Kocsis Máté: Nem igaz, hogy az RTL nem politizál + videó

A csatorna a legócskább propagandává silányult.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 10:17
Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI
Az alapfelvetés, hogy az RTL nem politizál, az olyan módon pofátlan, gátlástalan és mélyhazug, hogy aki nem tartozik az előbb említett politika iránt érdeklődők sorába, még annak is föltűnik, hogy 

az RTL lényegében az elmúlt öt-hat évben a legszínvonaltalanabb, legócskább baloldali liberális propagandacsatornává silányult

 – fogalmazott Kocsis Máté.

A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője az Igazság órájában beszélt arról, hogy a csatornánál olyannyira politizálnak, hogyha visszaemlékszünk, akkor az elmúlt években a baloldali ellenzék mindig azokat a témákat vitte, amit a sajtó följátszott nekik.

– Az RTL, a Telex, erre mondtuk mindig régen, hogy a baloldalon az újságírók nem tudósítják a politikusok mindennapjait vagy döntéseit vagy vitáit, hanem diktálják a tempót. Nálunk, ugye, fordítva van, a politikusok politizálnak, a média meg elmagyarázza úgy, ahogy akarja. Náluk fordítva van, 

náluk a média politizál, a média húz elő ügyeket, a média hoz fel történeteket, karol fel bármit, amiről úgy gondolja, hogy ártalmas lehet az erről szóló vita a kormánynak. 

És a politikusai, Szabó Tímeák meg Tordaik meg loholnak utána, és hozzák be a parlamentbe, hogy mit olvastak a Telexen, meg a HVG-n. Egy csomó felszólalás így kezdődik – vélekedett Kocsis Máté.


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekbolyai farkas

A magyar Örömóda

Faggyas Sándor avatarja

A költemény kapcsán Schiller és Beethoven mellett hajtsunk fejet Bolyai Farkas előtt is.

