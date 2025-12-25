Kós Hubertbob bowmanúszás

Kós Hubert örül neki, hogy az Egyesült Államokban egy „senki”

Az előzőhöz hasonlóan, amikor olimpiai bajnok lett, ismét sikerekkel teli éve volt Kós Hubertnek. A 22 éves úszó egy interjúban az eredményeit is értékelte, a sztárságról is beszélt, illetve felfedte a terveit, hiszen hamarosan befejezi a tanulmányait az Egyesült Államokban, és ez változásokat hoz majd, Kós Hubert ugyanakkor az állandóságra törekszik.

2025. 12. 25. 9:57
Kós Hubert a párizsi játékokon Fotó: Csudai Sándor
Kós Hubert ott folytatta 2025-ben, ahol 2024-ben abbahagyta, idén is halmozta az éveket. A párizsi játékokon 200 méter háton elért aranyérme után idén az amerikai egyetemi bajnokságon győzelemmel kezdett, és az NCAA-en őt választották a legjobb férfi versenyzőnek. Nyáron a szingapúri világbajnokságon pályafutása során másodszor aranyérmet nyert 200 méter háton, 200 méter vegyesen harmadik lett, az őszi rövidpályás világkupa-sorozatban pedig mindhárom állomáson megnyerte a hátúszó számokat, 100-on és 200-on pedig egyaránt világcsúcsot ért el. 

Kós Hubert hátúszásban mindent visz
Kós Hubert hátúszásban mindent visz (Fotó: Csudai Sándor)

A magyar olimpiai bajnok itthon példakép, külföldön nem sztár

A versenyek mellett idén időt szakított olyasmire, amire az utóbbi években nem nagyon volt része: a feltöltődésre.

– Tavaly hét napot pihentem az olimpia után, és az nagyon kevés volt, úgyhogy most húsznál több napot pihentem, és igen, ez a két-három év nagyon hosszú volt. Magyarországon ahhoz szoktam hozzá, hogy két hetet kapunk karácsonykor, nekünk meg kint Amerikában akkor vannak a legnehezebb edzések, úgyhogy ezek sem voltak korábban, de érzem, hogy ez nagyon kellett és örülök neki, mert így fejben ki tudtam pihenni magam – fogalmazott az M4 Sportnak adott interjújában Kós Hubert, aki az aranyérmei ellenére nem lett sztár a tanulmányai és felkészülése helyszínén, az Egyesült Államokban. 

Az ázsióm azért nem nőtt, mert Amerika hatalmas ország és ott annyi ember van, hogy egyszerűen vannak, akik nem is néznek sportot vagy teljesen mást néznek. Leginkább az amerikaifutball, a baseball és a kosárlabda kedvelt, van ott minden. Nem biztos, hogy egy magyar úszót fognak nézni, aki ott edz kint, és ez nem is érdekli őket, és ez így van jól szerintem. Meg 

nekem nagyon jó, hogy amikor kimegyek, nem vagyok senki, tudom csinálni a dolgomat és azt, amit kell, el tudom végezni a munkát, amit el kell végeznem ahhoz, hogy jobb legyek. Marchand-nál is ez van, ő is kimegy és nem tudják, ki ő.

Kós Hubert hozzátette, továbbra is nehéz felfognia, hogy olimpiai bajnok, viszont tudja, példaképként kell viselkednie a medencén kívül is, mivel sokan felnéznek rá, ahogy annak idején ő is felnézett Cseh Lászlóra.

– Nagyon sokat számít, hogy úgy kell viselkednem, hogy a gyerekeknek példát kell mutatnom, és remélem, jó példát is mutatok, amit tanultam a Laciéktől elnézve. A viselkedésüket próbálom én is átvinni, szerintem ő tökéletes példa volt mindenkinek. Próbálok ugyanolyan lenni, mert lehet, hogy befolyásolni tudok olyan gyerekeket, akik a következő években ott lehetnek az olimpián, a dobogón, úgyhogy nagyon igyekszem olyan lenni, hogy jó példát mutassak. De nyilván amikor kimegyek Amerikába, akkor ez eltűnik teljesen és ugyanolyan vagyok, mint előtte, nem kell ezzel foglalkoznom igazából.

Kós Hubert Bob Bowmannél maradna

A 22 éves klasszisnak még vannak feladatai a tengerentúlon, még három féléve van hátra az egyetemből. A tervei szerint tanulmányai befejeztével nem tér haza, már vízumot is cserélt, mert Bob Bowman csapatában megtalálta a helyét, és a sztáredző mellett képzeli el a jövőt.

– Azt látom magam előtt, hogy amíg úszom, abban a csapatban fogok úszni, mert nincs ennél jobb csapat a világon. Azt gondolom, azért akarom most inkább ezeket a határokat feszegetni, és azért is akartam a vébén mindenen elindulni, hogy inkább a 2027-es világbajnokságot és a 2028-as olimpiát lőjem be, hogy ott már le legyen tisztulva a programom és tudjam pontosan, mit kell úsznom, miben van esélyem, és ezt még a jövő évi Eb-n is ki tudom próbálni. De muszáj volt egy világbajnokságon is kipróbálni, mert azért egy vébé nem Eb. Az olimpián is úsztam több számot, de duplát még nem próbáltam ki, ám ott sem lehet nagyon kísérletezni, hanem úgy kell oda mennem, hogy tudom, milyen számokat fogok úszni és reméljük, hogy 2027-re és 2028-ra már be lesz lőve, hogy tudjuk, mit kell, és remélhetőleg több aranyéremért fogok harcolni – tekintett előre az olimpiai bajnok.

 

