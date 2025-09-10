Menczer Tamás a Harcosok órájában: Magyar Péter egy feketeöves hazudozó + videó

Menczer Tamás volt a Harcosok órája szerdai adásának vendége. A Fidesz kommunikációs igazgatója Németh Balázs műsorvezetővel egy gyors külpolitikai kitekintést követően a belpolitikai aktualitásokat vette számba.

Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

A műsorban azonban nemcsak belpolitikai kérdések kerültek napirendre, hiszen a legfrissebb lengyelországi történésekre is reagált a Fidesz kommunikációs igazgatója.

– Szerintem ilyenkor három dolog nagyon fontos. Az első az az, hogy rendkívül higgadtnak kell maradni. A másik az az, hogy meg kell nézni, meg kell vizsgálni egészen pontosan, hogy mi történt. És a harmadik tanulság az az, hogy ez az eset is azt mutatja, hogy nekünk, magyaroknak, Orbán Viktornak és a kormánynak igazunk volt, és most is igazunk van. Ezt a háborút be kell fejezni, ezt a háborút le kell zárni! – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki beszélt arról is: mi itt vagyunk a szomszédban, nem sok száz vagy ezer kilométerrel arrébb. – És ilyen helyzetben, amikor háború van a szomszédságodban, akkor pontosan tudod, hogy egy félreértés, egy hibás döntés is óriási kockázattal járhat. Tehát ezt a háborút be kell fejezni, és négy, annyit még hadd tegyek hozzá, hogy azt ma már mindenki tudja, Szijjártó Péter erről többször beszélt, de nem csak ő, a világpolitika más szereplői is nemzetközi szereplők. '22-ben volt egy megállapodás már, '22-ben tört ki a háború, és '22-ben nem sokkal a háború kitörése után volt egy megállapodás Isztambulban, megvolt a szöveg, megvolt a megállapodás. Mindenki alá akarta írni, aztán a háborúpártiak megakadályozták, hogy Ukrajna és Zelenszkij ezt aláírja, már akkor lezárhatták, lezárhattuk volna ezt a háborút. De ez már a múlt. Most az a dolgunk, mindenkinek az a dolga, hogy Donald Trumpot segítse, aki az egyetlen remény a békére – tette hozzá a fideszes politikus.

Menczer Tamás a Tisza frissen bejelentett politikusáról, Forsthoffer Ágnesről elmondta: a Bokros-csomag nagy hívéről van szó.

Forsthoffer Ágnesről mindent tudunk: a Bokros-csomagot élteti, amely elvett az emberektől. A Tisza-adó szintén elvenne az emberektől. Forsthoffer Ágnes a Bokros-csomagot szeretné vissza Tisza-adó formájában

– szögezte le Menczer, hozzátéve: a hölgy egy Facebook-posztban írt erről, amikor még vélhetően nem tudta, hogy politikai pályára fog lépni, ez bizonyítja, hogy valóban így gondolkodik.