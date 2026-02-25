Magyar Péterpartizántiszaruffbajnai gordon

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A Tisza kedvenc politológusa szerint a választásig mindenki befoghatná a száját

Minden közszereplő keressen magában bölcsességet, és befoghatná a száját: az elképzeléseket nem szabad elmondani, most az a legfontosabb, hogy a Fidesz ellenfele, vagyis a Tisza nyerje meg a választást. Erről beszélt nem is olyan régen a Partizán műsorában rendszeresen szereplő elemző, Ruff Bálint. Mivel szavai kísértetiesen hasonlítanak Magyar Péter és politikustársai mondataira, így a tiszás leleplező megszólalásokat bemutató cikksorozatunk mostani részében a párt kedvenc politológusaként emlegetett Ruff mondataival foglalkozunk.

Munkatársunktól
2026. 02. 25. 8:32
A terveket nem szabad elmondani a választásig, különben a Tisza veszít, pedig most az a legfontosabb, hogy Magyar Péter pártja nyerjen április 12-én. Cikksorozatunkban már eddig is bőven hoztunk példát arra, hogy a titkolózás a Tiszában egységes pártálláspont lett, amit bizonyosan Magyar Péter talált ki. De kár lenne azt gondolni, hogy csupán a politikusok hangoztatják ezt nyilvánosan: a párt körül mozgó szakértők is igyekeznek elfogadtatni a választókkal, hogy a szavazás napjáig ne számítsanak a tiszás tervek részletes bemutatására. Vagyis úgy szavazzanak Magyar Péterékre, hogy nem világos, mit is akarnak majd kormányon tenni.

Lényegében ezt hangoztatta a Partizán egyik műsorának rendszeres szereplője, Ruff Bálint is. A politikai elemző álláspontján nincs mit csodálkozni. 

A politológus – miként arra az Ellenpont rámutatott – a baloldal berkeiből indult, aztán a neve felbukkant Márki-Zay Péter és Bajnai Gordon környezetében, hogy mára a Tiszához sodródjon, és a párt kedvenc politológusaként emlegessék.

De kanyarodjunk vissza, és idézzük fel, mit is mondott az elemző pontosan! A tavaly októberben, Szegeden felvett műsorban Ruff ezt fejtegette: „Szóval, azt szeretném mondani – amit egyszer már mondtam, és kaptam is érte hideget-meleget, és nyilvánvalóan magamra is ez ugyanúgy érvényes –, hogy lehet, hogy nem most van az időszaka annak, (…) mindenki elmondja, hogy éppen hogyan gondolkodik a világról, minden egyes gondolatát, hanem lehet, hogy csak arra kéne fókuszálni, hogy ezt a választást meg lehessen nyerni.”

Tehát választást kell nyerni, és nem szabad beszélni. Ezt ugyanitt határozottabban is megfogalmazta: „Lehet, hogy a kevesebb néha több. (…) És ehhez szerintem minden egyes közszereplőnek, beleértve magunkat is, szerintem bölcsességet kell magában keresnie, hogy lehet, hogy néha befoghatná a száját.”

Bölcsesség egyenlő titkolózás

Ruff a bölcsesség szót emlegette annak kapcsán, hogy el kell titkolni a választók elől a terveket, az elképzeléseket, ami azért érdekes, mert ugyanezt a kifejezést használta Bod Péter Ákos is, amikor tavaly augusztusban ugyanerről beszélt. A volt jegybankelnök egy interjúban így fogalmazott: „Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen – mármint Magyar Péter – erről nem beszél. A maga szempontjából bölcsen. Mi nem kérdezünk rá mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon. Az újságírók néha kérdezgetik, de nem, mert összenézünk, és tudjuk, miről van szó.”

Tehát Magyar Péter bölcs, amikor eltitkolja a valódi terveit, az elemzők meg nem kérdeznek rá, mert „tudják, miről van szó”.

Cikksorozatunk eddigi részeiben bemutattuk, hogy a párt vezető személyiségei, így Tarr Zoltán, Dálnoki Áron, Ruszin-Szendi Romulusz és legfőképp Magyar Péter is ugyanarról beszélt: választást kell nyerni, a terveket pedig nem szabad elmondani. A súlyos, egyben leleplező megszólalásoknak azonban messze nem értünk a végére. Következő írásunkban egy olyan Tiszához közeli elemzőtől idézünk majd, aki a nyugdíjasoknak brutális károkat okozó megszorításokat szorgalmaz Magyar Péterék győzelme esetén.

(Folytatjuk)

 

Borítókép: Ruff Bálint (Forrás: Képernyőfotó)

