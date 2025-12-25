Majdnem kétszázszor hívták a tűzoltókat szenteste

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint december 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat, harminc lakóház égett. 132 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották őket, hét esetben szén-monoxid miatt, két alkalommal pedig állatmentés miatt avatkoztak be.

Tűzoltók dolgoznak egy kigyulladt családi ház oltásán (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Hajnali négy órakor Százhalombattán egy nyolcvan négyzetméteres családi ház padlástere égett tizenkét négyzetméteren a Szent László úton. A lángokat a tűzoltók megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz költözött.

Hajnali ötkor egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűzépület Hajdúszováton, a József Attila utcában. A tűzben sajnos egy idős nő életét vesztette – közölték.

Délelőtt tíz körül kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy markológép Dunaföldváron, a 61-es főút 1-es kilométerszelvényénél. Az oltás ideje alatt félpályán haladt a forgalom.

Délelőtt 11 óra után egy százharminc négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és padlástere égett Ónodon, a Szent István utcában. A tűzoltók a tetőborítást megbontva oltották el a lángokat, a födém több helyen beszakadt. Az épület lakhatatlanná vált, a ház öt lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.

Este negyed hétkor Győrzámolyon a Rákóczi úton egy látványkandallóból kicsapó láng gyújtotta meg a közelében lévő dekorációt, környező bútorokat és televíziót. A tüzet az ott lakók a tűzoltók kiérkezése előtt meg tudták fékezni.

Este fél hétkor egy beépített szekrény égett hat négyzetméteren egy szegedi társasház harmadik emeleti lakásában, a Bihari utcában. A tűz a lakás bejárati ajtaját is érintette. A tűzoltók létrás járművel mentették ki az ott lakó idős nőt. Az oltás idejére tíz embernek kellett elhagynia az épületet, akik később hazamehettek.

Tűzoltók emelőkosaras daruval és hordággyal mentenek (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Este háromnegyed nyolckor egy adventi koszorú okozott tüzet egy családi házban Püspökladányban, a Karcagi utcában. A koszorúról átterjedt a tűz egy kanapéra, amely három négyzetméteren égett. A lángokat a tűzoltók fékezték meg.