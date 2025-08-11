alaszkaPutyinTrumptörténelemjelentőségtalálkozó

Alaszka mindkét tárgyaló félnek sokat jelent

Az oroszok megjelenésétől Észak-Amerikában egészen Alaszka 1867-es eladásáig, majd a hidegháborútól a közelgő Trump és Putyin közötti találkozóig egy történelmi ív húzható – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Lévai Csaba, a Debreceni Egyetem történészprofesszora.

Szabó István
2025. 08. 11. 14:28
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Forrás: Sputnik
Mint ismert, Donald Trump bejelentette, hogy augusztus 15-én, pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy az ukrajnai háború lezárásának lehetőségéről tárgyaljanak.

Alaszka
Quinhagak közelében, Alaszkában, a Yukon-deltában (Fotó: AFP/Mark Ralston)

A várva várt kétoldalú találkozóra Alaszka nagyszerű államában kerül sor – írta Donald Trump közösségi oldalán. A Trump–Putyin-találkozó helyszíne orosz részről egy hatalmas gesztus, hiszen az orosz elnök biztonságáról is szó van, mondta korábban lapunknak Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő.

Gazdag környék

A mai Alaszka területén évezredeken át őslakos népek – inuitok, aleutok, tlingitek és más közösségek – éltek, akik a természeti erőforrásokból tartották fenn magukat. A XVIII. században az orosz felfedezők, például Vitus Bering expedíciói feltárták a területet, és megindult az orosz prémkereskedelem.

Az oroszok a XVIII. században jelentek meg Észak-Amerikában. A mai Kanada partvidékén építettek ki telepeket egészen Kalifornia mai területéig

– mondta lapunknak Lévai Csaba, a Debreceni Egyetem tanára.

Az oroszok amerikai jelenléte már a korai időben aggasztotta az amerikai döntéshozókat. 1823-ra tehető a Monroe-elv megfogalmazása, amely kimondta, hogy az Egyesült Államok a kontinenst a saját érdekszférája részeként tekinti

– tette hozzá.

Lévai Csaba egyetemi tanár (Forrás: Facebook)

A Monroe-elv vagy Monroe-doktrína az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájának 1823-ban, az USA akkori elnöke, James Monroe által meghirdetett irányvonala, amely szembeszegül az európai hatalmak gyarmatosítási törekvéseivel az amerikai kettős kontinensen.

A Monroe-elv az akkori latin-amerikai szabadságharcok mellett az orosz jelenlét ellen is egyértelműen megfogalmazódott, tette hozzá a szakértő. 

Orosz-Amerika 1867-ig maradt a cári birodalom fennhatósága alatt, amikor is az Egyesült Államok 7,2 millió dollárért megvásárolta.

Miért történt meg Alaszka eladása?

1861 és 1865 között zajlott az amerikai polgárháború, aminek a végén az Egyesült Államok 800 ezer fős hadsereggel rendelkezett, és egy nagy hadiflottát is kiépítettek, de miután hadkötelezettség nem volt, ez a haderő fokozatosan leépült.

Az amerikai történelem egyben a területi terjeszkedés története is a kezdetektől fogva, aminek a lendülete szintén a polgárháború után kissé visszaesett. William Seward külügyminiszter ezért is szorgalmazta Alaszka megvásárlását

– mutatott rá Lévai Csaba.

William Seward (Fotó: Lincolns Conspirators)

Oroszország államháztartása pedig az 1853 és 1856 között zajló krími háború veresége után rossz helyzetben volt, így a cári kormányzat Alaszka értékesítése mellett döntött

– mondta a történész.

Seward jégládája később értékelődött fel

Az alku akkoriban amerikai oldalról erős kritikákat váltott ki. A sajtó Seward „jégládájának” hívta Alaszkát, és sokan kidobott pénznek, értelmetlennek tartották a vásárlást, de a XIX. század végén az aranyláz, majd a XX. században az olajlelőhelyek felfedezése stratégiai értéket adott a területnek.

A XIX. század végén értékelődött fel Alaszka. Az aranyláz idején számos nyersanyagot találtak ott, leginkább kőolajat, a hidegháború alatt pedig rendkívüli módon fontossá vált

– hangsúlyozta a történész.

ANCHORAGE, ALASKA, UNITED STATES - JULY 22: Arctic Thunder Air Show is performed at Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) military facility as it welcomes more than 300,000 visitors, organized as a public event and featured 7 different international partners in various capacities in Anchorage, Alaska, United States on July 22, 2024. It began with maneuvers by the US Air Force's prestigious Thunderbirds that plans to perform around 70 shows this year. Other notable performances included the USAF Air Combat Command F-22 Raptor, USAF Pacific Air Forces F-16 Viper and C-17 Globemaster III. The German Air Force's PA-200 Tornado and the U.S. Army Golden Knights parachute team also took the stage. Hasan Akbas / Anadolu (Photo by Hasan Akbas / Anadolu via AFP)
Az Arctic Thunder légibemutatót az Elmendorf-Richardson Joint Base (JBER) katonai létesítményben rendezték meg  Anchorage-ban, Alaszkában (Fotó: Anadolu/AFP/ Hasan Akbas)

Stratégiai szempontból Alaszka az Egyesült Államok védelmi rendszerének kulcsfontosságú része. Számos fontos katonai bázisnak ad otthont, köztük az Anchorage közelében található Elmendorf-Richardson közös bázisnak és a Fairbanks közelében található Eielson légitámaszpontnak, megerősítve ezzel nemzetbiztonsági szerepét.

Forrás: wikipedia

Alaszka ugyanis az a terület, ahol a Szovjetunió és az Egyesült Államok közvetlenül közeli szomszédai voltak egymásnak. Nyersanyag szempontból és politikai-katonai szempontból is nagyon fontossá vált az elmúlt évtizedekben

– összegezte Lévai Csaba.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: Sputnik)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

