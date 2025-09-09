Egy nyugalmazott német tábornok szerint Ukrajna nem képes katonailag megnyerni a háborút

A szakértő szerint az ukrán hadihelyzet „rendkívül kritikus”, hiszen Oroszország minden hadászati területen fölényben van.

Kather úgy fogalmazott, a puszta fegyverszállítások már nem elegendőek, a Nyugatnak sürgősen diplomáciai kezdeményezéseket kell indítania, írja az Origo. Több diplomáciára van szükség, különben a konfliktus elhúzódása csak tovább súlyosbítja Ukrajna helyzetét – hangsúlyozta.

A nyugalmazott tábornok szerint a béketárgyalások mielőbbi újraindítása nem csupán lehetséges, hanem elkerülhetetlen.