol jelenleg a 6. helyen áll, ami egyben azt is jelenti, ha nem esnek vissza a hátralévő fordulókban, akkor osztályozót játszhatnak a Premier League-be való feljutásért. A két színész mutatta meg a világnak, hogy az úgynevezett „történetmesélés" képes globális márkát faragni egy kisvárosi csapatból.

De nézzük, mely celebek, világsztár színészek, zenészek fektettek be az elmúlt években különböző brit futballklubokba. Ryan Reynolds and Rob McElhenney: színészek, Wrexham, jelenleg Championship, 2020

Michael B. Jordan: színész, Bournemouth, jelenleg Premier League, 2022

Tom Brady: NFL-sztár, Birmingham, jelenleg Championship, 2023

Ed Sheeran: zenész, Ipswich, jelenleg Championship, 2024

Snoop Dogg: zenész-rapper, Swansea, jelenleg Championship, 2025

KSI: influenszer, zenész, színész, Dagenham and Redbridge, jelenleg National League South (hatodosztály), 2026

Legutóbb a népszerű influenszer és zenész, KSI is beszállt a bizniszbe a National League South-ban (hatodosztály) szereplő Dagenham & Redbridge támogatójaként és befektetőjeként. Ez a lépés jelzi, hogy a sportbefektetések már nemcsak a hagyományos celebek, hanem a Z generációs tartalomgyártók számára is vonzóak, akik a közösségi médián keresztül azonnali, sokmilliós elérést biztosítanak egy kiscsapatnak.