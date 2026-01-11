Trump elérte a politikai foglyok szabadon engedését

Rengeteg politikai foglyot engedtek szabadon, venezuelait és külföldit is, európaiak is voltak politikai okokból fogva tartva Venezuelában – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Farkas Vajk, a központ madridi irodavezetője. Mindenki, aki nemzetközi jogra hivatkozik – joggal – Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikaiak általi letartóztatásával és az Egyesült Államokba szállításával kapcsolatban gondoljon bele, hogy

egészen eddig sem az ENSZ, sem a Biden-adminisztráció, semmilyen szervezet nem tudta azt elérni, hogy politikai foglyokat szabadon engedjenek.

Nincs még szabadlábon az összes, de Donald Trump amerikai elnök elérte, hogy nagyon sokat elengedtek – hangsúlyozta Farkas Vajk.

Három és fél óra, eddig tartott az amerikai hadművelet. Emlékezhetünk olyan amerikai vezetésre, amelyek olajért megtámadtak nagy országokat, például Irakot – mondta Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Az egy tíz évig tartó harc volt, minimum több százezer ember halt meg a háború közvetlen és közvetett következményeként. Most pedig meghalt 52 ember és három és fél óra alatt vége volt a harcoknak.

– Ez egy óriási különbség, és lehet nekem a nemzetközi jogra hivatkozni, de ha már ez a nemzetközi politika, akkor inkább csinálják úgy, ahogy Donald Trump csinálta és nem úgy, ahogy Bush – érvelt a geopolitikai elemző.

A helyzet jelen pillanatban az, hogy a katonai szövetség a NATO formájában még fennáll, de politikai szövetség Washington és Brüsszel között jelen pillanatban nincs – mutatott rá Koskovics Zoltán. Aki hallotta J. D. Vance amerikai alelnök beszédét tavaly februárban Münchenben vagy

aki elolvasta az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát, amit decemberben adtak ki, az pontosan tisztában lehet azzal, hogy az Egyesült Államok Európára politikai és biztonságpolitikai értelemben problémaként tekint.

Megoldandó problémaként – hangsúlyozta az elemző.

A magyar választások szimbolikusak ebből a szempontból. Az egész globalista struktúra, a woke – ami az utóbbi években tönkretette Európát és az európai országok jó részét – elleni mozgalom itt indult Magyarországon, ezt soha ne felejtsük el – emlékeztetett Farkas Vajk.

Ez egy politikai alternatíva, amely már nemcsak Magyarországon van kormányon, hanem az Egyesült Államokban és több más országban is.

Ez a gondolat innen, Magyarországról indult, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy van értelme szembemenni a globalista monstrummal, amit Európában a brüsszeli mélyállami, bürokratikus struktúra testesít meg – mondta az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője.

