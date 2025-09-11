Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Tarr Zoltán ezúttal a balliberális sajtóban égeti szénné a Tisza Pártot

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a 444-nek adott interjúban elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet. Az EP-képviselő szerint az etyeki fórum tanulópénz volt, a leendő jelölteket megtanítják majd rá, hogy ne beszéljenek ezekről a kérdésekről.

Az a reményünk, hogy a választási győzelmünket követően lehet majd párbeszédet folytatni akkor is, ha a vélemények nem egyeznek meg az adott témában – mondta a 444-nek adott interjújában Tarr Zoltán a párt adóemelési botrányáról.

Magyar Péter, Tarr Zoltán, Tisza Párt
Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont „mindent lehet”.Fotó: MTI/Purger Tamás

A Tisza Párt alelnöke szerint politikai értelemben valóban hibázott azzal, amit az etyeki fórumon mondott, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy valóban adóemelésre készülnének, csupán a botrány után nyilvánosságra hozott tervükre hivatkozott.

 

Tarr Zoltán: Bukás a választáson

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.  A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

A Tisza megtanítja a képviselőit a hallgatásra

Tarr Zoltán arról beszélt, a beszéde a közéleti diskurzus toxikusságáról szólt, arról, hogy nem lehet beszélgetni.  A politikus szinte megismételve az etyeki fórumon elhangzottakat azt mondta, hogy ha győznek, reméli, hogy már

 nyíltan lehet beszélni ilyen témákról, akkor is, ha a vélemények nem egyeznek.

A Tisza 106 egyéni jelöltjéről szólva azt mondta, megfelelő kommunikációs képzést kapnak majd. Arra is meg fogják őket tanítani, hogy ne beszéljenek ilyen kérdésekről különböző fórumokon. Szerinte Etyek ebből a szempontból kiváló tanulópénz volt a pártnak.

Tarr Zoltán az imént idézett hangfelvétel tanúsága szerint már tavasszal azt magyarázta tiszás körben, hogy a kormányprogramjukat eltitkolják, csupán egy, a kampánycéljaikat szolgáló kivonatot tárnak majd a választók elé.

Ez pedig azt jelenti, hogy Magyar Péterék a választók tudatos megtévesztésére készülnek.

Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világít rá Tarr Zoltán egy újabb hangfelvételen, amely a szerkesztőségünk birtokába került. Magyar Péter alelnöke egy budapesti pártrendezvényen elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Tarr azt is megosztotta a hallgatóságával, hogy instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban.
A Tisza Párt EP-képviselője konkrétan azt mondta: 

Gyakorlatilag a magyar kormány által, így mi magyarok a fekete bárányai vagyunk az uniónak. Tehát nem látjuk azt, erre nincsen szándék. Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.

Saját emberei buktatják le Magyar Pétert a Tisza-adóval

Legutóbb Magyar Péter bizalmasa és agrártanácsadója, Raskó György akaratán kívül is megerősítette mindazt, amelyről korábban Tarr Zoltán beszélt. A tiszás szakértőnek a közösségi oldalán „járt el a szája”, ezzel újabb szeget verve a Tisza Párt hitelességének koporsójába. Magyar Péter szakértője szerint a választás után kell megvitatni a „részleteket” – vette észre a Mandiner.

Nem kérdés, hogy minden hazafias érzésű polgártársunknak kötelessége az orbáni rezsim fennmaradása ellen voksolni. Ez az igazi nemzeti érdek. A részletek megvitatásának majd a választások után, a Tisza-kormány megalakulása során jön el az ideje

– fogalmazott Raskó György a közösségi oldalán.

 

 

