Kós Hubert örül neki, hogy az Egyesült Államokban egy „senki”

Kós Hubert ott folytatta 2025-ben, ahol 2024-ben abbahagyta, idén is halmozta az éveket. A párizsi játékokon 200 méter háton elért aranyérme után idén az amerikai egyetemi bajnokságon győzelemmel kezdett, és az NCAA-en őt választották a legjobb férfi versenyzőnek. Nyáron a szingapúri világbajnokságon pályafutása során másodszor aranyérmet nyert 200 méter háton, 200 méter vegyesen harmadik lett, az őszi rövidpályás világkupa-sorozatban pedig mindhárom állomáson megnyerte a hátúszó számokat, 100-on és 200-on pedig egyaránt világcsúcsot ért el.

Kós Hubert hátúszásban mindent visz (Fotó: Csudai Sándor)

A magyar olimpiai bajnok itthon példakép, külföldön nem sztár

A versenyek mellett idén időt szakított olyasmire, amire az utóbbi években nem nagyon volt része: a feltöltődésre.

– Tavaly hét napot pihentem az olimpia után, és az nagyon kevés volt, úgyhogy most húsznál több napot pihentem, és igen, ez a két-három év nagyon hosszú volt. Magyarországon ahhoz szoktam hozzá, hogy két hetet kapunk karácsonykor, nekünk meg kint Amerikában akkor vannak a legnehezebb edzések, úgyhogy ezek sem voltak korábban, de érzem, hogy ez nagyon kellett és örülök neki, mert így fejben ki tudtam pihenni magam – fogalmazott az M4 Sportnak adott interjújában Kós Hubert, aki az aranyérmei ellenére nem lett sztár a tanulmányai és felkészülése helyszínén, az Egyesült Államokban.

Az ázsióm azért nem nőtt, mert Amerika hatalmas ország és ott annyi ember van, hogy egyszerűen vannak, akik nem is néznek sportot vagy teljesen mást néznek. Leginkább az amerikaifutball, a baseball és a kosárlabda kedvelt, van ott minden. Nem biztos, hogy egy magyar úszót fognak nézni, aki ott edz kint, és ez nem is érdekli őket, és ez így van jól szerintem. Meg

nekem nagyon jó, hogy amikor kimegyek, nem vagyok senki, tudom csinálni a dolgomat és azt, amit kell, el tudom végezni a munkát, amit el kell végeznem ahhoz, hogy jobb legyek. Marchand-nál is ez van, ő is kimegy és nem tudják, ki ő.

Kós Hubert hozzátette, továbbra is nehéz felfognia, hogy olimpiai bajnok, viszont tudja, példaképként kell viselkednie a medencén kívül is, mivel sokan felnéznek rá, ahogy annak idején ő is felnézett Cseh Lászlóra.