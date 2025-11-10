Tisza PártmegszorításokMagyar Péter

Valósággal áradnának a tiszás megszorítások: elszólta magát Magyar Péter kedvenc politológusa

Azt, hogy a Tisza Párt hogyan vegye el a 14. havi nyugdíjat, érdemes lesz majd a választások után, májusban előhozni – szólta el magát a Partizán műsorában Ruff Bálint. A Tisza Párt kedvenc politológusa szerint most inkább maradjon mindenki csenben a párt holdudvarában. Először választást kell nyerni. Nem ez az első eset, hogy a Tisza holdudvarában így vélekednek: korábban például Dálnoki Áron, Simonovits András, és Tarr Zoltán is megszorításokról értekeztek. Utóbbi pontosan azt mondta a hallgatóságának: választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 17:26
Ruff Bálint, Tisza Párt, Magyar Péter, választások után, 14. havi nyugdíj, adó
Fotó: Képernyőfotó
Lehet, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy mindenki elmondja a gondolatát, hanem arra kéne fókuszálni, hogy ezt a választást meg lehessen nyerni – szólta el magát a Partizán műsorában Ruff Bálint, a Tisza kedvenc politológusa. 

Tisza Párt, nyugdíj, választás
Magyar Péteréknek a választások után kell megszorításokról beszélniük Ruff Bálint, a Tisza kedvenc szakértője szerint Fotó: Képernyőfotó/Youtube

A szakértő szerint azt, hogy hogyan vegyék el a 14. havi nyugdíjat azt érdemes lesz majd a választások után, májusban előhozni. Azt is mondta, a kevesebb néha több, szerinte az a fő kérdés, hogy a Tisza tábora hogyan tud eljutni oda, hogy áprilisban le tudja váltani a kormányt. 

Minden közszereplőnek, beleértve magunkat is, bölcsességet kell magában keresnie, hogy néha befoghatná a száját

– fogalmazott Magyar Péterék kedvenc politológusa.

Nem először beszéltek a Tisza Pártban, vagy a hozzájuk köthető holdudvarban arról, hogy hallgassanak a választásokig, utána pedig mindent lehet. Mint korábban beszámoltunk róla: az Index értesülései szerint a Tisza Párt nemcsak 

  • a többkulcsos személyi-jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, 
  • hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, 
  • miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. 

A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette. Korábban pedig Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. 

Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. 

A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. 

Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban egyébként elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet.

 

A Tisza Párt és a nyugdíjak

A Tisza Párt a nyugdíj témában is hasonló állásponton van. Magyar Péter holdudvarába tartozó szakértő, Simonovits András szerint például túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat. 

Egy korábbi publicisztikájában azt ecsetelte, a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a megmerevített nyugdíjkorhatár pedig hiba volt.

Simonovits bedobta a 13. havi nyugdíj egységesítését, de jó eséllyel ez is húsba vágó fájdalom lenne sok magyar idősnek. Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva a szakértő azt mondta, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

Simonovits András még korábban egy Tisza-sziget rendezvényen villantott fel újabb részleteket Magyar Péter pártjának nyugdíjakat illető elképzeléseiből. Itt előadása végén a magánnyugdíjpénztárak újjáélesztése mellett érvelt, a lengyel modell példáját hozva fel. 

Szerinte ezzel lehetne „csökkenteni az egyenlőtlenségeket” és ösztönözni a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalást.

A Tisza-szakértő egy másik interjúban arról értekezett, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

