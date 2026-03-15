Öt ikonikus festmény az 1848-as forradalomról

Borsos József: Nemzetőr (Forrás: Wikipédia)

A tankönyvekből is jól ismert Nemzetőr című festmény az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik legismertebb és legikonikusabb alkotása. A festmény egy elszánt nemzetőrt ábrázol, ami a forradalom polgári önvédelmi erejének jelképévé vált. A festményen ábrázolt alak kilétét rejtély övezi, több forrás ma is ismeretlenként hivatkozik rá. A Magyar Nemzeti Múzeum blogjában azt írja, hogy a portréfestmény talán azért is ragadja meg szemlélői figyelmét, mert a mai napig nem sikerült meggyőzően azonosítani az ábrázolt személyt.

„A Nemzeti Múzeum 1902-ben Zitterbarth Károly portréjaként vásárolta meg a képet, majd az ismeretlen név helyett hamarosan már Zitterberth Mátyás pesti építészt látták benne. Később azonban meggyőzően igazolódott, hogy Borsos egy másik festményen örökítette meg az építész alakját. A két háború között Lázár Béla felvetésére Rottenbiller Lipótnak, a Közcsendi Bizottmány elnökének és Pest 1848-as polgármesterének tartották. Mivel más arcképeivel való összehasonlítás alapján nem igazolható e feltevés, továbbra sem ismerjük a Nemzetőr ábrázoltját. Az is elképzelhető azonban, hogy az ábrázolt csak a kép kedvéért és a forradalommal való rokonszenvének kifejezéseként vette fel a karszalagot és ült modellt nemzetőrként, ahogy azt Borsos több más úgynevezett »kosztümös« arcképén is láthatjuk” – olvasható a bejegyzésben, melyben Borsos virtuóz festésmódjáról is szó esik.

A kép a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményének része.

Kovács Mihály: Csatajelenet (1848) Forrás: MNG

Az 1848-as forradalom hírére a nemzeti érzületű Kovács Mihály hazasietett Olaszországból, ahol több évet töltött művészete pallérozásáért. A szabadságharc hónapjait Pesten és pártfogója, báró Orczy László tiszaörsi birtokán töltötte. Tüdőbaja miatt eltanácsolták a sorozáson, így nem vehetett részt a katonai küzdelmekben. Elsősorban szemtanúk elbeszéléseiből, valamint újsághírek alapján viszont készített néhány kis méretű, de fontos festményt a szabadságharchoz köthetően. A Csatajelenet című kép a délvidéki harcokból meríti tárgyát, a szabadságharc heroikus küzdelmeit ábrázolja, tükrözve a korabeli nemzeti lelkesedést.