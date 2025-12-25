Újabb antiszemita támadás Ausztráliában: hanukát üdvözlő transzparenssel díszített autót gyújtottak fel

Az üres autó a Happy Hanuka (Boldog hanukát) feliratú transzparenssel egy házhoz vezető úton állt, ahol az ABC televízió által közzétett felvételek szerint kigyulladt.

A melbourne-i East Melbourne zsinagóga kiégett főbejárata Melbourne-ben, 2025. július 6-án. Képünk illusztráció( Fotó: AFP)

A tűzeset csütörtökön kora hajnalban, a melbourne-i tengerparthoz közeli St Kilda Estben történt – jelentette be Victoria állam rendőrsége közleményben, amely az incidenst „gyanús tűzesetnek” minősítette. A gépkocsi a St Kilda Est egyik elővárosa rabbijának a tulajdonában van, ahol népes zsidó közösség él.

A rabbit és családját biztonságos helyre vitték – jelentette az ausztrál média. Senki sem sérült meg. A rendőrség azt közölte, hogy találtak egy embert, aki segíthet a nyomozásban. Egyelőre nem tettek említést őrizetbe vételről. A hatóságok nem nyilatkoztak a bűncselekmény indítékáról.