Majdnem kétszázszor hívták a tűzoltókat szenteste

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint december 24-én 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Többek között lakástűzhöz, balesethez és szén-monoxid-mérgezéshez is riasztották a szakembereket.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság2025. 12. 25. 10:48
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint december 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat, harminc lakóház égett. 132 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották őket, hét esetben szén-monoxid miatt, két alkalommal pedig állatmentés miatt avatkoztak be. 

Szentendre, 2023. április 3. Tűzoltók dolgoznak egy kigyulladt családi ház oltásán Szentendrén 2023. április 3-án. A tűzoltók oltás közben egy idős nő holttestére bukkantak. MTI/Mihádák Zoltán
Tűzoltók dolgoznak egy kigyulladt családi ház oltásán (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Hajnali négy órakor Százhalombattán egy nyolcvan négyzetméteres családi ház padlástere égett tizenkét négyzetméteren a Szent László úton. A lángokat a tűzoltók megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz költözött. 

Hajnali ötkor egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűzépület Hajdúszováton, a József Attila utcában. A tűzben sajnos egy idős nő életét vesztette – közölték.

Délelőtt tíz körül kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy markológép Dunaföldváron, a 61-es főút 1-es kilométerszelvényénél. Az oltás ideje alatt félpályán haladt a forgalom.

Délelőtt 11 óra után egy százharminc négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és padlástere égett Ónodon, a Szent István utcában. A tűzoltók a tetőborítást megbontva oltották el a lángokat, a födém több helyen beszakadt. Az épület lakhatatlanná vált, a ház öt lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.

Este negyed hétkor Győrzámolyon a Rákóczi úton egy látványkandallóból kicsapó láng gyújtotta meg a közelében lévő dekorációt, környező bútorokat és televíziót. A tüzet az ott lakók a tűzoltók kiérkezése előtt meg tudták fékezni.

Este fél hétkor egy beépített szekrény égett hat négyzetméteren egy szegedi társasház harmadik emeleti lakásában, a Bihari utcában. A tűz a lakás bejárati ajtaját is érintette. A tűzoltók létrás járművel mentették ki az ott lakó idős nőt. Az oltás idejére tíz embernek kellett elhagynia az épületet, akik később hazamehettek.

Budapest, 2019. augusztus 6. Tűzoltók emelőkosaras daruval és hordággyal mentenek egy férfit egy tízemeletes társasház negyedik emeleti lakásának erkélyéről a XIX. kerületi Zrínyi utcában 2019. augusztus 8-án. A lakás konyhájában tűz keletkezett, a lakásból két embert mentettek ki. MTI/Mihádák Zoltán
Tűzoltók emelőkosaras daruval és hordággyal mentenek (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Este háromnegyed nyolckor egy adventi koszorú okozott tüzet egy családi házban Püspökladányban, a Karcagi utcában. A koszorúról átterjedt a tűz egy kanapéra, amely három négyzetméteren égett. A lángokat a tűzoltók fékezték meg.

Este fél tízkor kigyulladt egy sorház egyik ötven négyzetméteres lakásának konyhája Esztergomban, a Táti úton. A lángok a padlásra és a szomszéd lakás tetejére is átterjedtek. A tűzoltók három gázpalackot hoztak ki az épületből. A lakás lakhatatlanná vált, öten rokonokhoz mentek.

Szén-monoxid miatt hét helyre is riasztották a tűzoltókat. Gáztűzhely miatt keletkezett szén-monoxid Biharugrán, Békéscsabán, Csepelen és a XIII. kerületben. Hódmezővásárhelyen egy fürdőszobai vízmelegítő, Tataházán pedig egy gázkonvektor miatt keletkezett a mérgező gáz. Kishartyánban, a Rákóczi úton egy családi ház garázsában, gázpalackról tárcsán húst sütöttek. Mivel nem volt biztosítva a szellőzés, a gázzsámoly lángja elhasználta a garázsban lévő oxigént és szén-monoxid keletkezett. Két ember szenvedett mérgezést. 

Több közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltókra: Két gépkocsi ütközött össze kora este Algyőnél, a 47-es főúton. Tűzoltók emelték ki az utasokat a járművekből.

Táborfalva térségében letért a pályatestről, majd árokba hajtott egy gépkocsi az M5-ös autópályán. A járműben csak a sofőr utazott, akit a tűzoltók emeltek ki. 

Fának csapódott egy autó délután Győr és Győrújbarát között, a vezető a járműbe szorult, a tűzoltók mentették ki.

Két autó ütközött össze este Szadán, a Dózsa György úton. Az egyik jármű vezetője ki tudott szállni, a másik autó sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.

Két állat a tűzoltóknak köszönheti az életét: Szerencsen egy családi ház ereszcsatornájába szorult macskát mentettek ki a tűzoltók. Csepelen egy négyszintes társasház tetején található kéménybe madár szorult, amelyet sikeresen kiszabadítottak.

23 esetben hívták a tűzoltókat olyan idős vagy beteg, egyedül élő emberekhez, akik napok óta nem adtak magukról életjelet, vagy az otthonukban elestek és nem tudtak egyedül felkelni. Az ilyen esetek megelőzése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra. Azzal, hogy ránézünk az idős szomszédra, megkérdezzük, hogy van, figyelünk rá, felhívjuk őket, akár az életüket is megmenthetjük. Ha azt tapasztjuk, hogy nem reagál, vagy nem tudunk segíteni, hívjuk a 112-es segélyhívó számot – hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

Borítókép: Rendőr-, mentő- és tűzoltóautó egy családi ház előtt a XXIII. kerületi Maros utcában 2020. november 15-én. A házban szén-monoxid-mérgezés miatt lett rosszul egy család több tagja. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)


