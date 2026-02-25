Bizsukat vizsgál a fogyasztóvédelem

Bizsuk nehézfémtartalmát ellenőrzi a fogyasztóvédelem. A köznyelvben a „bizsu” általában nem nemesfémből vagy csak nagyon vékony nemesfémbevonattal készült divatékszerek, például fülbevalók, nyakláncok, karkötők, gyűrűk, brossok, bokaláncok stb. Ezek az ékszerek – mint fogyasztóknak szánt, közvetlen bőrkontaktusba kerülő termékek – kiemelt kémiai és egészségvédelmi kockázatot hordozhatnak, különösen akkor, ha összetételükben veszélyes vagy korlátozottan felhasználható anyagok fordulnak elő nem megengedett mennyiségben. A termékek széles körben, gyakran alacsony áron kerülnek forgalomba, jelentős részük harmadik országból származik, és elsősorban távol-keleti üzemeltetésű boltokban és az interneten érhetők el. Mindez pedig indokolttá teszi a fokozott piacfelügyeleti és termékbiztonsági ellenőrzést – írja szerdai közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A bőrrel érintkező, fémből készült bizsuk gyakran okoznak kontaktallergiát, ekcémát. Különösen veszélyesek azok a tárgyak, amelyek a bőrrel közvetlenül vagy hosszú ideig érintkeznek, mivel ilyenkor a nehézfémek kioldódhatnak, és bőrön keresztül felszívódhatnak. Ezért az NKFH Élelmiszer- és Vegyipari Laboratóriuma által végrehajtott vizsgálat alapvető célja a nem biztonságos, kadmium- és ólomtartalmú bizsu karkötők, nyakláncok és gyűrűk kiszűrése.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatott mintavételre széleskörűen, bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül.

A bizsuk nehézfémtartalmának ellenőrzése a korábbi laboratóriumi vizsgálatok tapasztalatai alapján egyértelműen indokolt: számos olyan, bőrrel érintkező fém termék van ugyanis forgalomban, amelyek rosszul megválasztott alapanyaga komponensként vagy szennyeződésként nem megengedett mennyiségben tartalmazhat toxikus nehézfémeket.

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból kivonása érdekében.