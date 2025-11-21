Új képlet a nemzetközi politikában

Bizonyára sokan láttak már úgynevezett egylábú széket. Olyat, aminek van szétnyitható ülőke része, de csak egy láb alátámasztással rögzíthető a földhöz. Vadászok, horgászok felszerelésének része, mivel könnyen hordozható, de mégsem tökéletes ülőalkalmatosság. Sokkal stabilabb és kevésbé fárasztó ülni a szintén összecsukható, de háromlábú hordozható ülőkén.

Ami miatt eme fura kép idekívánkozott, az a mondat, amit a jelenlegi Orbán-kormányt leváltani kész ellenzéki csoport vezetője tett a washingtoni Trump–Orbán-találkozó kapcsán. Az amerikai–magyar megállapodás neki azt jelenti, hogy Magyarország az USA alattvalója lett, és rövidesen az 51. tagállama lesz. Hát kérem, a megjegyzés, mely elemzésnek nehezen nevezhető, két sebből minimum vérzik. Leginkább azért meglepő a kijelentés, mert a találkozó kritikáját megfogalmazó csoport vezetője mindeddig azt szónokolta: a magyar kormány legnagyobb bűne, hogy „Putyin stábjához” tartozik, „Moszkva csatlósa”, ezért feltétlen le kell váltani Magyarország éléről.

Mondhatnánk elhűlve vagy éppen elképedve, hogy akkor egyszerre kétfelé lettünk „csatlósok”. Ez az állapot a titkos­szolgálatok világában kettős ügynököt jelent, aminek a legfontosabb követelménye, hogy nem derülhet ki, mivel konspirá­ciós élethelyzet. Nyíltan sosem vallja be senki, hisz akkor a kettősség értelme tűnne el azon nyomban, ezt pedig még a politikai elemiben is tudni illik. Ezért nyilváníthatjuk ki, hogy a kormányt váltani akaró kijelentése nem haladja meg a rosszindulatú/kétségbeesett blöff terminológiáját.

Sokkal elszomorítóbb problémája a jelzett kritikának a nagyfokú tájékozatlanság. A helyzet ugyanis éppen az Donald Trump és Orbán Viktor találkozója kapcsán, hogy jelen világunkban az egyensúly-politika az egyetlen sikerrel kecsegtető külpolitikai irány.

Nem pedig a korábbról ismert korszak, amikor volt az „egy”, akihez mindenáron alkalmazkodni kellett, akinek a szava minden más érdeket lesöpört az asztalról. Ebből persze az is következik, hogy manapság a nagyság fogalma nem egy térfogat az országok méretére vonatkoztatva, hanem józan, saját érdeket bátran artikulálni képes politikai megnyilvánulás.