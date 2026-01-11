Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb tudnivalók a hóhelyzetről, ülésezett az operatív törzs + videó

Fonómóricz zsigmondBarbárokVujicsics EgyüttesBerettyán Nándorújévtáncház

Barbárok, tamburák és szerb újév – így indul 2026 a Fonóban

Színházi bemutatóval, hajnalig tartó szerb újévi mulatsággal és táncházzal indítja 2026-ot a Fonó Budai Zeneház. A január közepi programok nemcsak műfajilag, hanem hangulatban is változatosak: Móricz Zsigmond sötét erejű novellája, balkáni tamburák izzása és egy különleges erdélyi tánckincs találkozik egyetlen hét alatt.

2026. 01. 11.
Szabó Sebestyén László és Herczegh Péter a Barbárok című előadásban Forrás: Fonó/Szőke Péter
Január 12-én, hétfőn ismét műsorra tűzi a Fonó a Móricz Zsigmond Barbárok című novellájából készült színházi előadást, amelyet Berettyán Nándor rendezett, és amelyet 2025 decemberében mutattak be nagy sikerrel. A produkció nem hagyományos prózai előadás: a történetet mozgásszínházi, bábszínházi és élőzenei eszközökkel bontják ki, egy sajátos, kortárs népi színházi nyelven.

Fonó
A Vujicsics együttes a tél egyik legnagyobb buliját hozz el a Fonóba (Fotó: Fonó)

Barbárok a Fonóban

A Barbárok Móricz egyik legnyersebb, legmegrázóbb írása: kegyetlen és ösztönös világot mutat, amely egyszerre brutális és szentséggel teli. Az alkotók ezt a kettősséget szeretnék színpadra vinni: a népi lét durvaságát, bujaságát, erőszakosságát és ugyanakkor mély emberi méltóságát.

Berettyán Nándor szerint a cél nem kisebb, mint egy új magyar színpadi nyelv keresése:

Amit Kodály és Bartók a zenében megcsinált, azt próbáljuk lefordítani a színházra, egy olyan formanyelvet létrehozva, amely gyökerében népi, mégis kortárs.

A színpadon mások mellett Appelshoffer János, Berecz István, Kacsó Hanga, Katona Kinga, Kurucz-Tókos Kata, László Rebeka, Herczegh Péter, Horváth Márk, Rémi Tünde, Szabó Sebestyén László és ifj. Zsuráfszky Zoltán látható, a zenét ifj. Csoóri Sándor és Horváth Áron jegyzi.

Szerb újév hajnalig

Január 13-án, kedden teljesen más világ költözik a Fonóba: jön a Szerb újév, amely évek óta a ház egyik legnagyobb téli bulija. A balkáni táncházban idén két különleges zenekar gondoskodik a hangulatról: a legendás Vujicsics együttes és a szabadkai ContraBayando.

A Vujicsics nemcsak zenekar, hanem intézmény: több mint fél évszázada formálják a délszláv tamburazene magyarországi történetét.

A Dunakanyar és Szentendre zenei arculata elképzelhetetlen lenne nélkülük. Most visszatérnek oda, ahonnan ötvenéves jubileumi sorozatukat is elindították.

Mellettük a ContraBayando hozza a fiatalos balkáni energiát: virtuóz gombos harmonika, sokszínű ritmusok, szerb, magyar és balkáni motívumok egyetlen sodró hangzásban. A végeredmény garantáltan hajnalig tartó tánc.

Erdélyi táncokkal indul az év

A nagy nyitóesemények után január 14-én, szerdán újraindul a Fonó Szerda táncház, méghozzá egy különleges erdélyi anyaggal: Magyarszentbenedek táncaival.

A kezdők és haladók külön csoportban tanulhatnak, élő zenére, majd énektanítás és szabad táncház zárja az estét.

Magyarszentbenedek a Maros és a Küküllők vidékén fekszik, egy sajátos átmeneti kulturális térségben, amely tánc- és zenekincsével ma is meglepetéseket tartogat. A kurzust Tóth Fanni Fruzsina és Mir Dávid Hessami (kezdő csoport), valamint Farkas Fanni és Kiss Balázs (haladó csoport) vezetik, a talpalávalót pedig a Tarsoly zenekar és az Óbudai Népzenei Iskola fiatal muzsikusai húzzák.

A Fonó januári nyitánya jól mutatja, miért számít az egyik legfontosabb magyar népzenei és összművészeti műhelynek: egyszerre ápol hagyományt, teremt kortárs formákat, és közben élő, közösségi élményt ad. Legyen szó Móricz sötét drámájáról, balkáni örömzenéről vagy erdélyi tánclépésekről, a Fonóban az év első heteiben minden együtt van, amiért érdemes kimozdulni.

 

