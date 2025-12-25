Kocsis Máté: Nem igaz, hogy az RTL nem politizál + videó

Az alapfelvetés, hogy az RTL nem politizál, az olyan módon pofátlan, gátlástalan és mélyhazug, hogy aki nem tartozik az előbb említett politika iránt érdeklődők sorába, még annak is föltűnik, hogy

az RTL lényegében az elmúlt öt-hat évben a legszínvonaltalanabb, legócskább baloldali liberális propagandacsatornává silányult

– fogalmazott Kocsis Máté.

A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője az Igazság órájában beszélt arról, hogy a csatornánál olyannyira politizálnak, hogyha visszaemlékszünk, akkor az elmúlt években a baloldali ellenzék mindig azokat a témákat vitte, amit a sajtó följátszott nekik.

– Az RTL, a Telex, erre mondtuk mindig régen, hogy a baloldalon az újságírók nem tudósítják a politikusok mindennapjait vagy döntéseit vagy vitáit, hanem diktálják a tempót. Nálunk, ugye, fordítva van, a politikusok politizálnak, a média meg elmagyarázza úgy, ahogy akarja. Náluk fordítva van,

náluk a média politizál, a média húz elő ügyeket, a média hoz fel történeteket, karol fel bármit, amiről úgy gondolja, hogy ártalmas lehet az erről szóló vita a kormánynak.

És a politikusai, Szabó Tímeák meg Tordaik meg loholnak utána, és hozzák be a parlamentbe, hogy mit olvastak a Telexen, meg a HVG-n. Egy csomó felszólalás így kezdődik – vélekedett Kocsis Máté.