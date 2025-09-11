Tarr Zoltán ezúttal a balliberális sajtóban égeti szénné a Tisza Pártot

Az a reményünk, hogy a választási győzelmünket követően lehet majd párbeszédet folytatni akkor is, ha a vélemények nem egyeznek meg az adott témában – mondta a 444-nek adott interjújában Tarr Zoltán a párt adóemelési botrányáról.

Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont „mindent lehet”.Fotó: MTI/Purger Tamás

A Tisza Párt alelnöke szerint politikai értelemben valóban hibázott azzal, amit az etyeki fórumon mondott, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy valóban adóemelésre készülnének, csupán a botrány után nyilvánosságra hozott tervükre hivatkozott.

Tarr Zoltán: Bukás a választáson

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól. A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

A Tisza megtanítja a képviselőit a hallgatásra

Tarr Zoltán arról beszélt, a beszéde a közéleti diskurzus toxikusságáról szólt, arról, hogy nem lehet beszélgetni. A politikus szinte megismételve az etyeki fórumon elhangzottakat azt mondta, hogy ha győznek, reméli, hogy már

nyíltan lehet beszélni ilyen témákról, akkor is, ha a vélemények nem egyeznek.

A Tisza 106 egyéni jelöltjéről szólva azt mondta, megfelelő kommunikációs képzést kapnak majd. Arra is meg fogják őket tanítani, hogy ne beszéljenek ilyen kérdésekről különböző fórumokon. Szerinte Etyek ebből a szempontból kiváló tanulópénz volt a pártnak.

Tarr Zoltán az imént idézett hangfelvétel tanúsága szerint már tavasszal azt magyarázta tiszás körben, hogy a kormányprogramjukat eltitkolják, csupán egy, a kampánycéljaikat szolgáló kivonatot tárnak majd a választók elé.

Ez pedig azt jelenti, hogy Magyar Péterék a választók tudatos megtévesztésére készülnek.