Nagy bajban van Magyar Péter: az emberei elmondják az igazságot + videó

Magyar Péter azzal a problémával néz szembe, hogy az alelnökei meg politikustársai nem tudnak úgy hazudni, mint ő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 18:12
A Tisza Párt vezére és közeli embere, Radnai Márk
Radnai Márk gyakorlatilag bevallja azt, hogy mögöttük ugyanazok a körök állnak – értsd: Soros György, Action for Democracy, Datadat, a Bajnai-féle világ –, ugyanazok a körök, amelyek az amerikai demokratákhoz köthetők, és a korábbi ellenzékiek mögött is ott voltak – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában. 

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke
Radnai Márk (Fotó: Havran Zoltán)

A Fidesz-KDNP kommunikáció igazgatója azt is felidézte, mit mondott Tisza Párt alelnöke a kedden bemutatott Tisza-applikációról. „Amennyiben még nem letölthető, akkor 1-2 órán belül az lesz, mert mindegy… Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta” – fogalmazott Radnai Márk.

A másik, ami szerintem vallomásként itt megjelenik, hogy Tarr Zoltánhoz hasonlóan ő sem tud úgy hazudni, mint Magyar Péter

– jelentette ki a kommunikációs igazgató. Majd rámutatott: Magyar Péter azzal a problémával néz szembe, hogy az alelnökei meg politikustársai nem tudnak úgy hazudni, mint ő.

– Nagy bajban van Magyar Péter, mert ő kétségkívül egy feketeöves hazudozó, ez vitathatatlan, de a többiek időről időre elmondják az igazságot – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás:Facebook)

