Kokas Katalin: Amikor az ember zenél, akkor a legőszintébb

– Tíz év távlatából hogyan látja, mi az a legfontosabb érték, amely végigkísérte a Fesztivál Akadémia Budapest útját, és amelyet a következő tíz évben is meg szeretnének őrizni?

Kokas Katalin és Kelemen Barnabás, a Fesztivál Akadémia Budapest alapítói. Fotó: Csudai Sándor

A zene minden művész közös szenvedélye

– A Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) gondolata jóval a tényleges indulás előtt megfogalmazódott bennünk. Férjem, Kelemen Barnabás már 2003-ban, jövőképként írta a szakdolgozatában, hogy szeretné, ha a Zeneakadémia nyáron is megtelne élettel, nemzetközi mércével is a legmagasabb művészi színvonalon. Komoly beszélgetéseket folytattunk erről az akkori rektorral, Batta Andrással is. Ennek alapja, hogy a közös életünk Barnabással már diákkorunkban, 1996-ban kezdődött, és bárhová vitt bennünket a pályánk, lépten-nyomon kerestük a karizmatikus, inspiráló művészeket, akikre felnézhetünk s ez a mindig bővülő művészi közösség évtizedek elteltével színpadi családdá vált. Ma körülbelül háromszáz külföldi és hatvan magyar művésszel állunk kapcsolatban.

A titkunk, hogy egy pillanatra sem tértünk le a magunk által kijelölt útról, huszonkilenc éve közösen, lépésről lépésre haladunk tovább. Az út azonban sohasem lehet öncélú, mindig magasabb rendű dolgot kell szolgáljon.

A nyári kamarazenei fesztivállal párhuzamosan elindultak a mesterkurzusok, pedagógus továbbképzések. A nyári fesztivál mellett az elmúlt három tanévben 342 helyszínen tartottunk mesterkurzust országszerte és határainkon túl, egészen Csíkszeredáig. 4789 diákkal foglalkoztunk egyéni órákon. Manapság a legfontosabb érték szerintünk hidat képezni művészek, közönség, nemzetek és generációk között úgy, hogy csak a minőség számít.

– Az országos mesterkurzus-sorozat mára önálló arculattal bír. Miben látja ezeknek a kurzusoknak a különleges erejét?

– Nemrég, november közepén rendeztük meg Miskolcon a III. Hubay Jenő Nemzetközi Hegedűversenyt, amelyen a Magyarországgal szomszédos országok és a V4-ek huszonkét év alatti diákjai vettek részt. Erős volt a mezőny, a zsűriben pedig mind a tíz induló országot egy neves professzor vagy művész képviselte. A döntősök automatikusan továbbjutottak a VI. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűversenyre, melyet június végén tartunk a Budapest Music Centerben és a Zeneakadémián. A FAB versenyeink igazi ereje, hogy a nehéz repertoár miatt csak a valóban elkötelezettek vállalják a megmérettetést, ez a legjobbak találkozási pontja. És egymást is hallgatva nagyon fiatalon elhelyezhetik magukat a nemzetközi térben, miközben felfelé húzzák egymást.