A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Minden évkezdet jó alkalom a számvetésre, mind egyéni, mind családi, mind kisközösségi, mind nemzeti, mind pedig civilizációs síkon. Itt és most az utóbbi kettő a releváns számunkra. Nőttek az elmúlt esztendő fejleményei nyomán a magyar nemzeti közösség, valamint a keresztény fehér civilizáció létesélyei vagy csökkentek? Mert egy cseppnyi realizmus is elég annak belátásához, hogy mindkettő a globális mélyállam célkeresztjébe került, a politika színpadán beazonosítható háttérhatalmi szereplők évek óta nyíltan beszélnek a nemzetek és nemzetállamok anakronizmusáról, történelemformáló erejének csökkenéséről.

A válasz egyértelműnek tűnik, lényegesen jobban állunk, mint egy esztendővel ezelőtt. Donald Trumpról bebizonyosodott, hogy komolyan veszi a programját, nem mondott le Európáról, támogatja a normalitás erőit a vén kontinensen, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája, mint már szó volt róla, a nemzetállamokat a világ alapegységeiként említi.

A patrióta erők Európa-szerte előretörtek, nálunk Magyarországon is offenzívában vannak a politikai napirend meghatározásában, s még az ellenzéki szakértők egy része szerint is teret veszített Brüsszel favoritja, a Tisza Párt.

Sokan úgy fogalmaznak, hogy „apad a Tisza”, de amint Rákay Philip frappánsan megfogalmazta: „nem hagyhatjuk, hogy egy szemfényvesztő, búcsúcédula-árus elvegye tőlünk Petőfi Sándor imádott folyójának nevét.” S ha már felidéztük a magyar szabadság, a magyar állami függetlenség, közkeletű kifejezéssel a nemzeti szuverenitás költőjének emlékét, akit magáénak érezhet minden magyar attól függetlenül, hogy a gúnyhatáron kívül vagy belül született, hogy milyen politikai táborhoz és milyen társadalmi csoporthoz tartozik, hadd említsük meg azt is, hogy van abban valami csodás szimbólumerő, hogy minden esztendő az ő születésének évfordulójával kezdődik. Életműve az ifjonti hév néhány jakobinus túlzása dacára is zsinórmértékét képezheti mindenféle nemzetstratégiai elemzésnek.

Nincs mit csodálkozni azon, hogy az ellenfél sem tétlenkedik. Kihasznál minden lehetőséget arra, hogy a nemzeti konzervatív tábor alapértékei mentén tegyen kísérletet a kormány hitelének roncsolására. Ezt szolgálta a Szőlő utcai javítóintézetben történteknek gyermekvédelmi kérdésként való tematizálása, s ezt a Benes-dekrétumok kapcsán nemzetpolitikai síkon megindult támadássorozat is.