Szenzációs úszással verte meg az olimpiai bajnokot Kós Hubert

Magyar idő szerint szombaton hajnalban az Egyesült Államokban, Carmelben kezdődött meg az úszók rövidpályás világkupa-sorozata. Kós Hubert pedig máris megmutatta, ki az úr a háznál.
Kós Hubert megverte a franciák olimpiai bajnokát
Ezen az eseményen Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszásban aranyérmet nyert. Sikerének értékét növeli, hogy mögötte a második helyen a franciák olimpiai bajnoka, Léon Marchand végzett. A magyar olimpiai bajnok tehát legyőzte a francia ötkarikás aranyérmest.
A magyar úszó 150 méterig hol a második, hol a harmadik helyen haladt, aztán az utolsó 50 méteren robbantott és megnyerte a versenyt.
Hosszú három hét lesz még ez, de szerintem ebből még lehet faragni
– nyilatkozta úszása után a helyi műsorvezetőnek Kós, aki viccesen megjegyezte, edzőtársai hajszolták bele a győzelembe.
Másik döntős számában, 100 méteres vegyesúszásban – melynek már a délelőtti előfutamában is országos csúcsot úszott (52.11) – remek versenyzéssel a bronzérmet jelentő harmadik helyen csapott célba, méghozzá óriási, 51.29-es országos csúccsal, holtversenyben a kanadai Finlay Knoxszal.