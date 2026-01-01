idezojelek
Vélemény

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját.

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
Cikk kép: undefined
választásMagyar jövőkép és stratégiarendszerváltás 2026. 01. 01. 5:42
Fotó: Csudai Sándor
0

Minden évkezdet jó alkalom a számvetésre, mind egyéni, mind családi, mind kisközösségi, mind nemzeti, mind pedig civilizációs síkon. Itt és most az utóbbi kettő a releváns számunkra. Nőttek az elmúlt esztendő fejleményei nyomán a magyar nemzeti közösség, valamint a keresztény fehér civilizáció létesélyei vagy csökkentek? Mert egy cseppnyi realizmus is elég annak belátásához, hogy mindkettő a globális mélyállam célkeresztjébe került, a politika színpadán beazonosítható háttérhatalmi szereplők évek óta nyíltan beszélnek a nemzetek és nemzetállamok anakronizmusáról, történelemformáló erejének csökkenéséről. 

A válasz egyértelműnek tűnik, lényegesen jobban állunk, mint egy esztendővel ezelőtt. Donald Trumpról bebizonyosodott, hogy komolyan veszi a programját, nem mondott le Európáról, támogatja a normalitás erőit a vén kontinensen, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája, mint már szó volt róla, a nemzetállamokat a világ alapegységeiként említi.

A patrióta erők Európa-szerte előretörtek, nálunk Magyarországon is offenzívában vannak a politikai napirend meghatározásában, s még az ellenzéki szakértők egy része szerint is teret veszített Brüsszel favoritja, a Tisza Párt. 

Sokan úgy fogalmaznak, hogy „apad a Tisza”, de amint Rákay Philip frappánsan megfogalmazta: „nem hagyhatjuk, hogy egy szemfényvesztő, búcsúcédula-árus elvegye tőlünk Petőfi Sándor imádott folyójának nevét.” S ha már felidéztük a magyar szabadság, a magyar állami függetlenség, közkeletű kifejezéssel a nemzeti szuverenitás költőjének emlékét, akit magáénak érezhet minden magyar attól függetlenül, hogy a gúnyhatáron kívül vagy belül született, hogy milyen politikai táborhoz és milyen társadalmi csoporthoz tartozik, hadd említsük meg azt is, hogy van abban valami csodás szimbólumerő, hogy minden esztendő az ő születésének évfordulójával kezdődik. Életműve az ifjonti hév néhány jakobinus túlzása dacára is zsinórmértékét képezheti mindenféle nemzetstratégiai elemzésnek.

Nincs mit csodálkozni azon, hogy az ellenfél sem tétlenkedik. Kihasznál minden lehetőséget arra, hogy a nemzeti konzervatív tábor alapértékei mentén tegyen kísérletet a kormány hitelének roncsolására. Ezt szolgálta a Szőlő utcai javítóintézetben történteknek gyermekvédelmi kérdésként való tematizálása, s ezt a Benes-dekrétumok kapcsán nemzetpolitikai síkon megindult támadássorozat is.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Utazzunk vissza az időben bő két évtizedet, nézzük meg, hogy mit mondott ebben a kérdésben Orbán Viktor: „mindenkinek higgadtan, nyugodtan be kell látnia, hogy vannak olyan kérdések, amelyeknek politikán túli értelmük és mélységük is van. A kollektív bűnösség olyan találmány, amelynek nincsen helye a XXI. században”, „a benesi dekrétumokban lefektetett kollektív bűnösség gondolata testidegen az európai egyesülés eszméjétől.” „A magyar kormány álláspontja világos. Mi mindig, mindenhol, minden kérdésben az emberi méltóság oldalán állunk, akkor is, ha ez közvetlenül érint bennünket, és akkor is, ha nem”, „a benesi dekrétumok kérdése a tízmilliónyi magyarországi magyart és sok százezer határon túli magyart egyaránt érint” (Political Capital, 2002 március 5.). Akkor Szent-Iványi István, a parlament külügyi bizottságának SZDSZ-es elnöke a bizottság rendkívüli ülését hívta össze a visegrádi kormányfői csúcsnak az idézett nyilatkozatból fakadó elmaradása miatt, s beszélt „súlyos külpolitikai kudarcról”, „elszigetelődésről” és „külpolitikai ámokfutásról”. 

Most meg azt láthatjuk, hogy a ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját, tollnokaik kéjelegnek azon, hogy a magyar diplomácia nem csap az asztalra ebben a kérdésben. Egyébként Semjén Zsolt és Németh Zsolt egyaránt határozott hangon ítélte el az említett dekrétumokat. De hát azok, akik a háború kérdésében a teljesen abszurd, önsorsrontó uniós álláspontot támogatják, Brüsszel birodalmi törekvéseit kifejezett rokonszenvvel nézik, és az Egyesült Európai Államok disztópiáját pozitív jövőképnek tekintik, szétrobbantanák a cseh–szlovák–magyar szövetséget, hiszen az a legutóbb is kiválóan működött, amikor meg kellett akadályozni, hogy a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna további felfegyverzését, s ezzel eszkalálják a világégéssel fenyegető konfliktust. 

