Majdnem kétszázszor hívták a tűzoltókat szenteste

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint december 24-én országszerte 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat, harminc lakóház égett. 132 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzethez riasztották őket, hét esetben szén-monoxid miatt, két alkalommal pedig állatmentés miatt avatkoztak be.
Hajnali négy órakor Százhalombattán egy nyolcvan négyzetméteres családi ház padlástere égett tizenkét négyzetméteren a Szent László úton. A lángokat a tűzoltók megfékezték, de a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz költözött.
Hajnali ötkor egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűzépület Hajdúszováton, a József Attila utcában. A tűzben sajnos egy idős nő életét vesztette – közölték.
Délelőtt tíz körül kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy markológép Dunaföldváron, a 61-es főút 1-es kilométerszelvényénél. Az oltás ideje alatt félpályán haladt a forgalom.
Délelőtt 11 óra után egy százharminc négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és padlástere égett Ónodon, a Szent István utcában. A tűzoltók a tetőborítást megbontva oltották el a lángokat, a födém több helyen beszakadt. Az épület lakhatatlanná vált, a ház öt lakója átmenetileg rokonokhoz költözött.
Este negyed hétkor Győrzámolyon a Rákóczi úton egy látványkandallóból kicsapó láng gyújtotta meg a közelében lévő dekorációt, környező bútorokat és televíziót. A tüzet az ott lakók a tűzoltók kiérkezése előtt meg tudták fékezni.
Este fél hétkor egy beépített szekrény égett hat négyzetméteren egy szegedi társasház harmadik emeleti lakásában, a Bihari utcában. A tűz a lakás bejárati ajtaját is érintette. A tűzoltók létrás járművel mentették ki az ott lakó idős nőt. Az oltás idejére tíz embernek kellett elhagynia az épületet, akik később hazamehettek.
Este háromnegyed nyolckor egy adventi koszorú okozott tüzet egy családi házban Püspökladányban, a Karcagi utcában. A koszorúról átterjedt a tűz egy kanapéra, amely három négyzetméteren égett. A lángokat a tűzoltók fékezték meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!