Újabb antiszemita támadás Ausztráliában: hanukát üdvözlő transzparenssel díszített autót gyújtottak fel

Gyanús tűzeset ügyében indított vizsgálatot csütörtökön, mintegy tíz nappal a sydneyi antiszemita merénylet után az ausztrál rendőrség, miután kigyulladt egy gépkocsi, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 9:33
A tűzeset csütörtökön kora hajnalban, a melbourne-i tengerparthoz közeli St Kilda Estben történt (Fotó: Facebook/ Australian Jewish) Association - AJA) Fotó: Facebook
Az üres autó a Happy Hanuka (Boldog hanukát) feliratú transzparenssel egy házhoz vezető úton állt, ahol az ABC televízió által közzétett felvételek szerint kigyulladt

Képünk illusztráció – A melbourne-i East Melbourne zsinagóga kiégett főbejárata mellett Melbourne-ben, 2025. július 6-án
A melbourne-i East Melbourne zsinagóga kiégett főbejárata Melbourne-ben, 2025. július 6-án. Képünk illusztráció( Fotó: AFP)

A tűzeset csütörtökön kora hajnalban, a melbourne-i tengerparthoz közeli St Kilda Estben történt – jelentette be Victoria állam rendőrsége közleményben, amely az incidenst „gyanús tűzesetnek” minősítette. A gépkocsi a St Kilda Est egyik elővárosa rabbijának a tulajdonában van, ahol népes zsidó közösség él. 

A rabbit és családját biztonságos helyre vitték – jelentette az ausztrál média. Senki sem sérült meg. A rendőrség azt közölte, hogy találtak egy embert, aki segíthet a nyomozásban. Egyelőre nem tettek említést őrizetbe vételről. A hatóságok nem nyilatkoztak a bűncselekmény indítékáról. 

Antony Albanese ausztrál kormányfő, aki egy karácsonyi jótékonysági rendezvényen mondott beszédet Sydneyben, elképzelhetetlennek nevezett egy újabb antiszemita támadást a tizenöt halálos áldozatot követelő Bondi Beach-i támadás után – jelentette az ABC televízió. 

Sok ausztráliai zsidó vádolja az Albanese-kormányt az antiszemitizmus elleni harc elmulasztásával. A Bondi Beach-i gyilkosságok után Albanese ígéretet tett, hogy lecsap az antiszemitizmus minden formájára az országban.

Borítókép: A tűzeset csütörtökön kora hajnalban, a melbourne-i tengerparthoz közeli St Kilda Estben történt (Forrás: Facebook/Australian Jewish Association)