Hogy a náci ihletésű, az alkotmányos demokráciával, jogállammal köszönőviszonyban nem levő, származási alapon súlyosan diszkrimináló, ma is hatályban levő dekrétumok megkérdőjelezését börtönnel bünteti a szlovák államfő által a nemrégiben szignált jogszabály, az éppoly észbontó és vérlázító, mint azoknak a woke-őrülteknek a szólásszabadságot lábbal tipró gyakorlata, akik ellen a visegrádi hármak küzdenek. 

Vannak azonban történelmi helyzetek, amikor magasabb szempontok miatt önmérsékletet kell tanúsítani, nem engedhetünk a jogos indulatnak. A magyar állam szuverenitását, a magyar kultúra megmaradását, a felnövekvő nemzedékek egészséges gondolkodását nem Szlovákia fenyegeti az egyébként vérforraló magyarellenes jogszabályaival, hanem a globális mélyállam és annak sorsunkra közvetlen kihatással levő látható figurái, az Európai Unió aktuális vezetése. 

Mindaddig, amíg nem sikerült a patrióta erőknek átvenni az unió irányítását, ennek a veszélynek az elhárítása az első számú feladat. Ahhoz képest, hogy egykoron Bethlen Gábor a saját csapataival ostromoltatta meg Lippa várát, hogy átadja azt a töröknek az Erdélyi Fejedelemség békés fejlődésének érdekében, a mostani országvezetésnek annyi a feladata, hogy hangfogóval nyilatkozzon egy kétségkívül húsbavágó kérdésben. Szijjártó Péter egyébként leszögezte, hogy minden megtesznek azért, hogy egyetlen magyarnak se eshessen bántódása az új jogszabály következtében.

A Tisza párti sajtó s a ballib tábor propagandistái maximálisan kihasználják a helyzetet. Megéltük, hogy a Népszavában követelnek erélyesebb fellépést egy nemzetpolitikai kérdésben, teszi ezt többek között Lendvai Ildikó is, aki anno az MSZP elnökségén belül amellett kardoskodott, hogy a 2004-es népszavazáson a kormány a magyar állampolgárság kiterjesztése ellen kampányoljon. A Válaszonline szerzője odáig merészkedik a valóságtorzításban, hogy nemzetpolitikai elgyurcsányosodásról beszél, s arról, hogy a nemzetpolitikai elkötelezettség csupán politikai termék, mint ahogy a polgári Magyarország is az volt. 

A szerzőt nem zavarja, hogy ez a demagógialufi könnyen kipukkasztható: nem az a mérvadó, hogy mit állított tíz éve egy kormánypárti elemző, hanem az, hogy mit mond és mit tesz a kormány feje. A polgári Magyarország víziója mögött ott van négy év kormányzati politikája. Ami pedig a nemzetpolitikát illeti, Orbán Viktor ezen e téren is a Trianont követő bő évszázad korszakteremtő politikusa, aki képes volt hatalmas ellenszélben eredménycentrikusan kihasználni a rendelkezésre álló csekély mozgásteret az elszakított nemzetrészek állóképességének megerősítésére s a közös Kárpát-medencei magyar sorsalakítás intézményes kereteinek megteremtésére. 

Hosszan lehetne sorolni a konkrét jogszabályokat és intézkedéseket az állampolgárság kiterjesztésétől a nemzet szétszakítottságának köztudatba emelésén át el egészen a támogatáspolitikáig. Másrészt minden meghirdetett nemes cél politikai termék is egyben, a kérdés az, hogy meghirdetője hisz-e benne és törekszik-e valóban azt megvalósítani. 

Még a kormánypártisággal végképp nem vádolható Tölgyessy Péter is felhívta a figyelmet legutóbbi interjújában arra, hogy Orbán Viktor komolyan gondolja azt, amit meghirdet, s hogy meglepő őszinteséggel beszél a céljairól. 

Tíz éve, mióta a globális mélyállam mesterségesen felgyorsította a kevert fajú Európa megteremtésének százéves tervét, a parlamenti választások elsősorban nem arról szólnak, hogy milyen lesz Magyarország a megválasztott kormány gazdaságpolitikája, kultúrpolitikája stb. révén, hanem hogy lesz-e Magyarország a jövőben. Alapigazság, hogy a migráció ügyében csak egyszer lehet hibázni. 

2026-ban az egész európai civilizációt fenyegető kérdés mellett ott van egy még akutabb probléma, a háború ügye. Orbán Viktornak van esélye arra, hogy kívül tartsa Magyarországot ebből a konfliktusból, egy brüsszelita bábkormány aligha fog bármiféle uniós követelésnek ellentmondani. 

Semmi túlzás nincs tehát abban a gyakran hallott kijelentésben, hogy a rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.