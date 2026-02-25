Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A Tisza kedvenc politológusa szerint a választásig mindenki befoghatná a száját

A terveket nem szabad elmondani a választásig, különben a Tisza veszít, pedig most az a legfontosabb, hogy Magyar Péter pártja nyerjen április 12-én. Cikksorozatunkban már eddig is bőven hoztunk példát arra, hogy a titkolózás a Tiszában egységes pártálláspont lett, amit bizonyosan Magyar Péter talált ki. De kár lenne azt gondolni, hogy csupán a politikusok hangoztatják ezt nyilvánosan: a párt körül mozgó szakértők is igyekeznek elfogadtatni a választókkal, hogy a szavazás napjáig ne számítsanak a tiszás tervek részletes bemutatására. Vagyis úgy szavazzanak Magyar Péterékre, hogy nem világos, mit is akarnak majd kormányon tenni.
Lényegében ezt hangoztatta a Partizán egyik műsorának rendszeres szereplője, Ruff Bálint is. A politikai elemző álláspontján nincs mit csodálkozni.
A politológus – miként arra az Ellenpont rámutatott – a baloldal berkeiből indult, aztán a neve felbukkant Márki-Zay Péter és Bajnai Gordon környezetében, hogy mára a Tiszához sodródjon, és a párt kedvenc politológusaként emlegessék.
De kanyarodjunk vissza, és idézzük fel, mit is mondott az elemző pontosan! A tavaly októberben, Szegeden felvett műsorban Ruff ezt fejtegette: „Szóval, azt szeretném mondani – amit egyszer már mondtam, és kaptam is érte hideget-meleget, és nyilvánvalóan magamra is ez ugyanúgy érvényes –, hogy lehet, hogy nem most van az időszaka annak, (…) mindenki elmondja, hogy éppen hogyan gondolkodik a világról, minden egyes gondolatát, hanem lehet, hogy csak arra kéne fókuszálni, hogy ezt a választást meg lehessen nyerni.”
Tehát választást kell nyerni, és nem szabad beszélni. Ezt ugyanitt határozottabban is megfogalmazta: „Lehet, hogy a kevesebb néha több. (…) És ehhez szerintem minden egyes közszereplőnek, beleértve magunkat is, szerintem bölcsességet kell magában keresnie, hogy lehet, hogy néha befoghatná a száját.”
Bölcsesség egyenlő titkolózás
Ruff a bölcsesség szót emlegette annak kapcsán, hogy el kell titkolni a választók elől a terveket, az elképzeléseket, ami azért érdekes, mert ugyanezt a kifejezést használta Bod Péter Ákos is, amikor tavaly augusztusban ugyanerről beszélt. A volt jegybankelnök egy interjúban így fogalmazott: „Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen – mármint Magyar Péter – erről nem beszél. A maga szempontjából bölcsen. Mi nem kérdezünk rá mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon. Az újságírók néha kérdezgetik, de nem, mert összenézünk, és tudjuk, miről van szó.”
