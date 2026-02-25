Magyar PéterBayer Zsolt publicistaháború

Ürülék a plakátokon és fellógatott Fidesz bábu – Magyar Péter szeretetországa újabb szinte lépett

Mindössze 46 nap van a választásig, a kampány mégis arról szól a baloldalon, hogy a Tisza elnöke miért csábult el a „zsarolás” ellenére Vogel Evelinnek – vélekedett Bayer Zsolt. A publicista egyúttal megjegyezte, amíg Magyar Péter reszkető szájjal a nemi életéről tesz bejelentéseket, a magyarokat érintő kérdésekben továbbra is hallgat, az uszításban viszont továbbra is élen jár, aktivistáik ürülékkel kenik össze a fideszes plakátokat és felkötött bábuval fenyegetik a jobboldaliakat.

Munkatársunktól
2026. 02. 25. 7:27
Bayer Zsolt publicista Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindig így kezdődik: elkezdenek a háború szükségességéről beszélni, aztán arról, hogy nagyon rövid ideig tart majd, mindenki hazaér, mire lehullanak az első levelek, na és persze győzünk. Aztán eltelt sok év, rengeteg ember veszett oda és a romokból kellett mindent újra építeni – kezdte Bayer Zsolt az Igazság órájában. A publicista példaként elmondta, elég nagy tapasztalata van hazánknak abban, mit jelent a háború, milyen, amikor egy gyermeknek elviszik az apját, pár évre rá meg őt magát is. – Európa pedig arról beszél, kötelességünk részt venni ebben a háborúban, mert Ukrajna harca Európa harca? – fűzte hozzá.

Magyar Péter
Bayer Zsolt: Mindössze 46 nappal a választás előtt Magyar Péter emojikról nyilatkozik a baloldali sajtónak (Forrás: Képernyőfotó)

Németh Balázs ezzel kapcsolatban megjegyezte, nemrégiben pár tiszás fiatal azzal próbálta hergelni, hol vannak az óvóhelyek, ha a háború küszöbén állunk, de igyekezett őket észhez téríteni, és azt tanácsolta nekik, hogy Manfred Webernek is szóljanak, hogy a tiszásokat majd ne sorozzák be. 

A Barátság kőolajvezeték kapcsán kitértek rá, hogy Zelenszkij üzent Orbán Viktornak, hogy ha megoldást akar, akkor tárgyaljon Putyinnal, Bayer Zsolt hozzátette, a titkosszolgálati jelentések mást mondanak arről, ki robbantott. 

– Tegnap már végre Magyar Péternek is lett véleménye minderről, hogy Orbán Viktor hazudik. Pedig az, hogy ha nem jön a Barátság kőolajvezetéken olaj, akkor az üzemanyag ára felszökik, egy könnyedén ellenőrizhető, kiszámítható dolog – mondta, hozzátéve, hogy Magyar Péterről és a szűk köréről tudjuk már, hogy hazudnak, de a tiszás szimpatizánsok tényleg elhiszik minden szavát.

Magyar Péter kampánya az emojikről és a nemi életéről szól

A Fidesz plakátjait ürülékkel összekenő ellenzéki aktivistákról Bayer Zsolt úgy fogalmazott: – Nem lehet könnyű annak az embernek, aki reggel felkel, elmegy szart gyűjteni és keres magának egy plakátot, amit összekenhet vele. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy tiszás plakátot összekenjek szarral. 

De nem csak ürülékkel fejezik ki magukat a tiszás aktivisták, van, aki késsel vágja le a plakátokat, az Örs vezér terén pedig egy fellógatott Fidesz bábuval fenyegették meg a jobboldaliakat, „lógni” fogtok felirattal.

Németh Balázs szerint mindezzel az a legnagyobb baj, hogy ez a gyűlölet, feszültség, ami ezekben a baloldali emberekben van, a választáskor ki fog pukkadni.

A Tisza pártlisták kapcsán megjegyezték, amíg zárt ajtók mögött Magyar Péter már a vereségre készíti fel a jelöltjeit, egy másik hír szerint kétharmad körül billegnek és a győzelem már szinte biztos, egy harmadik hír szerint pedig 20 százalék a különbség a két nagyobb erő között. – Egyetlen alkalmat sem tudok felidézni, amikor Magyar Péter igazat mondott volna – jegyezte meg Bayer, mire Németh Balázs hozzátette, pedig nem kellett volna hazudnia a Tisza elnöknek, hiszen megugrották, felépítettek egy pártot, 106 választókerületben össze tudták gyűjteni az ajánlásokat, de ő nem bírja ki, mégis hazudik, mert egy pszichopata. 

A Magyar Pétert övező kínos kérdésekről Bayer Zsolt úgy vélekedett, csak remélni meri, hogy nem kell többet hallania arról, hogy a Tisza elnöke nemi életet él.

 – Reszkető szájjal beszél arról, hogy őt májusban megzsarolta Vogel Evelin, de azért a nyár végén még kettyintettek? Szerintem azért állt ki önszántából, mert pontosan tudja, hogy mi történt abban a szobában. Én viszont nem szeretném tudni – mondta, hozzátéve, hogy vicc, hogy 46 nappal a választás előtt Magyar Péter emojikról nyilatkozik a Telexnek, és a kampány arról szól, hogy végül kikerült a Tisza programjáról az út a börtönbe programelem.

Borítókép: Bayer Zsolt publicista (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmarxizmus

Röhögtek a markukba

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A memorandumot 1848. február 26-án adta közre a két hétpróbás anyaszomorító, Karl Marx és Friedrich Engels.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu