Valósággal áradnának a tiszás megszorítások: elszólta magát Magyar Péter kedvenc politológusa

Lehet, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy mindenki elmondja a gondolatát, hanem arra kéne fókuszálni, hogy ezt a választást meg lehessen nyerni – szólta el magát a Partizán műsorában Ruff Bálint, a Tisza kedvenc politológusa.

A szakértő szerint azt, hogy hogyan vegyék el a 14. havi nyugdíjat azt érdemes lesz majd a választások után, májusban előhozni. Azt is mondta, a kevesebb néha több, szerinte az a fő kérdés, hogy a Tisza tábora hogyan tud eljutni oda, hogy áprilisban le tudja váltani a kormányt.

Minden közszereplőnek, beleértve magunkat is, bölcsességet kell magában keresnie, hogy néha befoghatná a száját

– fogalmazott Magyar Péterék kedvenc politológusa.

Nem először beszéltek a Tisza Pártban, vagy a hozzájuk köthető holdudvarban arról, hogy hallgassanak a választásokig, utána pedig mindent lehet. Mint korábban beszámoltunk róla: az Index értesülései szerint a Tisza Párt nemcsak

a többkulcsos személyi-jövedelemadó (szja) bevezetésére készül,

hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is,

miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná.

A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette. Korábban pedig Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.

A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban egyébként elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet.