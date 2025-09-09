Roland Kather nyugalmazott német tábornok a Welt műsorában kijelentette: „Ukrajna jelenleg nem tudja katonailag megnyerni a háborút.”
Egy nyugalmazott német tábornok szerint Ukrajna nem képes katonailag megnyerni a háborút
Egyre több nyugati katonai szakértő mondja ki azt, amit Kijevben és a nyugati fővárosokban egyre nehezebb elhallgatni: Ukrajna a fronton nem tudja legyőzni Oroszországot.
A szakértő szerint az ukrán hadihelyzet „rendkívül kritikus”, hiszen Oroszország minden hadászati területen fölényben van.
Kather úgy fogalmazott, a puszta fegyverszállítások már nem elegendőek, a Nyugatnak sürgősen diplomáciai kezdeményezéseket kell indítania, írja az Origo. Több diplomáciára van szükség, különben a konfliktus elhúzódása csak tovább súlyosbítja Ukrajna helyzetét – hangsúlyozta.
A nyugalmazott tábornok szerint a béketárgyalások mielőbbi újraindítása nem csupán lehetséges, hanem elkerülhetetlen.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában, Anchorage-ban (Fotó: Anadolu/AFP/Kreml Sajtóiroda)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A háború, ami az „elit” zsebébe vándorol: milliárdok a nyugati segélyekből
Az ukrán fegyveres erők tisztje szerint a háború az „elit” számára milliárdok megszerzését jelentette.
Szijjártó Péter: Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is
Telefonon egyeztetett a magyar külgazdasági és külügyminiszter Sultan bin Saad Al Muraikhival, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően.
Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen Dohában + videó
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Európa egyszerre került gazdasági, biztonsági, külpolitikai és identitásválságba
Az Európai Bizottság elnöke szerdán esedékes évértékelőjén hallani akarunk annak okairól, hogy Európa miként kerülhetett egyszerre gazdasági, biztonsági, külpolitikai és identitásválságba – jelentette ki Dömötör Csaba.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A háború, ami az „elit” zsebébe vándorol: milliárdok a nyugati segélyekből
Az ukrán fegyveres erők tisztje szerint a háború az „elit” számára milliárdok megszerzését jelentette.
Szijjártó Péter: Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is
Telefonon egyeztetett a magyar külgazdasági és külügyminiszter Sultan bin Saad Al Muraikhival, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően.
Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen Dohában + videó
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Európa egyszerre került gazdasági, biztonsági, külpolitikai és identitásválságba
Az Európai Bizottság elnöke szerdán esedékes évértékelőjén hallani akarunk annak okairól, hogy Európa miként kerülhetett egyszerre gazdasági, biztonsági, külpolitikai és identitásválságba – jelentette ki Dömötör Csaba.