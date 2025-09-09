Ukrajnakritikushadászattábornokbéketárgyaláshelyzet

Egy nyugalmazott német tábornok szerint Ukrajna nem képes katonailag megnyerni a háborút

Egyre több nyugati katonai szakértő mondja ki azt, amit Kijevben és a nyugati fővárosokban egyre nehezebb elhallgatni: Ukrajna a fronton nem tudja legyőzni Oroszországot.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 09. 17:56
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában, Anchorage-ban Fotó: Kreml Sajtóiroda Forrás: Anadolu/AFP
Roland Kather nyugalmazott német tábornok a Welt műsorában kijelentette: „Ukrajna jelenleg nem tudja katonailag megnyerni a háborút.” 

Ukrajna
Roland Kather nyugalmazott német altábornagy (Fotó: AFP/Ermal Meta)

A szakértő szerint az ukrán hadihelyzet „rendkívül kritikus”, hiszen Oroszország minden hadászati területen fölényben van.

Kather úgy fogalmazott, a puszta fegyverszállítások már nem elegendőek, a Nyugatnak sürgősen diplomáciai kezdeményezéseket kell indítania, írja az Origo. Több diplomáciára van szükség, különben a konfliktus elhúzódása csak tovább súlyosbítja Ukrajna helyzetét – hangsúlyozta. 

A nyugalmazott tábornok szerint a béketárgyalások mielőbbi újraindítása nem csupán lehetséges, hanem elkerülhetetlen.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök  Alaszkában, Anchorage-ban (Fotó: Anadolu/AFP/Kreml Sajtóiroda)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

