Itt vannak a legfrissebb tudnivalók a hóhelyzetről, ülésezett az operatív törzs + videó

partizánOrbán ViktorelemzőfideszMagyar Péter

Már a Partizánban is arra jutottak, hogy a Fidesz sokkal erősebb és szervezettebb + videó

Magyar Péter nagyon nem fog örülni.

Munkatársunktól
2026. 01. 11. 9:57
Fidesz kongresszus Orbán Viktor Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– A magyar társadalom az elmúlt tizenöt évben megszokta, hogy ha a Fidesz és Orbán Viktor ígér valamit, akkor azt odaadja – fogalmazott Zárug Péter Farkas politológus a Partizán adásában, amelyben beszámoltak a Fidesz szombati jelöltállító kongresszusáról.

Bohár Dániel újságíró rámutatott: nem csak a politológus vélekedett úgy, hogy a Fidesz a biztos választást jelenti a választóknak, Schultz Nóra liberális elemző is arról beszélt a műsorban, a párt szlogenje igencsak találó,

hiszen a társadalomban fontos érték a veszély kerülése és a biztonság megtartása is.

Az elemző arra is kitért, hogy a Fidesz politikusai fegyelmezettek és felkészültek. Mint fogalmazott, a Fidesz-kongresszus hangulata számára azt mutatta, hogy a legnagyobb párt jelöltjei kipihenten, lelkesen állnak a kampány elébe.

Bohár Dániel egyben megjegyezte, csak remélni tudja, hogy a Tisza elnöke nem nézte a műsort, mert akkor a Partizán műsorvezetője bizonyára már kapott egy-két kellemetlen üzenetet Magyar Pétertől.

 

